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ملكة بريطانيا تستقبل سلطان عمان وتمنحه وسام الفارس
ملكة بريطانيا تستقبل سلطان عمان وتمنحه وسام الفارس
استقبلت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، اليوم الأربعاء، سلطان عُمان هيثم بن طارق وزوجته، في قلعة وندسور في إطار زيارة خاصة يقوم بها للمملكة المتحدة. 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T19:10+0000
2021-12-15T20:02+0000
العالم العربي
سلطنة عمان
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وشهد اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات التاريخية التي تربط البلدين وأوجه التعاون الوثيق في المجالات كافة، بما يخدم مصالح شعبي البلدين، بحسب وكالة الأنباء العمانية.وذكرت الوكالة أن الملكة البريطانية قدّمت وسام الفارس الشرفي الرفيع إلى سلطان عُمان تعبيرا عن التقدير له والاعتزاز بالعلاقات التاريخية بين البلدين.وقبل أيام، ذكرت الوكالة أن "سلطان عمان سيقوم بزيارة خاصة إلى المملكة المتحدة، تستغرق عدة أيام، وتبدأ الثلاثاء، سعيا نحو مزيد من الارتقاء بالعلاقات المتميزة والرؤى والمصالح والأهداف المشتركة".كما تأتي زيارة سلطان عمان لبريطانيا "دعما للروابط المتينة بين البلدين الصديقين، وبحث المواضيع الراهنة التي تهم الجانبين على الساحتين الدولية والإقليمية"، بحسب البيان.وتعد هذه هي ثالث زيارة خارجية يقوم بها سلطان عمان، هيثم بن طارق، منذ توليه حكم السلطنة في يناير/ كانون الثاني 2020.
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العالم العربي, سلطنة عمان

ملكة بريطانيا تستقبل سلطان عمان وتمنحه وسام الفارس

19:10 GMT 15.12.2021 (تم التحديث: 20:02 GMT 15.12.2021)
© AFP 2021 / HO 2020 ،سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد
 2020 ،سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© AFP 2021 / HO
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استقبلت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، اليوم الأربعاء، سلطان عُمان هيثم بن طارق وزوجته، في قلعة وندسور في إطار زيارة خاصة يقوم بها للمملكة المتحدة.
وشهد اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات التاريخية التي تربط البلدين وأوجه التعاون الوثيق في المجالات كافة، بما يخدم مصالح شعبي البلدين، بحسب وكالة الأنباء العمانية.
مطار مسقط الدولي، سلطنة عمان مايو/ أيار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
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وذكرت الوكالة أن الملكة البريطانية قدّمت وسام الفارس الشرفي الرفيع إلى سلطان عُمان تعبيرا عن التقدير له والاعتزاز بالعلاقات التاريخية بين البلدين.
وقبل أيام، ذكرت الوكالة أن "سلطان عمان سيقوم بزيارة خاصة إلى المملكة المتحدة، تستغرق عدة أيام، وتبدأ الثلاثاء، سعيا نحو مزيد من الارتقاء بالعلاقات المتميزة والرؤى والمصالح والأهداف المشتركة".
كما تأتي زيارة سلطان عمان لبريطانيا "دعما للروابط المتينة بين البلدين الصديقين، وبحث المواضيع الراهنة التي تهم الجانبين على الساحتين الدولية والإقليمية"، بحسب البيان.
وتعد هذه هي ثالث زيارة خارجية يقوم بها سلطان عمان، هيثم بن طارق، منذ توليه حكم السلطنة في يناير/ كانون الثاني 2020.
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