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اتصال نادر بين أردوغان وأغنى رجل في العالم... ماذا دار بينهما؟
اتصال نادر بين أردوغان وأغنى رجل في العالم... ماذا دار بينهما؟
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، مع رجل الأعمال والملياردير إيلون ماسك، عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك. 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T16:19+0000
2021-12-16T16:19+0000
اقتصاد
العالم
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان
إيلون ماسك
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وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية إن اتصالا مرئيا جرى، اليوم، بين الرئيس أردوغان وأغنى رجل في العالم ومؤسس شركتي "تسلا" للسيارات الكهربائية و"سبيس إكس" لأعمال الفضاء.وأضاف بيان الرئاسة أن أردوغان وماسك ناقشا موضوعات متعلقة بالمركبات الكهربائية ذاتية القيادة، والاقتصاد الرقمي، والاستثمارات الطويلة الأجل، وسبل تعزيز التعاون المشترك، حسبما نقلت وكالة "الأناضول" التركية".وتطرق الحديث بينهما إلى ملفات متعلقة بالتعاون بين القطاعين العام والخاص في تركيا وشركتي الملياردير، خاصة في مجال تقنيات الفضاء والأقمار الصناعية.كما ناقشا الخطوات المشتركة في مجال بطاريات الليثيوم المستخدمة في السيارة الكهربائية التركية "توغ"، وبحثا كذلك خطط إطلاق القمرين التركيين "توركسات إيه 5" و"توركسات بي 5" إلى الفضاء.
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اقتصاد, العالم, الرئيس التركي رجب طيب اردوغان, إيلون ماسك

اتصال نادر بين أردوغان وأغنى رجل في العالم... ماذا دار بينهما؟

16:19 GMT 16.12.2021
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
© Sputnik . POOL
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بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، مع رجل الأعمال والملياردير إيلون ماسك، عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية إن اتصالا مرئيا جرى، اليوم، بين الرئيس أردوغان وأغنى رجل في العالم ومؤسس شركتي "تسلا" للسيارات الكهربائية و"سبيس إكس" لأعمال الفضاء.
وأضاف بيان الرئاسة أن أردوغان وماسك ناقشا موضوعات متعلقة بالمركبات الكهربائية ذاتية القيادة، والاقتصاد الرقمي، والاستثمارات الطويلة الأجل، وسبل تعزيز التعاون المشترك، حسبما نقلت وكالة "الأناضول" التركية".
وتطرق الحديث بينهما إلى ملفات متعلقة بالتعاون بين القطاعين العام والخاص في تركيا وشركتي الملياردير، خاصة في مجال تقنيات الفضاء والأقمار الصناعية.
كما ناقشا الخطوات المشتركة في مجال بطاريات الليثيوم المستخدمة في السيارة الكهربائية التركية "توغ"، وبحثا كذلك خطط إطلاق القمرين التركيين "توركسات إيه 5" و"توركسات بي 5" إلى الفضاء.
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