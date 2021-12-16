https://arabic.sputniknews.com/20211216/سفير-ألمانيا-في-موسكو-يصف-الألمان-من-أصل-روسي-بـالنور-في-نهاية-النفق-1054249928.html

سفير ألمانيا في موسكو يصف الألمان من أصل روسي بـ"النور في نهاية النفق"

سفير ألمانيا في موسكو يصف الألمان من أصل روسي بـ"النور في نهاية النفق"

قال السفير الألماني في موسكو، غيزا أندرياس فون غير، اليوم الخميس، إن الألمان من أصل روسي هم "الضوء في نهاية النفق" في العلاقات الروسية الألمانية المتوترة. 16.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-16T20:47+0000

2021-12-16T20:47+0000

2021-12-16T20:47+0000

روسيا

العالم

ألمانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103638/91/1036389183_0:0:2896:1629_1920x0_80_0_0_c05a98da5971c6c0b3c3daf38277b77d.jpg

موسكو- سبوتنيك. وخلال حفل استقبال بمناسبة عيد الميلاد نظمه البيت الروسي الألماني في موسكو، قال السفير: "يمكن اعتبار الألمان الروس بمثابة ضوء في نهاية النفق في العلاقات الروسية الألمانية".كما أشار إلى أهمية الأحداث التي تمس التاريخ والثقافة المشتركين لروسيا وألمانيا، لأنها تظهر "صلة وثيقة" بين البلدين وتعمل كجسر بين البلدين.توترت العلاقات بين موسكو وبرلين، أخيرا، بسبب التصديق على خط أنابيب "التيار الشمالي 2"، والادعاء الغربي بأن روسيا تحشد قواتها على الحدود الأوكرانية استعداد لغزوها.وازداد التوتر، في وقت سابق من هذا الأسبوع، عندما أعلنت ألمانيا أن اثنين من موظفي السفارة الروسية في برلين، أصبحا غير مرغوب فيهما، حيث تزعم برلين أن مقتل المواطن الجورجي زليمخان خانغوشفيلي وقع بتوجيه من "الدوائر الحكومية الروسية".من جانبها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الأربعاء، إن روسيا لن تترك مسألة طرد اثنين من دبلوماسييها من برلين دون رد مناسب.

https://arabic.sputniknews.com/20211215/زاخاروفا-روسيا-لن-تقف-مكتوفة-الأيدي-إزاء-طرد-اثنين-من-دبلوماسييها-في-ألمانيا-1054053571.html

ألمانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, العالم, ألمانيا