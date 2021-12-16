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https://arabic.sputniknews.com/20211216/زاخاروفا-فكرة-مهاجمة-روسيا-لأوكرانيا-ما-هي-إلا-حملة-تضليل-ينسجها-الغرب-1054243112.html
زاخاروفا: فكرة مهاجمة روسيا لأوكرانيا ما هي إلا حملة تضليل ينسجها الغرب
زاخاروفا: فكرة مهاجمة روسيا لأوكرانيا ما هي إلا حملة تضليل ينسجها الغرب
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن وسائل الإعلام الغربية تشيع فكرة مهاجمة روسيا لأوكرانيا، وهي مجرد أخبار كاذبة يتم خلقها بطريقة مدروسة. 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T15:51+0000
2021-12-16T15:51+0000
روسيا
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أوكرانيا
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وأشارت زاخاروفا، في معرض ردها على سؤال قناة RT DE حول إذا ما كانت روسيا تريد مهاجمة أوكرانيا، إلى أنه عند متابعة أخبار الإعلام الغربي والصحافة الألمانية، فقد يتبادر إلى الذهن مثل هذا الانطباع، لكنه شعور كاذب يتم تشكيله بطريقة متعمدة، مضيفة أنها عبارة عن "حملة تضليل".يذكر أن روسيا كانت قد نفت عدة مرات اتهامات مشابهة أطلقها الغرب، تضمنت ارتكاب "أعمال عدائية"، حيث أكدت روسيا أنها لا تهدد أحدا ولا تنوي مهاجمة أحد، وترى أن هذه الاتهامات كذريعة تستخدم لنشر المزيد من معدات الناتو العسكرية بالقرب من الحدود الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20211206/لوكاشينكو-روسيا-لن-تهاجم-أوكرانيا-وتلك-الاتهامات-لا-أساس-لها-1053613127.html
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روسيا, العالم, أوكرانيا

زاخاروفا: فكرة مهاجمة روسيا لأوكرانيا ما هي إلا حملة تضليل ينسجها الغرب

15:51 GMT 16.12.2021
© Sputnik . Anton Denisov / الذهاب إلى بنك الصورماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
© Sputnik . Anton Denisov
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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن وسائل الإعلام الغربية تشيع فكرة مهاجمة روسيا لأوكرانيا، وهي مجرد أخبار كاذبة يتم خلقها بطريقة مدروسة.
وأشارت زاخاروفا، في معرض ردها على سؤال قناة RT DE حول إذا ما كانت روسيا تريد مهاجمة أوكرانيا، إلى أنه عند متابعة أخبار الإعلام الغربي والصحافة الألمانية، فقد يتبادر إلى الذهن مثل هذا الانطباع، لكنه شعور كاذب يتم تشكيله بطريقة متعمدة، مضيفة أنها عبارة عن "حملة تضليل".
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك، بيلاروسيا 16 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
لوكاشينكو: روسيا لن تهاجم أوكرانيا وتلك الاتهامات لا أساس لها
6 ديسمبر, 09:24 GMT
يذكر أن روسيا كانت قد نفت عدة مرات اتهامات مشابهة أطلقها الغرب، تضمنت ارتكاب "أعمال عدائية"، حيث أكدت روسيا أنها لا تهدد أحدا ولا تنوي مهاجمة أحد، وترى أن هذه الاتهامات كذريعة تستخدم لنشر المزيد من معدات الناتو العسكرية بالقرب من الحدود الروسية.
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