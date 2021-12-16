تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
أردوغان يقرر رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 بالمئة لعام 2022
https://arabic.sputniknews.com/20211216/طريقة-خاطئة-عند-سلق-البيض-تسبب-التهاب-الأمعاء-1054090429.html
طريقة خاطئة عند سلق البيض تسبب التهاب الأمعاء
طريقة خاطئة عند سلق البيض تسبب التهاب الأمعاء
يعتبر البيض طعاما بسيطا وصحيا ومن السهل تحضيره، لكن الكثيرين يطهونه بشكل خاطئ. 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T12:28+0000
2021-12-16T12:28+0000
منوعات
البيض
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102557/65/1025576519_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_ffc59ac967c194974a166bd1a0b15418.jpg
أكد المدون الذي يحمل الاسم "LifeTipSing" في حسابه على "تيك توك"، أنه بعد غليان البيض يجب وضعه في ماء بارد وإضافة القليل من الملح.وقال إن الكثير من الناس يضعون البيض في الماء الساخن والمغلي لمدة طويلة، مما يتسبب في تغير لونه وتحوله إلى اللون الأخضر.وأضاف هذا اللون هو بسبب هو كبريتيد الحديد، الذي يمكن أن يسبب التهاب الأمعاء (عملية التهابية في الأمعاء الدقيقة)". وفقا لموقع "مير 24".وتُعتبر مادة الأفيدين من البروتينات السكرية الموجودة في بياض البيض، وهي مادة طبيعية موجودة في البيض لمنع تكون الميكروبات، وحفظ جنين الدجاج.ويساعد تعرض البيض للحرارة في انخفاض محتواه من الأفيدين.وعندما يأتي الأمر للطبقة الخضراء التي تُحيط بصفار البيض عند طبخه لفترات تزيد عن 10 دقائق، فهي تتكون بسبب تفاعل الحديد الموجود في صفار البيض مع كبريتيد الهيدروجين، ويكون ذلك مادة كبريتيد الحديد ذات اللون الأخضر.
https://arabic.sputniknews.com/20201203/شيف-يوضح-طريقة-للحصول-على-بيض-مسلوق-بشكل-مثالي--1047390820.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102557/65/1025576519_54:0:961:680_1920x0_80_0_0_5e3f41c492e8f138628c9ea3a4e1956c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, البيض

طريقة خاطئة عند سلق البيض تسبب التهاب الأمعاء

12:28 GMT 16.12.2021
© flickr.com / thegarethwiscombeبيض
بيض - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
© flickr.com / thegarethwiscombe
تابعنا عبر
يعتبر البيض طعاما بسيطا وصحيا ومن السهل تحضيره، لكن الكثيرين يطهونه بشكل خاطئ.
أكد المدون الذي يحمل الاسم "LifeTipSing" في حسابه على "تيك توك"، أنه بعد غليان البيض يجب وضعه في ماء بارد وإضافة القليل من الملح.
وقال إن الكثير من الناس يضعون البيض في الماء الساخن والمغلي لمدة طويلة، مما يتسبب في تغير لونه وتحوله إلى اللون الأخضر.
وأضاف هذا اللون هو بسبب هو كبريتيد الحديد، الذي يمكن أن يسبب التهاب الأمعاء (عملية التهابية في الأمعاء الدقيقة)". وفقا لموقع "مير 24".
وتُعتبر مادة الأفيدين من البروتينات السكرية الموجودة في بياض البيض، وهي مادة طبيعية موجودة في البيض لمنع تكون الميكروبات، وحفظ جنين الدجاج.
ويساعد تعرض البيض للحرارة في انخفاض محتواه من الأفيدين.
وعندما يأتي الأمر للطبقة الخضراء التي تُحيط بصفار البيض عند طبخه لفترات تزيد عن 10 دقائق، فهي تتكون بسبب تفاعل الحديد الموجود في صفار البيض مع كبريتيد الهيدروجين، ويكون ذلك مادة كبريتيد الحديد ذات اللون الأخضر.
البيض - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2020
"شيف" يوضح طريقة للحصول على بيض مسلوق بشكل مثالي
3 ديسمبر 2020, 13:18 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:04 GMTالملكة إليزابيث تضطر لإلغاء احتفالات رأس السنة بسبب عودة تفشي كورونا
13:00 GMTعدنان منصور: المقاومة في لبنان لم تعد مسألة داخلية وتعالج في إطار إقليمي شامل
13:00 GMTما هو أبرز حدث في العالم عام 2021؟
12:56 GMTانطلاق مناورات بحرية "إيرانية - عمانية" قبالة مضيق هرمز
12:55 GMTأردوغان يقرر رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 بالمئة لعام 2022
12:51 GMTالسجن مدى الحياة لرجل دهس عشرات الأشخاص بسيارته في ألمانيا
12:49 GMTالخارجية الروسية: الحرب العالمية الثالثة مستمرة في الفضاء السيبراني بأبعادها الكاملة
12:49 GMTالحكومة المصرية تكشف حقيقة حذف أجزاء من مناهج الابتدائية والإعدادية
12:44 GMTكيرا نايتلي تروي حادثة الفستان الذي انقسم إلى نصفين
12:41 GMT"البيشمركة" تغلق معبرا نهريا يستخدمه الجيش الأمريكي لتهريب النفط المسروق من سوريا
12:34 GMTبلغاريا تجمد أسعار الكهرباء حتى نهاية مارس
12:32 GMTروسيا: نشر فهرس كامل للأسلحة المسموح بتصديرها إلى الخارج على موقع إلكتروني
12:31 GMTإعلام: إسرائيل تحضر لحرب شاملة مع إيران... هل يستمر أثرها لسنوات؟
12:30 GMT140 مليون صيني يستفيدون من مشروع مائي ضخم خلال 7 سنوات
12:28 GMTطريقة خاطئة عند سلق البيض تسبب التهاب الأمعاء
12:23 GMTتونس… راشد الغنوشي يعلق على قرارات قيس سعيد الأخيرة
12:22 GMTعلماء روس يكتشفون رواسب جليدية ضخمة على سطح المريخ
12:17 GMTإعلام: أمريكا تجمد إعادة فتح قنصلية في القدس المحتلة
12:15 GMTأضخم 10 ميزانيات دفاع في العالم بعد تراجع الإنفاق العسكري السعودي
12:01 GMTمرسيدس يتراجع عن الطعن ويهنئ فرستابن بلقب بطل "فورمولا 1"