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https://arabic.sputniknews.com/20211216/أردوغان-يقرر-رفع-الحد-الأدنى-للأجور-بنسبة-50-بالمئة-لعام-2022-1054216442.html
أردوغان يقرر رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 بالمئة لعام 2022
أردوغان يقرر رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 بالمئة لعام 2022
أردوغان يقرر رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 بالمئة لعام 2022 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T12:55+0000
2021-12-16T12:55+0000
2021-12-16T12:56+0000
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
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أردوغان يقرر رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 بالمئة لعام 2022
12:55 GMT 16.12.2021 (تم التحديث: 12:56 GMT 16.12.2021)
يتبع
أردوغان يقرر رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 بالمئة لعام 2022