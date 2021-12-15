ملكة بريطانيا تستقبل سلطان عمان وتمنحه وسام الفارس

وشهد اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات التاريخية التي تربط البلدين وأوجه التعاون الوثيق في المجالات كافة، بما يخدم مصالح شعبي البلدين، بحسب وكالة الأنباء العمانية.وذكرت الوكالة أن الملكة البريطانية قدّمت وسام الفارس الشرفي الرفيع إلى سلطان عُمان تعبيرا عن التقدير له والاعتزاز بالعلاقات التاريخية بين البلدين.وقبل أيام، ذكرت الوكالة أن "سلطان عمان سيقوم بزيارة خاصة إلى المملكة المتحدة، تستغرق عدة أيام، وتبدأ الثلاثاء، سعيا نحو مزيد من الارتقاء بالعلاقات المتميزة والرؤى والمصالح والأهداف المشتركة".كما تأتي زيارة سلطان عمان لبريطانيا "دعما للروابط المتينة بين البلدين الصديقين، وبحث المواضيع الراهنة التي تهم الجانبين على الساحتين الدولية والإقليمية"، بحسب البيان.وتعد هذه هي ثالث زيارة خارجية يقوم بها سلطان عمان، هيثم بن طارق، منذ توليه حكم السلطنة في يناير/ كانون الثاني 2020.
حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ وجلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ورئيسة الكمنولث يستعرضان العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين وأوجه التعاون الوثيق في كافة المجالات.#العُمانيةpic.twitter.com/F8EI3eD2Gq