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سلطان عمان يقوم بأول زيارة له إلى بريطانيا
سلطان عمان يقوم بأول زيارة له إلى بريطانيا
يقوم سلطان عمان، هيثم بن طارق، بأول زيارة له إلى المملكة المتحدة، يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 14 ديسمبر/ ‏كانون الأول الجاري.‏ 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T13:34+0000
2021-12-12T13:34+0000
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وذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأحد، في بيان لها أن "سلطان عمان سيقوم بزيارة خاصة إلى المملكة المتحدة، تستغرق عدة أيام، وتبدأ من بعد غد الثلاثاء، سعيا نحو مزيد من الارتقاء بالعلاقات المتميزة والرؤى والمصالح والأهداف المشتركة".كما تأتي زيارة سلطان عمان لبريطانيا "دعما للروابط المتينة بين البلدين الصديقين، وبحث المواضيع الراهنة التي تهم الجانبين على الساحتين الدولية والإقليمية"، بحسب البيان.وتعد هذه هي ثالث زيارة خارجية يقوم بها سلطان عمان، هيثم بن طارق، منذ توليه حكم السلطنة في يناير/ كانون الثاني 2020.وكانت أول زيارة خارجية قام بها سلطان عمان إلى المملكة العربية السعودية، في شهر يوليو/ تموز الماضي، أما زيارته الخارجية الثانية فكانت لدولة قطر الشهر الماضي.
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سلطان عمان يقوم بأول زيارة له إلى بريطانيا

13:34 GMT 12.12.2021
© AP Photo 2020 ،سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد
 2020 ،سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
2020 ،سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد
© AP Photo
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يقوم سلطان عمان، هيثم بن طارق، بأول زيارة له إلى المملكة المتحدة، يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 14 ديسمبر/ ‏كانون الأول الجاري.‏
وذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأحد، في بيان لها أن "سلطان عمان سيقوم بزيارة خاصة إلى المملكة المتحدة، تستغرق عدة أيام، وتبدأ من بعد غد الثلاثاء، سعيا نحو مزيد من الارتقاء بالعلاقات المتميزة والرؤى والمصالح والأهداف المشتركة".
كما تأتي زيارة سلطان عمان لبريطانيا "دعما للروابط المتينة بين البلدين الصديقين، وبحث المواضيع الراهنة التي تهم الجانبين على الساحتين الدولية والإقليمية"، بحسب البيان.
2020 ،سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
‏5 طائرات عسكرية أميرية ترافق طائرة سلطان عمان عند دخولها الأجواء القطرية... فيديو
22 نوفمبر, 10:12 GMT
وتعد هذه هي ثالث زيارة خارجية يقوم بها سلطان عمان، هيثم بن طارق، منذ توليه حكم السلطنة في يناير/ كانون الثاني 2020.
وكانت أول زيارة خارجية قام بها سلطان عمان إلى المملكة العربية السعودية، في شهر يوليو/ تموز الماضي، أما زيارته الخارجية الثانية فكانت لدولة قطر الشهر الماضي.
إنفوجراف... من هو سطان عمان الجديد هيثم بن طارق - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2020
من هو سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق؟
11 يناير 2020, 11:31 GMT
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