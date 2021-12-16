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https://arabic.sputniknews.com/20211216/سفير-ألمانيا-في-موسكو-يصف-الألمان-من-أصل-روسي-بـالنور-في-نهاية-النفق-1054249928.html
سفير ألمانيا في موسكو يصف الألمان من أصل روسي بـ"النور في نهاية النفق"
سفير ألمانيا في موسكو يصف الألمان من أصل روسي بـ"النور في نهاية النفق"
قال السفير الألماني في موسكو، غيزا أندرياس فون غير، اليوم الخميس، إن الألمان من أصل روسي هم "الضوء في نهاية النفق" في العلاقات الروسية الألمانية المتوترة. 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T20:47+0000
2021-12-16T20:47+0000
روسيا
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ألمانيا
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موسكو- سبوتنيك. وخلال حفل استقبال بمناسبة عيد الميلاد نظمه البيت الروسي الألماني في موسكو، قال السفير: "يمكن اعتبار الألمان الروس بمثابة ضوء في نهاية النفق في العلاقات الروسية الألمانية".كما أشار إلى أهمية الأحداث التي تمس التاريخ والثقافة المشتركين لروسيا وألمانيا، لأنها تظهر "صلة وثيقة" بين البلدين وتعمل كجسر بين البلدين.توترت العلاقات بين موسكو وبرلين، أخيرا، بسبب التصديق على خط أنابيب "التيار الشمالي 2"، والادعاء الغربي بأن روسيا تحشد قواتها على الحدود الأوكرانية استعداد لغزوها.وازداد التوتر، في وقت سابق من هذا الأسبوع، عندما أعلنت ألمانيا أن اثنين من موظفي السفارة الروسية في برلين، أصبحا غير مرغوب فيهما، حيث تزعم برلين أن مقتل المواطن الجورجي زليمخان خانغوشفيلي وقع بتوجيه من "الدوائر الحكومية الروسية".من جانبها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الأربعاء، إن روسيا لن تترك مسألة طرد اثنين من دبلوماسييها من برلين دون رد مناسب.
https://arabic.sputniknews.com/20211215/زاخاروفا-روسيا-لن-تقف-مكتوفة-الأيدي-إزاء-طرد-اثنين-من-دبلوماسييها-في-ألمانيا-1054053571.html
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روسيا, العالم, ألمانيا

سفير ألمانيا في موسكو يصف الألمان من أصل روسي بـ"النور في نهاية النفق"

20:47 GMT 16.12.2021
© Sputnik . Mikhail Klementiev / الذهاب إلى بنك الصورالمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اسطنبول، تركيا 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اسطنبول، تركيا 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اسطنبول، تركيا 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2018. صورة أرشفية
© Sputnik . Mikhail Klementiev
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قال السفير الألماني في موسكو، غيزا أندرياس فون غير، اليوم الخميس، إن الألمان من أصل روسي هم "الضوء في نهاية النفق" في العلاقات الروسية الألمانية المتوترة.
موسكو- سبوتنيك. وخلال حفل استقبال بمناسبة عيد الميلاد نظمه البيت الروسي الألماني في موسكو، قال السفير: "يمكن اعتبار الألمان الروس بمثابة ضوء في نهاية النفق في العلاقات الروسية الألمانية".
كما أشار إلى أهمية الأحداث التي تمس التاريخ والثقافة المشتركين لروسيا وألمانيا، لأنها تظهر "صلة وثيقة" بين البلدين وتعمل كجسر بين البلدين.
المتحدثة الرسمية باسم الوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، موسكو، روسيا 15 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
زاخاروفا: روسيا لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء طرد اثنين من دبلوماسييها في ألمانيا
أمس, 16:11 GMT
توترت العلاقات بين موسكو وبرلين، أخيرا، بسبب التصديق على خط أنابيب "التيار الشمالي 2"، والادعاء الغربي بأن روسيا تحشد قواتها على الحدود الأوكرانية استعداد لغزوها.
وازداد التوتر، في وقت سابق من هذا الأسبوع، عندما أعلنت ألمانيا أن اثنين من موظفي السفارة الروسية في برلين، أصبحا غير مرغوب فيهما، حيث تزعم برلين أن مقتل المواطن الجورجي زليمخان خانغوشفيلي وقع بتوجيه من "الدوائر الحكومية الروسية".
من جانبها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الأربعاء، إن روسيا لن تترك مسألة طرد اثنين من دبلوماسييها من برلين دون رد مناسب.
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