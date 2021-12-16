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https://arabic.sputniknews.com/20211216/سرب-طيور-يتراقص-بشكل-استعراضي-فيديو-1054068340.html
سرب طيور يتراقص بشكل استعراضي... فيديو
سرب طيور يتراقص بشكل استعراضي... فيديو
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسرب طيور يرقص ويتمايل بشكل استعراضي، وكأنه فرقة محترفة نسقت تلك الحركات المذهلة فيما بينها. 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T07:27+0000
2021-12-16T07:27+0000
نادي الفيديو
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قال ناشرو الفيديو إن هذا المفطع تم التقاطه يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عند ساحل مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا.ويظهر سرب بعدد ضخم من طيور الزرزور فوق المياه وهي تؤدي حركات متناغمة، وعلى الرغم من أن عددها قد يتجاوز مئات الآلاف فلم يشذ طائر واحد منها عن هذا الإيقاع الدقيق.
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سرب طيور يتراقص بشكل استعراضي... فيديو

07:27 GMT 16.12.2021
© REUTERS / Anushree Fadnavis سرب من طيور النورس يلحق فوق نهر جمنة في نيودلهي، الهند 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
سرب من طيور النورس يلحق فوق نهر جمنة في نيودلهي، الهند 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
© REUTERS / Anushree Fadnavis
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تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسرب طيور يرقص ويتمايل بشكل استعراضي، وكأنه فرقة محترفة نسقت تلك الحركات المذهلة فيما بينها.
قال ناشرو الفيديو إن هذا المفطع تم التقاطه يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عند ساحل مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا.
ويظهر سرب بعدد ضخم من طيور الزرزور فوق المياه وهي تؤدي حركات متناغمة، وعلى الرغم من أن عددها قد يتجاوز مئات الآلاف فلم يشذ طائر واحد منها عن هذا الإيقاع الدقيق.
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