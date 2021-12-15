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https://arabic.sputniknews.com/20211215/دولة-أفريقية-تعلن-تسجيل-أول-ثلاث-حالات-إصابة-بمتحور-أوميكرون-1054050168.html
دولة أفريقية تعلن تسجيل أول ثلاث حالات إصابة بمتحور "أوميكرون"
دولة أفريقية تعلن تسجيل أول ثلاث حالات إصابة بمتحور "أوميكرون"
أعلن وزير الصحة الكيني، موتاهي كاغوي، اليوم الأربعاء، تسجيل أول ثلاث حالات إصابة بمتحور "أوميكرون" لمسافرين قادمين من الخارج. 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T15:44+0000
2021-12-15T15:44+0000
فيروس كورونا
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وقال كاغوي، في تصريحات لشبكة تلفزيون كينيا "كي تي إن": "رصدنا أول ثلاث حالات إصابة لمسافرين قادمين من الخارج وصلوا إلى البلاد أو سافروا عبرها".وأضاف أن "المستشفيات لم تسجل وجود حالات أخرى"، مشيرا إلى أنه في "الأيام القادمة، سيتم الإدلاء بتصريحات حول انتشار "أوميكرون فور توافر مزيد من المعلومات".وقال إن الحكومة الكينية تدعو جميع المواطنين لتلقي اللقاحات.وكانت دراسة أجراها علماء في هونغ كونغ، قد أظهرت اليوم الأربعاء أن المتحور عن فيروس كورونا "أوميكرون" يتكاثر في القصبات الهوائية، بمعدل 70 مرة أسرع مقارنة بمتحور "دلتا"، وفيروس "سارس – كوف - 2" (كورونا المستجد) الأساسي.وأوضح بيان لكلية الطب في جامعة هونغ كونغ، حصلت عليه وكالة "سبوتنيك"، أن الدراسة، التي أجراها باحثون من كلية الطب في جامعة هونغ كونغ، تقدم البيانات الأولى، حول كيفية إصابة المتحور الجديد والمثير للقلق، المعروف بـ"أوميكرون"، الجهاز التنفسي البشري.وأظهرت الدراسة، أن إمكانية الإصابة بـ "أوميكرون" في الرئتين تكون أقل بكثير من الإصابة بفيروس "سارس – كوف - 2" الأصلي؛ وهذا وفقًا للعلماء، قد يكون مؤشرًا على انخفاض حدة المرض عند الإصابة بـ "أوميكرون".جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت، في وقت سابق، أن متحوّر "أوميكرون"، الذي ظهر في جنوب أفريقيا مؤخرًا، انتشر في 63 دولة حول العالم، ويحتمل أنه سيكون أكثر انتشارًا من سلالة "دلتا".وتقول المنظمة، إن ثمة أدلة تبرز على أن سلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا تنتشر بوتيرة غير مسبوقة، وأن اللقاحات تصبح أقل فعالية، فيما يتصل بمنع حالات الإصابة الشديدة أو الوفاة بالفيروس.
https://arabic.sputniknews.com/20211212/تركيا-تعلن-اكتشاف-6-إصابات-بالمتحور-أوميكرون-1053831900.html
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فيروس كورونا

دولة أفريقية تعلن تسجيل أول ثلاث حالات إصابة بمتحور "أوميكرون"

15:44 GMT 15.12.2021
© REUTERS / SIPHIWE SIBEKOامرأة مسنة ترتدي كمامة للحماية من فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" في ساحل العاج، جنوب أفريقيا
امرأة مسنة ترتدي كمامة للحماية من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 في ساحل العاج، جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© REUTERS / SIPHIWE SIBEKO
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أعلن وزير الصحة الكيني، موتاهي كاغوي، اليوم الأربعاء، تسجيل أول ثلاث حالات إصابة بمتحور "أوميكرون" لمسافرين قادمين من الخارج.
وقال كاغوي، في تصريحات لشبكة تلفزيون كينيا "كي تي إن": "رصدنا أول ثلاث حالات إصابة لمسافرين قادمين من الخارج وصلوا إلى البلاد أو سافروا عبرها".
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وأضاف أن "المستشفيات لم تسجل وجود حالات أخرى"، مشيرا إلى أنه في "الأيام القادمة، سيتم الإدلاء بتصريحات حول انتشار "أوميكرون فور توافر مزيد من المعلومات".
وقال إن الحكومة الكينية تدعو جميع المواطنين لتلقي اللقاحات.
وكانت دراسة أجراها علماء في هونغ كونغ، قد أظهرت اليوم الأربعاء أن المتحور عن فيروس كورونا "أوميكرون" يتكاثر في القصبات الهوائية، بمعدل 70 مرة أسرع مقارنة بمتحور "دلتا"، وفيروس "سارس – كوف - 2" (كورونا المستجد) الأساسي.
وأوضح بيان لكلية الطب في جامعة هونغ كونغ، حصلت عليه وكالة "سبوتنيك"، أن الدراسة، التي أجراها باحثون من كلية الطب في جامعة هونغ كونغ، تقدم البيانات الأولى، حول كيفية إصابة المتحور الجديد والمثير للقلق، المعروف بـ"أوميكرون"، الجهاز التنفسي البشري.
وأظهرت الدراسة، أن إمكانية الإصابة بـ "أوميكرون" في الرئتين تكون أقل بكثير من الإصابة بفيروس "سارس – كوف - 2" الأصلي؛ وهذا وفقًا للعلماء، قد يكون مؤشرًا على انخفاض حدة المرض عند الإصابة بـ "أوميكرون".
جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت، في وقت سابق، أن متحوّر "أوميكرون"، الذي ظهر في جنوب أفريقيا مؤخرًا، انتشر في 63 دولة حول العالم، ويحتمل أنه سيكون أكثر انتشارًا من سلالة "دلتا".
وتقول المنظمة، إن ثمة أدلة تبرز على أن سلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا تنتشر بوتيرة غير مسبوقة، وأن اللقاحات تصبح أقل فعالية، فيما يتصل بمنع حالات الإصابة الشديدة أو الوفاة بالفيروس.
أوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم - سبوتنيك عربي
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