تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211216/اتصال-نادر-بين-أردوغان-وأغنى-رجل-في-العالم-ماذا-دار-بينهما؟-1054244047.html
اتصال نادر بين أردوغان وأغنى رجل في العالم... ماذا دار بينهما؟
اتصال نادر بين أردوغان وأغنى رجل في العالم... ماذا دار بينهما؟
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، مع رجل الأعمال والملياردير إيلون ماسك، عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك. 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T16:19+0000
2021-12-16T16:19+0000
2021-12-16T16:19+0000
اقتصاد
العالم
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان
إيلون ماسك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1050288559_0:212:2889:1837_1920x0_80_0_0_94e83dc975db9761cea6afe6f5fbb620.jpg
وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية إن اتصالا مرئيا جرى، اليوم، بين الرئيس أردوغان وأغنى رجل في العالم ومؤسس شركتي "تسلا" للسيارات الكهربائية و"سبيس إكس" لأعمال الفضاء.وأضاف بيان الرئاسة أن أردوغان وماسك ناقشا موضوعات متعلقة بالمركبات الكهربائية ذاتية القيادة، والاقتصاد الرقمي، والاستثمارات الطويلة الأجل، وسبل تعزيز التعاون المشترك، حسبما نقلت وكالة "الأناضول" التركية".وتطرق الحديث بينهما إلى ملفات متعلقة بالتعاون بين القطاعين العام والخاص في تركيا وشركتي الملياردير، خاصة في مجال تقنيات الفضاء والأقمار الصناعية.كما ناقشا الخطوات المشتركة في مجال بطاريات الليثيوم المستخدمة في السيارة الكهربائية التركية "توغ"، وبحثا كذلك خطط إطلاق القمرين التركيين "توركسات إيه 5" و"توركسات بي 5" إلى الفضاء.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1050288559_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_543e291ac09e39b6df2da44e39200d18.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, العالم, الرئيس التركي رجب طيب اردوغان, إيلون ماسك
اتصال نادر بين أردوغان وأغنى رجل في العالم... ماذا دار بينهما؟
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، مع رجل الأعمال والملياردير إيلون ماسك، عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية إن اتصالا مرئيا جرى، اليوم، بين
الرئيس أردوغان
وأغنى رجل في العالم ومؤسس شركتي "تسلا" للسيارات الكهربائية و"سبيس إكس" لأعمال الفضاء.
وأضاف بيان الرئاسة أن أردوغان
وماسك
ناقشا موضوعات متعلقة بالمركبات الكهربائية ذاتية القيادة، والاقتصاد الرقمي، والاستثمارات الطويلة الأجل، وسبل تعزيز التعاون المشترك، حسبما نقلت وكالة "الأناضول" التركية".
وتطرق الحديث بينهما إلى ملفات متعلقة بالتعاون بين القطاعين العام والخاص في تركيا وشركتي الملياردير، خاصة في مجال تقنيات الفضاء والأقمار الصناعية.
كما ناقشا الخطوات المشتركة في مجال بطاريات الليثيوم المستخدمة في السيارة الكهربائية التركية "توغ"، وبحثا كذلك خطط إطلاق القمرين التركيين "توركسات إيه 5" و"توركسات بي 5" إلى الفضاء.