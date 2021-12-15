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https://arabic.sputniknews.com/20211215/مسؤولة-أمريكية-قابلية-أوميكرون-للانتقال-أكثر-من-دلتا-1054058552.html
مسؤولة أمريكية: أوميكرون قابل للانتقال أكثر من دلتا
مسؤولة أمريكية: أوميكرون قابل للانتقال أكثر من دلتا
كشفت روشيل والنسكي، مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، عن فرق بين المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون"، ومتحور دلتا. 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T18:40+0000
2021-12-15T18:40+0000
2021-12-15T18:43+0000
الولايات المتحدة
سلالة كورونا الجديدة
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وقالت المسؤولة الأمريكية إن البيانات الأولية تشير إلى أن متحور "أوميكرون"، أكثر قابلية للانتقال من المتحور دلتا، بحسب "رويترز".وذكرت والنسكي في إفادة بالبيت الأبيض أن المسؤولين بدأوا في رصد ارتفاع في الإصابات بفيروس كورونا بين نزلاء دور رعاية المسنين الذين حصلوا على التطعيم كاملا.وأشارت المسؤولة الأمريكية إلى أن معدل الإصابة بين من تلقوا جرعات تنشيطية أقل بعشرة أمثال.وحتى الآن، سجلت الولايات المتحدة الأمريكية حالات مؤكدة للإصابة بأوميكرون في 36 ولاية على الأقل.ويتوقع مسؤولو الصحة أن يشهدوا استمرار نمو معدل الإصابات في الولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة.
https://arabic.sputniknews.com/20211213/إصابات-كورونا-تقفز-حاجز-الـ-50-مليون-في-أمريكا-1053908994.html
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الولايات المتحدة, سلالة كورونا الجديدة
مسؤولة أمريكية: أوميكرون قابل للانتقال أكثر من دلتا 18:40 GMT 15.12.2021 (تم التحديث: 18:43 GMT 15.12.2021)
كشفت روشيل والنسكي، مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، عن فرق بين المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون"، ومتحور دلتا.
وقالت المسؤولة الأمريكية إن البيانات الأولية تشير إلى أن
متحور "أوميكرون
"، أكثر قابلية للانتقال من المتحور دلتا، بحسب "رويترز".
وذكرت والنسكي في إفادة
بالبيت الأبيض
أن المسؤولين بدأوا في رصد ارتفاع في الإصابات بفيروس كورونا بين نزلاء دور رعاية المسنين الذين حصلوا على التطعيم كاملا.
وأشارت المسؤولة الأمريكية إلى أن معدل الإصابة بين من تلقوا جرعات تنشيطية أقل بعشرة أمثال.
وحتى الآن، سجلت الولايات المتحدة الأمريكية حالات مؤكدة للإصابة بأوميكرون في 36 ولاية على الأقل.
ويتوقع مسؤولو الصحة أن يشهدوا استمرار نمو معدل الإصابات في الولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة.