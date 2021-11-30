https://arabic.sputniknews.com/20211130/كويكب-هائل-يدخل-مدار-الأرض-لا-مفر-منه-سهم-البشرية-ينطلق-لمنع-كارثة-صور-وفيديو--1053408500.html

كويكب هائل يدخل مدار الأرض "لا مفر منه"... "سهم البشرية" ينطلق لمنع "كارثة"... صور وفيديو

كويكب هائل يدخل مدار الأرض "لا مفر منه"... "سهم البشرية" ينطلق لمنع "كارثة"... صور وفيديو

يقترب كويكب هائل من المجال المداري لكوكب الأرض هذا الأسبوع، حيث أكدت البيانات الصادرة عن وكالة الفضاء الأمريكية أن قطعة الصخر العملاقة ستقترب من كوكبنا لمسافة... 30.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-30T12:59+0000

2021-11-30T12:59+0000

2021-11-30T12:59+0000

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وبحسب السجلات الخاصة بالحطام الفضائي لدى وكالة "ناسا"، يتجه كويكب يبلغ ارتفاعه حوالي 430 قدما (131,064 مترا) بسرعة كبيرة نحو المجال المداري لكوكب الأرض هذا الأسبوع، حيث تؤكد البيانات أن الصخرة العملاقة ستقترب من كوكبنا الأزرق.ساعة "بيغ بن"... صنفت "خطيرة التأثير"واكتشفت الصخرة الفضائية العملاقة، التي يبلغ حجمها ضعف حجم ساعة "بيغ بن"، من قبل عالمة الفلك الأمريكية كارولين إس شوميكر، في مرصد بالومار في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1994، وسمي منذ ذلك الوقت بالرمز "WR12".وصنفت الصخرة العملاقة حتى عام 2016 ، على أنها "خطير التأثير على الأرض" من قبل مركز "JPL" لدراسات الأجسام القريبة من الأرض (CNEOS)، ولكن بعد الحصول على المزيد من الملاحظات تم تخفيض مستوى التهديد.77 ميغا طن في حال ارتطامه بالأرضيقدر علماء الفلك أنه إذا ضرب الكويكب "WR12" الأرض، فإن الارتطام سيتسبب بانفجار كبير يعادل ما ينتج عن أكثر من 77 ميغا طن من مادة "تي إن تي".ما هو مصير الأرض هذه المرة؟ الكارثة "أمر لا مفر منه"بحسب المقال المنشور في موقع "mirror"، يبدو أننا سنكون محظوظين وآمنين هذه المرة، حيث يتوقع علماء الفلك أن الكويكب سيمر بجوار الأرض على مسافة تبعد حوالي 3.8 مليون ميل تقريبا.مهمة "DART" (السهم) محاولة لحماية الأرض من كارثة قادمةويقوم العلماء اليوم باختبار تقنية "DART"، أو "اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج"، هو أول اختبار لتقنية جديدة لمنع تصادم الكويكبات في المستقبل، أي تجنب تلك التصادمات التي انهت سابقا عصر الديناصورات.وصُممت تقنية "DART" بهدف توجيه "لكمة" لكويكب بهدف إبعاده أو تعديل مساره. وتعتبر العملية أول تجربة لـ "تقنية الاصطدام الحركي"، وهو في الأساس مدفع عالي القوة صمم لتغيير حركة كويكب في الفضاء، بحسب "nationalgeographic ".ويحاول العلماء في الوقت القريب اختبار تقنية "DART" بإطلاق الصاروخ الذي يحمل شكل قمر صناعي قبل ارتطامه بالكويكب الذي يحمل اسم "65803 Didymos"، وهو كويكب قريب من الأرض يدور حوله "قمر" صغير يسمى "imorphos".وفي حال نجاح العلماء بتعديل مسار الكويكب سيقومون باستهداف الكويكب الكبير التالي الذي سيكون في مدار كوكبنا، قبل أن يصبح مشكلة كبيرة تهدد الأرض.

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