https://arabic.sputniknews.com/20211215/مسبار-باركر-يلامس-الشمس-لأول-مرة-1053958609.html

مسبار باركر "يلامس" الشمس لأول مرة

مسبار باركر "يلامس" الشمس لأول مرة

كشف باحثون أمريكيون أن مركبة فضائية تمكنت من الاقتراب من الشمس لدرجة غير مسبوقة و"ملامستها". 15.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-15T10:37+0000

2021-12-15T10:37+0000

2021-12-15T10:37+0000

مجتمع

علوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/11/1050182205_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c853b094338ee8f534f92198aaa8363d.jpg

ووفقًا لمجلة "فيزيكال ريفيو ليترز" العلمية، فإن مسبار باركر سولار بروب التابع لـ"ناسا" طار، في 28 أبريل/نيسان الماضي، داخل وعبر الهالة الشمسية (الغلاف الجوي العلوي للشمس) وأخذ القياسات من موقعه.وأشارت المجلة إلى أن الباحث جاستن كاسبر من جامعة ميتشغان وزملاؤه لاحظوا ثلاث فترات يقيس فيها المسبار سرعة الرياح الشمسية شبه الفينية وكثافة البلازما المنخفضة، مما يشير إلى عبور الحدود. كانت آخر فترتين من هذه الفترات قصيرة ، لكن الأولى، التي استمرت ما يقرب من 5 ساعات، كانت استثنائية.وقال عالم الفيزياء الفلكية توماس زوربوشن، المدير المساعد لمديرية المهام العلمية في مقر "ناسا": "المسبار الشمسي باركر "لمس الشمس" في لحظة هائلة لعلوم الطاقة الشمسية وإنجاز رائع حقا. ولا يوفر لنا هذا الإنجاز فقط رؤى أعمق لتطور شمسنا وتأثيراتها على نظامنا الشمسي، ولكن كل شيء نتعلمه عن نجمنا يعلمنا أيضا المزيد عن النجوم في بقية الكون".وقال عالم الفيزياء الفلكية نور روافي، عالم مشروع باركر في مختبر جونز هوبكنز للفيزياء التطبيقية: "تحلق باركر سولار بروب بالقرب من الشمس، وتستشعر الآن ظروفا في الطبقة المهيمنة مغناطيسيا من الغلاف الجوي الشمسي - الهالة - لم نتمكن من ذلك من قبل. ونرى دليلا على وجود الهالة في بيانات المجال المغناطيسي، وبيانات الرياح الشمسية، وبصريا في الصور. ويمكننا في الواقع رؤية المركبة الفضائية وهي تطير عبر الهياكل الإكليلية التي يمكن ملاحظتها أثناء الكسوف الكلي للشمس".وأضافت المجلة أن باركر حقق أيضا في ظاهرة تعرف باسم عمليات التبديل إلى الطاقة الشمسية. وهذه مكامن الخلل على شكل حرف Z في المجال المغناطيسي للرياح الشمسية، ولا يُعرف حاليا مكان أو كيف تتشكل.وقال عالم الفلك ستيوارت بيل، من جامعة كاليفورنيا، بيركلي: "يتطابق هيكل المناطق ذات الارتداد مع هيكل قمع مغناطيسي صغير في قاعدة الهالة. هذا ما نتوقعه من بعض النظريات، وهذا يحدد مصدرا للرياح الشمسية نفسها".وأضاف: "ما زلنا لا نعرف كيف تشكلت هذه الهياكل الغريبة، ولكن مع وجود العشرات من الحضيض الشمسي أمامنا، أقرب ما يقرب من 9.86 نصف قطر شمسي من مركز الشمس، فمن المحتمل أن نحصل على بعض الإجابات الرائعة".وكان أحد أهداف باركر هو معرفة المزيد عن السطح الحرج لـ Alfvén؛ أي، أين هو وكيف يبدو طبوغرافيا. ووضعت التقديرات سطح Alfvén الحرج في مكان ما بين 10 و20 نصف قطر شمسي من مركز الشمس. ودخل باركر الهالة عند 19.7 نصف قطر شمسي، وانخفض إلى ما يصل إلى 18.4 نصف قطر شمسي خلال رحلة الهالة.

https://arabic.sputniknews.com/20210710/كشف-سر-السحر-الضوئي-لمشاعل-المشتري-بعد-40-عاما-من-الغموض-صور-وفيديو-1049525323.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع, علوم