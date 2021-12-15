https://arabic.sputniknews.com/20211215/واتسآب-يتوقف-عن-العمل-لأسباب-مجهولة-لدى-بعض-مستخدمي-آيفون-1054050959.html

"واتسآب" يتوقف عن العمل لأسباب مجهولة لدى بعض مستخدمي "آيفون"

"واتسآب" يتوقف عن العمل لأسباب مجهولة لدى بعض مستخدمي "آيفون"

توقف تطبيق "واتسآب" للمراسلة عن العمل بشكل مفاجئ على العديد من أجهزة "آيفون" لأسباب مجهولة. 15.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-15T15:20+0000

2021-12-15T15:20+0000

2021-12-15T15:20+0000

العالم

تكنولوجيا

واتساب

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104439/88/1044398880_0:200:2935:1850_1920x0_80_0_0_bb047f5e83791d575dc8d0715513ef66.jpg

وغرد العديد من الأشخاص على "تويتر"، من مستخدمي "آيفون"، أن "حساب واتسآب الخاص بهم توقف عن العمل".وبحسب ما ورد على موقع "غيزموتشينا" اليوم الأربعاء، استمر التطبيق في التوقف كلما حاولوا تشغيله، وجعل هذا من المستحيل على مستخدمي هواتف "آيفون" بمختلف إصداراتها (بما فيها آيفون 13)، الوصول إلى محادثاتهم أو إرسال أي رسائل.ولم يصدر أي تحديث واتسآب على متجر التطبيقات في الآونة الأخيرة، وحتى أن إصدار الاختبار التجريبي يواجه مشكلة التعطل هذه لسبب غير معروف.وقال خبراء أن المشكلة قد تكون من خوادم "فيسبوك" أو الشركة الأم "ميتا" وليس التطبيق نفسه، أو ربما قد تكون خطأً متعلقًا بنظام التشغيل، ولكن هذا من غير المرجح.ووفقًا للأشخاص الذين غردوا على "تويتر"، فإن الخطأ يؤثر على كل من التطبيق العادي وتطبيق "واتسآب بيزنس" أيضًا.وتؤثر هذه المشكلة على الطرازات التي تعمل بأحدث إصدار من نظام تشغيل "أي أو إس" وهو الإصدار 15.2 وغيره من الإصدارات التي تعمل بنظام "أي أو إس".وامتنع واتسآب عن التعليق أو اتخاذ أي خطوات لحل هذه المشكلات حتى اللحظة.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, تكنولوجيا, واتساب