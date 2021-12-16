تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211216/السعودية-تعلق-لأول-مرة-على-اللقاء-السري-مع-إيرانيين-في-الأردن-فيديو-1054242581.html
السعودية تعلق لأول مرة على اللقاء السري مع إيرانيين في الأردن... فيديو
السعودية تعلق لأول مرة على اللقاء السري مع إيرانيين في الأردن... فيديو
علق وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، لأول مرة على ما تداولته وسائل إعلام مختلفة مؤخرا حول عقد لقاء سري بين خبراء أمن سعوديين وإيرانيين في الأردن. 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T15:47+0000
2021-12-16T15:47+0000
أخبار إيران
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104455/31/1044553169_0:147:2803:1723_1920x0_80_0_0_d8986f7c4a4894e0b5325446e79482f0.jpg
وقال ابن فرحان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة، اليوم الخميس، إنه وأضاف أن هناك سلسلة من المفاوضات المباشرة بين طهران والرياض سبق وأن تم الإعلان عنها بشكل رسمي، مشيرا إلى أن السعودية منفحتة لأي حوار.وأشار إلى أن القاهرة والرياض أكدتا على ضرورة عدم امتلاك إيران للسلاح النووي، موضحا أنه لم تحدث لقاءات أخرى مع الجانب الإيراني.وتابع: "أكدنا على أهمية عدم امتلاك إيران للسلاح النووي".وفي وقت سابق، نقلت "رويترز"، عن دبلوماسي إيراني بارز، قوله إن المحادثات التي احتضنتها العاصمة الأردنية عمان، جرت بين خبراء من السعودية وإيران، لم تكن رسمية.وأضاف أن المحادثات، التي قالت الوكالة إن المعهد العربي لدراسات الأمن استضافها، لم يحضرها أي مسؤول إيراني.وأوضح أن "ما عُقد في عمان ليس اجتماعا رسميا. لكن بالطبع مثل هذه الاجتماعات بين الأكاديميين مفيدة في تحقيق فهم أكبر للحقائق بين الجارتين".وفي السياق ذاته، نقل موقع قناة "الشرق" عن مصادر وصفها بالمطلعة على هذه المحادثات أنها عُقدت على مدار 4 أيام، وحضرها 12 شخصية سعودية وإيرانية، وركزت على ملفات أمنية، وبرنامج إيران النووي.وأوضحت المصادر أن المحادثات التي أجراها أكاديميون وخبراء أمنيون من البلدين، ناقشت ملفات اليمن ولبنان وسوريا، وأصدرت عددا من التوصيات التي جرى إرسالها إلى حكومتي الرياض وطهران.التوصيات تضمنت حلولا لعدد من القضايا والملفات الإقليمية، منها الموقف السعودي بشأن لبنان، والأزمتان اليمنية والسورية، وتخفيف حدّة الحملات الإعلامية بين البلدين، والعودة إلى الحوار، بهدف التمهيد لاستئناف العلاقات الثنائية.وبدأت الرياض وطهران محادثات مباشرة هذا العام وعقدتا ثلاث دورات في العراق. وسبق أن جمعت لقاءات بين أكاديميين من البلدين.وكان مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، قال إن المحادثات مع إيران لم تحقق نتائج مهمة لأن طهران تنتهج موقفا يتسم بالمماطلة وليست جادة بشأن المحادثات مع الرياض.وأوضح المعلمي في مقابلة عبر الفيديو مع صحيفة "عرب نيوز" السعودية، نشرت الاثنين الماضي، أن المملكة ترغب في دفع المناقشات نحو القضايا الجوهرية التي تتعلق بسلوك الحكومة الإيرانية في المنطقة، لكن إيران مستمرة في عدم الجدية.وقال: "ما دام الإيرانيون يستمرون في عدم الجدية تجاه هذه المحادثات فلن يتحقق أي شيء. الإيرانيون يتخذون موقفا يعتمد على الأمد البعيد. لسنا مهتمين بالمحادثات من أجل المحادثات".
https://arabic.sputniknews.com/20211214/--دبلوماسي-إيراني-يعلق-والسعودية-تمتنع-كشف-كواليس-محادثات-الأردن-المغلقة-1053932952.html
https://arabic.sputniknews.com/20211213/السعودية-وإيران-تعقدان-جلسة-مباحثات-أمنية-مباشرة-في-الأردن-1053879212.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104455/31/1044553169_155:0:2646:1868_1920x0_80_0_0_4aeba0bd401c9fb62de18f1a6b0fab63.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم

السعودية تعلق لأول مرة على اللقاء السري مع إيرانيين في الأردن... فيديو

15:47 GMT 16.12.2021
© REUTERS / Costas Baltasوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الفيصل يتحدث خلال لقائه وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس في وزارة الخارجية بأثينا
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الفيصل يتحدث خلال لقائه وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس في وزارة الخارجية بأثينا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
© REUTERS / Costas Baltas
تابعنا عبر
علق وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، لأول مرة على ما تداولته وسائل إعلام مختلفة مؤخرا حول عقد لقاء سري بين خبراء أمن سعوديين وإيرانيين في الأردن.
وقال ابن فرحان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة، اليوم الخميس، إنه

لا يوجد أي اجتماعات بين الخبراء السعوديين والإيرانيين في الأردن، والأردن استضاف مؤتمرا أمنيا شارك فيه عدة أشخاص من كافة الدول.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي
فيصل بن فرحان
وزير الخارجية السعودي
وأضاف أن هناك سلسلة من المفاوضات المباشرة بين طهران والرياض سبق وأن تم الإعلان عنها بشكل رسمي، مشيرا إلى أن السعودية منفحتة لأي حوار.
وأشار إلى أن القاهرة والرياض أكدتا على ضرورة عدم امتلاك إيران للسلاح النووي، موضحا أنه لم تحدث لقاءات أخرى مع الجانب الإيراني.
وتابع: "أكدنا على أهمية عدم امتلاك إيران للسلاح النووي".
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
دبلوماسي إيراني يعلق والسعودية تمتنع... كشف كواليس "محادثات الأردن" المغلقة
14 ديسمبر, 15:08 GMT
وفي وقت سابق، نقلت "رويترز"، عن دبلوماسي إيراني بارز، قوله إن المحادثات التي احتضنتها العاصمة الأردنية عمان، جرت بين خبراء من السعودية وإيران، لم تكن رسمية.
وأضاف أن المحادثات، التي قالت الوكالة إن المعهد العربي لدراسات الأمن استضافها، لم يحضرها أي مسؤول إيراني.
وأوضح أن "ما عُقد في عمان ليس اجتماعا رسميا. لكن بالطبع مثل هذه الاجتماعات بين الأكاديميين مفيدة في تحقيق فهم أكبر للحقائق بين الجارتين".
وفي السياق ذاته، نقل موقع قناة "الشرق" عن مصادر وصفها بالمطلعة على هذه المحادثات أنها عُقدت على مدار 4 أيام، وحضرها 12 شخصية سعودية وإيرانية، وركزت على ملفات أمنية، وبرنامج إيران النووي.
وأوضحت المصادر أن المحادثات التي أجراها أكاديميون وخبراء أمنيون من البلدين، ناقشت ملفات اليمن ولبنان وسوريا، وأصدرت عددا من التوصيات التي جرى إرسالها إلى حكومتي الرياض وطهران.
التوصيات تضمنت حلولا لعدد من القضايا والملفات الإقليمية، منها الموقف السعودي بشأن لبنان، والأزمتان اليمنية والسورية، وتخفيف حدّة الحملات الإعلامية بين البلدين، والعودة إلى الحوار، بهدف التمهيد لاستئناف العلاقات الثنائية.
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
السعودية وإيران تعقدان جلسة مباحثات أمنية مباشرة في الأردن
13 ديسمبر, 10:21 GMT
وبدأت الرياض وطهران محادثات مباشرة هذا العام وعقدتا ثلاث دورات في العراق. وسبق أن جمعت لقاءات بين أكاديميين من البلدين.
وكان مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، قال إن المحادثات مع إيران لم تحقق نتائج مهمة لأن طهران تنتهج موقفا يتسم بالمماطلة وليست جادة بشأن المحادثات مع الرياض.
وأوضح المعلمي في مقابلة عبر الفيديو مع صحيفة "عرب نيوز" السعودية، نشرت الاثنين الماضي، أن المملكة ترغب في دفع المناقشات نحو القضايا الجوهرية التي تتعلق بسلوك الحكومة الإيرانية في المنطقة، لكن إيران مستمرة في عدم الجدية.
وقال: "ما دام الإيرانيون يستمرون في عدم الجدية تجاه هذه المحادثات فلن يتحقق أي شيء. الإيرانيون يتخذون موقفا يعتمد على الأمد البعيد. لسنا مهتمين بالمحادثات من أجل المحادثات".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:06 GMTالسجن 10 سنوات لرجل صيني باع أطفاله الخمسة بـ28 ألف دولار
16:04 GMTسوريا تبحث نقل تقنيات زراعية إيرانية إلى بلادها
15:51 GMTزاخاروفا: فكرة مهاجمة روسيا لأوكرانيا ما هي إلا حملة تضليل ينسجها الغرب
15:47 GMTالسعودية تعلق لأول مرة على اللقاء السري مع إيرانيين في الأردن... فيديو
15:46 GMTمصر... رفع درجة التأهب القصوى في الإسكندرية بسبب الأمطار الغزيرة
15:41 GMTإعلام إسرائيلي يبرز السلاح "المؤثر" في ترسانة الدفاع الإيرانية
15:33 GMTباحث ليبي: الجماعات المسلحة اعترضت على إقالة آمر منطقة طرابلس العسكرية
15:31 GMTرفع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ في بريطانيا بعد تحذير صندوق النقد الدولي
15:29 GMTتأجيل مباراة ليستر وتوتنهام بسبب تفشي فيروس كورونا
15:26 GMTتقارير: غوغل تهدد موظفيها بالطرد أو الحصول على لقاح كورونا
15:22 GMTمصرع ثلاثة وإصابة عشرة إثر حريق مصنع في الهند
15:19 GMTأمينة خليل تدعم شيرين بإطلالة جديدة وشعر قصير
15:06 GMTمنظمات دولية: هناك انتهاكات ضد أهالي تيغراي في المنطقة الإثيوبية
14:58 GMTالأمير تشارلز يلتقي سلطان عمان ويؤكد: يعرف بريطانيا جيدا وعمل في سفارة بلاده لدينا لسنوات عدة... صور
14:56 GMTإعلام: ترامب استاء من نتنياهو لاعتقاده أنه استخدمه لاغتيال قاسم سليماني
14:52 GMTمصر والسعودية تؤكدان ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر... فيديو
14:48 GMTإعلام: المغرب وإسرائيل يعتزمان إنشاء مصنعين للطائرات المسيرة في المملكة
14:47 GMTمصر والسعودية: علاقتنا خاصة وراسخة ولدينا تنسيق مشترك في جميع الملفات
14:45 GMTنقيب في البحرية الروسية: قواتنا مستعدة للرد على أي استفزاز
14:45 GMTارتفاع عدد طلبات إعانات البطالة في الولايات المتحدة خلال أسبوع إلى 206 آلاف