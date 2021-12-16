تأجيل مباراة ليستر وتوتنهام بسبب تفشي فيروس كورونا

وأعلن بريندان رودجرز، المدير الفني لفريق ليستر سيتي، أمس الأربعاء، أن طلب النادي بتأجيل اللقاء بسبب زيادة حالات "كوفيد-19" في تشكيلته، تم رفضه، إلا أن زيادة الإصابات بين اللاعبين وأعضاء الطاقم اليوم الخميس، لم تجعل رابطة الدوري أمام خيار آخر، بحسب "رويترز".وقالت الرابطة في بيان لها "إنه على ضوء المعلومات الجديدة، طلب ليستر هذا الصباح إلغاء المباراة بسبب تفشي الفيروس بين التشكيلة ما تسبب في إصابة المزيد من اللاعبين وأفراد الطاقم بكوفيد-19 اليوم".وأضافت الرابطة في بيانها: "ترك هذا الفريق أمام عدد غير كاف من اللاعبين المتاحين للعب".وأشارت الرابطة إلى أنه "بعد مشاورات بين الدوري الممتاز والسلطات الصحية البريطانية أغلق ملعب تدريبات الفريق الأول للنادي هذا الصباح للمساعدة في احتواء العدوى".يشار إلى أن هذه ثالث مباراة تم إلغاؤها لفريق توتنهام، بسبب فيروس كورونا، بعد مباراة له ضد رين في دوري المؤتمر الأوروبي الأسبوع الماضي، والثانية كانت أمام برايتون أند هوف ألبيون في الدوري المحلي مطلع الأسبوع.
أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تأجيل مباراة ليستر سيتي وتوتنهام هوتسبير، المقرر إقامتها، اليوم الخميس، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ليستر.
وأعلن بريندان رودجرز، المدير الفني لفريق ليستر سيتي، أمس الأربعاء، أن طلب النادي بتأجيل اللقاء بسبب زيادة حالات "كوفيد-19" في تشكيلته، تم رفضه، إلا أن زيادة الإصابات بين اللاعبين وأعضاء الطاقم اليوم الخميس، لم تجعل رابطة الدوري أمام خيار آخر، بحسب "رويترز".
وقالت الرابطة في بيان لها "إنه على ضوء المعلومات الجديدة، طلب ليستر هذا الصباح إلغاء المباراة بسبب تفشي الفيروس بين التشكيلة ما تسبب في إصابة المزيد من اللاعبين وأفراد الطاقم بكوفيد-19 اليوم".
وأضافت الرابطة في بيانها: "ترك هذا الفريق أمام عدد غير كاف من اللاعبين المتاحين للعب".
وأشارت الرابطة إلى أنه "بعد مشاورات بين الدوري الممتاز والسلطات الصحية البريطانية أغلق ملعب تدريبات الفريق الأول للنادي هذا الصباح للمساعدة في احتواء العدوى".
يشار إلى أن هذه ثالث مباراة تم إلغاؤها لفريق توتنهام، بسبب فيروس كورونا، بعد مباراة له ضد رين في دوري المؤتمر الأوروبي الأسبوع الماضي، والثانية كانت أمام برايتون أند هوف ألبيون في الدوري المحلي مطلع الأسبوع.