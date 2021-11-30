كويكب هائل يدخل مدار الأرض "لا مفر منه"... "سهم البشرية" ينطلق لمنع "كارثة"... صور وفيديو

وبحسب السجلات الخاصة بالحطام الفضائي لدى وكالة "ناسا"، يتجه كويكب يبلغ ارتفاعه حوالي 430 قدما (131,064 مترا) بسرعة كبيرة نحو المجال المداري لكوكب الأرض هذا الأسبوع، حيث تؤكد البيانات أن الصخرة العملاقة ستقترب من كوكبنا الأزرق.ساعة "بيغ بن"... صنفت "خطيرة التأثير"واكتشفت الصخرة الفضائية العملاقة، التي يبلغ حجمها ضعف حجم ساعة "بيغ بن"، من قبل عالمة الفلك الأمريكية كارولين إس شوميكر، في مرصد بالومار في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1994، وسمي منذ ذلك الوقت بالرمز "WR12".وصنفت الصخرة العملاقة حتى عام 2016 ، على أنها "خطير التأثير على الأرض" من قبل مركز "JPL" لدراسات الأجسام القريبة من الأرض (CNEOS)، ولكن بعد الحصول على المزيد من الملاحظات تم تخفيض مستوى التهديد.77 ميغا طن في حال ارتطامه بالأرضيقدر علماء الفلك أنه إذا ضرب الكويكب "WR12" الأرض، فإن الارتطام سيتسبب بانفجار كبير يعادل ما ينتج عن أكثر من 77 ميغا طن من مادة "تي إن تي".ما هو مصير الأرض هذه المرة؟ الكارثة "أمر لا مفر منه"بحسب المقال المنشور في موقع "mirror"، يبدو أننا سنكون محظوظين وآمنين هذه المرة، حيث يتوقع علماء الفلك أن الكويكب سيمر بجوار الأرض على مسافة تبعد حوالي 3.8 مليون ميل تقريبا.مهمة "DART" (السهم) محاولة لحماية الأرض من كارثة قادمةويقوم العلماء اليوم باختبار تقنية "DART"، أو "اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج"، هو أول اختبار لتقنية جديدة لمنع تصادم الكويكبات في المستقبل، أي تجنب تلك التصادمات التي انهت سابقا عصر الديناصورات.وصُممت تقنية "DART" بهدف توجيه "لكمة" لكويكب بهدف إبعاده أو تعديل مساره. وتعتبر العملية أول تجربة لـ "تقنية الاصطدام الحركي"، وهو في الأساس مدفع عالي القوة صمم لتغيير حركة كويكب في الفضاء، بحسب "nationalgeographic ".ويحاول العلماء في الوقت القريب اختبار تقنية "DART" بإطلاق الصاروخ الذي يحمل شكل قمر صناعي قبل ارتطامه بالكويكب الذي يحمل اسم "65803 Didymos"، وهو كويكب قريب من الأرض يدور حوله "قمر" صغير يسمى "imorphos".وفي حال نجاح العلماء بتعديل مسار الكويكب سيقومون باستهداف الكويكب الكبير التالي الذي سيكون في مدار كوكبنا، قبل أن يصبح مشكلة كبيرة تهدد الأرض.
يقترب كويكب هائل من المجال المداري لكوكب الأرض هذا الأسبوع، حيث أكدت البيانات الصادرة عن وكالة الفضاء الأمريكية أن قطعة الصخر العملاقة ستقترب من كوكبنا لمسافة خطيرة.
وبحسب السجلات الخاصة بالحطام الفضائي لدى وكالة "ناسا"، يتجه كويكب يبلغ ارتفاعه حوالي 430 قدما (131,064 مترا) بسرعة كبيرة نحو المجال المداري لكوكب الأرض هذا الأسبوع، حيث تؤكد البيانات أن الصخرة العملاقة ستقترب من كوكبنا الأزرق.
ساعة "بيغ بن"... صنفت "خطيرة التأثير"
واكتشفت الصخرة الفضائية العملاقة، التي يبلغ حجمها ضعف حجم ساعة "بيغ بن"، من قبل عالمة الفلك الأمريكية كارولين إس شوميكر، في مرصد بالومار في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1994، وسمي منذ ذلك الوقت بالرمز "WR12".
ما هو مصير الأرض هذه المرة؟ الكارثة "أمر لا مفر منه"
بحسب المقال المنشور في موقع "mirror"، يبدو أننا سنكون محظوظين وآمنين هذه المرة، حيث يتوقع علماء الفلك أن الكويكب سيمر بجوار الأرض على مسافة تبعد حوالي 3.8 مليون ميل تقريبا.
لكن عل الرغم من البيانات الحالية، يتخوف العلماء من الصخور الفضائية، حيث تنتشر أعداد لا تحصى من هذه الصخور، بعضها مكتشف وبعضها الآخر لا يزال غامضا ومجهولا بالنسبة للعلماء، والصخور تتقاطع اليوم مع مدار الأرض، مثل الكويكب الحالي الذي سيمر من مدار الأرض الاثنين المقبل، يؤكد الخبراء أن "دخول كويكب إلى غلافنا الجوي أمر لا مفر منه في مرحلة ما"، لذلك بدأ العلماء بشكل جدي العمل على وضع خطط لمعالجة هذه المشكلة والتحضير لها من اليوم.
مهمة "DART" (السهم) محاولة لحماية الأرض من كارثة قادمة
ويقوم العلماء اليوم باختبار تقنية "DART"، أو "اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج"، هو أول اختبار لتقنية جديدة لمنع تصادم الكويكبات في المستقبل، أي تجنب تلك التصادمات التي انهت سابقا عصر الديناصورات.
So.. 1994 WR12 is set to pass Earth at a distance of 3.8 million miles, being 430ft in size and if it were to impact it would have the same energy equivalent of 77 megatons of TNT, which is roughly 1.5 times the power of the 1961 Tsar Bomba. pic.twitter.com/EAB3JWBpIh
وصُممت تقنية "DART" بهدف توجيه "لكمة" لكويكب بهدف إبعاده أو تعديل مساره. وتعتبر العملية أول تجربة لـ "تقنية الاصطدام الحركي"، وهو في الأساس مدفع عالي القوة صمم لتغيير حركة كويكب في الفضاء، بحسب "nationalgeographic ".
ويحاول العلماء في الوقت القريب اختبار تقنية "DART" بإطلاق الصاروخ الذي يحمل شكل قمر صناعي قبل ارتطامه بالكويكب الذي يحمل اسم "65803 Didymos"، وهو كويكب قريب من الأرض يدور حوله "قمر" صغير يسمى "imorphos".