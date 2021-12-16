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https://arabic.sputniknews.com/20211216/كوكب-يمر-اليوم-قرب-الأرض-ويتحول-لكرة-نارية-أثناء-تحطمه-1054072590.html
كوكب يمر اليوم قرب الأرض ويتحول لكرة نارية أثناء تحطمه
كوكب يمر اليوم قرب الأرض ويتحول لكرة نارية أثناء تحطمه
كشفت الجمعية الفلكية في محافظة جدة السعودية، عن مرور كويكب مكتشف حديثا قرب الكرة الأرضية، اليوم الخميس، يسمى 2021 XC6 يبلغ قطره 8 أمتار يتحرك بسرعة 10.4... 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T09:20+0000
2021-12-16T09:20+0000
الأرض
كوكب
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وقالت الجمعية الفلكية، في تقرير لها، إن "الكويكب سيكون في أقرب نقطة على مسافة 208,897 كيلومتر عند الساعة (08:10 صباحا بتوقيت غرينتش)، مشيرا إلى أنه ليس في مسار اصطدام بكوكب الأرض".وأضافت أن "الكويكب صغير جدًا، وفقا لمعايير الكويكبات القياسية، ولن يكون مرئيا للعين المجردة عند اقترابه"، مشيرا إلى أنه سيتحول إلى كرة نارية أثناء تحطمه في أعلى الغلاف الجوى للأرض وهو حدث يتكرر عدة مرات في السنة لصخور فضائية بهذا الحجم.جدير بالذكر أن هذا الاقتراب للكويكب هو الأقرب في السنوات العشر المقبلة، واستنادًا إلى أحدث حسابات المدار العالية الدقة التي أجراها مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة "ناسا" تم التأكيد بأنه لن يصطدم الأرض في المستقبل القريب.
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الأرض, كوكب

كوكب يمر اليوم قرب الأرض ويتحول لكرة نارية أثناء تحطمه

09:20 GMT 16.12.2021
© Photo / pixabay/TBITصورة توضح كوكب الزهرة مع بعض أقماره
صورة توضح كوكب الزهرة مع بعض أقماره - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
© Photo / pixabay/TBIT
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كشفت الجمعية الفلكية في محافظة جدة السعودية، عن مرور كويكب مكتشف حديثا قرب الكرة الأرضية، اليوم الخميس، يسمى 2021 XC6 يبلغ قطره 8 أمتار يتحرك بسرعة 10.4 كيلومتر/ثانية.
وقالت الجمعية الفلكية، في تقرير لها، إن "الكويكب سيكون في أقرب نقطة على مسافة 208,897 كيلومتر عند الساعة (08:10 صباحا بتوقيت غرينتش)، مشيرا إلى أنه ليس في مسار اصطدام بكوكب الأرض".
وأضافت أن "الكويكب صغير جدًا، وفقا لمعايير الكويكبات القياسية، ولن يكون مرئيا للعين المجردة عند اقترابه"، مشيرا إلى أنه سيتحول إلى كرة نارية أثناء تحطمه في أعلى الغلاف الجوى للأرض وهو حدث يتكرر عدة مرات في السنة لصخور فضائية بهذا الحجم.
جدير بالذكر أن هذا الاقتراب للكويكب هو الأقرب في السنوات العشر المقبلة، واستنادًا إلى أحدث حسابات المدار العالية الدقة التي أجراها مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة "ناسا" تم التأكيد بأنه لن يصطدم الأرض في المستقبل القريب.
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