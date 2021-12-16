سفير ألمانيا في موسكو يصف الألمان من أصل روسي بـ"النور في نهاية النفق"

موسكو- سبوتنيك. وخلال حفل استقبال بمناسبة عيد الميلاد نظمه البيت الروسي الألماني في موسكو، قال السفير: "يمكن اعتبار الألمان الروس بمثابة ضوء في نهاية النفق في العلاقات الروسية الألمانية".كما أشار إلى أهمية الأحداث التي تمس التاريخ والثقافة المشتركين لروسيا وألمانيا، لأنها تظهر "صلة وثيقة" بين البلدين وتعمل كجسر بين البلدين.توترت العلاقات بين موسكو وبرلين، أخيرا، بسبب التصديق على خط أنابيب "التيار الشمالي 2"، والادعاء الغربي بأن روسيا تحشد قواتها على الحدود الأوكرانية استعداد لغزوها.وازداد التوتر، في وقت سابق من هذا الأسبوع، عندما أعلنت ألمانيا أن اثنين من موظفي السفارة الروسية في برلين، أصبحا غير مرغوب فيهما، حيث تزعم برلين أن مقتل المواطن الجورجي زليمخان خانغوشفيلي وقع بتوجيه من "الدوائر الحكومية الروسية".من جانبها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الأربعاء، إن روسيا لن تترك مسألة طرد اثنين من دبلوماسييها من برلين دون رد مناسب.
توترت العلاقات بين موسكو وبرلين، أخيرا، بسبب التصديق على خط أنابيب "التيار الشمالي 2"، والادعاء الغربي بأن روسيا تحشد قواتها على الحدود الأوكرانية استعداد لغزوها.
وازداد التوتر، في وقت سابق من هذا الأسبوع، عندما أعلنت ألمانيا أن اثنين من موظفي السفارة الروسية في برلين، أصبحا غير مرغوب فيهما، حيث تزعم برلين أن مقتل المواطن الجورجي زليمخان خانغوشفيلي وقع بتوجيه من "الدوائر الحكومية الروسية".
من جانبها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الأربعاء، إن روسيا لن تترك مسألة طرد اثنين من دبلوماسييها من برلين دون رد مناسب.