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https://arabic.sputniknews.com/20211211/بيل-غيتس-يشرح-كيف-يمكن-السيطرة-على-فيروس-كورونا-مع-حلول-2023-1053815194.html
بيل غيتس يشرح كيف يمكن السيطرة على فيروس كورونا مع حلول 2023‏
بيل غيتس يشرح كيف يمكن السيطرة على فيروس كورونا مع حلول 2023‏
أعرب الملياردير الأمريكي، بيل غيتس، عن أمله في أن تتم ‏السيطرة على فيروس "كورونا" المستجد مع حلول عام 2023.‏ 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T14:23+0000
2021-12-11T14:23+0000
بيل غيتس
فيروس كورونا
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وقال في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية إنه يعتقد أن منح المزيد من التطعيمات باللقاح المضاد لفيروس "كورونا" مع مرور الوقت سيساهم في خفض ذروة تأثير (كوفيد-19) قليلا.وأضاف غيتس أنه "يجب على كل جانب أن يقرر ما إذا كان يرتدي الكمامات الطبية أو أن يحدد نوعية الفعاليات التي يقوم بها".وفي تعليقه عن متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، القادم من جنوب أفريقيا، أجاب بيل غيتس لشبكة "سي إن إن" أنوأردف بيل غيتس: "لكن حتى لو توجب علينا صنع لقاح خاص ونشره فلا أعتقد أنه سيكون في عام 2023 نفس معدلات التعطيل التي شهدناها بأول 3 سنوات من جائحة فيروس كورونا".
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بيل غيتس, فيروس كورونا

بيل غيتس يشرح كيف يمكن السيطرة على فيروس كورونا مع حلول 2023‏

14:23 GMT 11.12.2021
© REUTERS / POOLالملياردير الأمريكي، بيل غيتس
الملياردير الأمريكي، بيل غيتس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© REUTERS / POOL
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أعرب الملياردير الأمريكي، بيل غيتس، عن أمله في أن تتم ‏السيطرة على فيروس "كورونا" المستجد مع حلول عام 2023.‏
وقال في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية إنه يعتقد أن منح المزيد من التطعيمات باللقاح المضاد لفيروس "كورونا" مع مرور الوقت سيساهم في خفض ذروة تأثير (كوفيد-19) قليلا.
وأضاف غيتس أنه "يجب على كل جانب أن يقرر ما إذا كان يرتدي الكمامات الطبية أو أن يحدد نوعية الفعاليات التي يقوم بها".
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وفي تعليقه عن متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، القادم من جنوب أفريقيا، أجاب بيل غيتس لشبكة "سي إن إن" أن
"العالم يعمل على لقاحات تكيفية، وهناك فرصة كبيرة بأننا سنكون في حاجة إليها، ويبدو أن بعض العلاجات لم تتأثر، لذا فإن الإسراع في تصنيع هذه اللقاحات سيحدث فرقا كبيرا في انخفاض معدل الوفاة".
وأردف بيل غيتس: "لكن حتى لو توجب علينا صنع لقاح خاص ونشره فلا أعتقد أنه سيكون في عام 2023 نفس معدلات التعطيل التي شهدناها بأول 3 سنوات من جائحة فيروس كورونا".
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