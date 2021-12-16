الدفاع الروسية تعلن عن نجاح إطلاق صاروخ "تسيركون" وإصابته للهدف

وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا جاء فيه: "أطلق طاقم فرقاطة الأسطول الشمالي "الأميرال غورشكوف"، في إطار استكمال دورة اختبارات الأسلحة الصاروخية فرط صوتية".وأضاف البيان " تم إطلاق صاروخ "تسيركون" من مياه البحر الأبيض على هدف ساحلي يقع في ميدان تشيجا في منطقة أرخانغيلسك ".يذكر أن "تسيركون" هو أول صاروخ روسي، مجنح وفرط صوتي، قادر على القيام برحلة إيرودينامية طويلة المدى مع القيام بمناورة في الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي، باستخدام قوة الدفع لمحركه الخاص على طول مسافة التحليق بأسرها.تصل السرعة القصوى للصاروخ إلى 9 "ماخ" (تسع سرعة الصوت)، نحو 2.65 كم/ ثانية على ارتفاع 20 كم، أي أكثر من 10 آلاف كم في الساعة،وهو قادر على ضرب الأهداف الموجودة على سطح الماء وعلى البر بالفعالية نفسها.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، أن فرقاطة الأسطول الشمالي "الأميرال غورشكوف" أجرت تجربة إطلاق صاروخ "تسيركون" الفرط صوتي على هدف ساحلي في إقليم أرخانغيلسك، أقصى شرق روسيا.
وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا جاء فيه: "أطلق طاقم فرقاطة الأسطول الشمالي "الأميرال غورشكوف"، في إطار استكمال دورة اختبارات الأسلحة الصاروخية فرط صوتية".
وأضاف البيان " تم إطلاق صاروخ "تسيركون" من مياه البحر الأبيض على هدف ساحلي يقع في ميدان تشيجا في منطقة أرخانغيلسك ".
يذكر أن "تسيركون" هو أول صاروخ روسي، مجنح وفرط صوتي، قادر على القيام برحلة إيرودينامية طويلة المدى مع القيام بمناورة في الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي، باستخدام قوة الدفع لمحركه الخاص على طول مسافة التحليق بأسرها.
تصل السرعة القصوى للصاروخ إلى 9 "ماخ" (تسع سرعة الصوت)، نحو 2.65 كم/ ثانية على ارتفاع 20 كم، أي أكثر من 10 آلاف كم في الساعة،وهو قادر على ضرب الأهداف الموجودة على سطح الماء وعلى البر بالفعالية نفسها.