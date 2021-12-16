https://arabic.sputniknews.com/20211216/ماكدونالدز-تعلن-تسوية-دعوى-قضائية-مع-مديرها-السابق-أعاد-بموجبها-105-ملايين-دولار-1054225909.html

"ماكدونالدز" تعلن تسوية دعوى قضائية مع مديرها السابق أعاد بموجبها 105 ملايين دولار

"ماكدونالدز" تعلن تسوية دعوى قضائية مع مديرها السابق أعاد بموجبها 105 ملايين دولار

أعلنت شركة "ماكدونالدز"، اليوم الخميس، توصلها لتسوية مع رئيسها السابق ستيف إيستربروك، بشأن دعوى قضائية كانت قد رفعتها ضده. 16.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-16T13:38+0000

2021-12-16T13:38+0000

2021-12-16T13:38+0000

علاقات جنسية

ماكدونالدز

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101364/74/1013647413_0:51:1024:627_1920x0_80_0_0_3661d0db538fb9e2993fba1833a9f185.jpg

وحسب بيان للشركة نشرته "رويترز"، قالت إنها توصلت إلى تسوية مع الرئيس السابق ستيف إيستربروك لحل دعوى قضائية، زعمت فيها "ماكدونالدز" أنه تستّر وكذب بشأن علاقاته الجنسية مع موظفين.وأوضح البيان، أن إيستربروك أعاد أسهما وأموالًا تزيد قيمتها عن 105 ملايين دولار حصل عليها كتعويضات نهاية الخدمة في عام 2019، وذلك كجزء من التسوية.وكانت "ماكدونالدز" قد أقامت دعوى قضائية ضد إيستربروك في أغسطس/ آب من العام الماضي 2020، بعد تسعة أشهر من التوصل إلى اتفاق إنهاء الخدمة، مدعيةً أنه لم يقدم أبدًا للمديرين صورة كاملة عن علاقاته مع الموظفين.وأكدت أنها تعرف فقط بعلاقة توافقية واحدة غير جسدية مع موظفة، لكن معلومات مجهولة بعد عزله أدت إلى اكتشاف عشرات الصور الجنسية الصريحة لنساء، بما في ذلك ثلاثة من الموظفين بالشركة.وفي رده على الدعوى القضائية، ادعى إيستربروك أن ماكدونالدز لديها معلومات حول علاقاته على أنظمة الكمبيوتر الخاصة بها عندما تفاوضت بشأن حزمة إنهاء الخدمة الخاصة به.وقال رئيس مجلس إدارة "ماكدونالدز"، إنريكي هيرنانديز جونيور، في رسالة إلى الموظفين: "قرار اليوم يتجنب إجراءات قضائية مطولة وينتقل بنا إلى ما وراء فصل ينتمي إلى ماضينا".وقال إيستربروك في بيان "ماكدونالدز" نفسه: "خلال فترة عملي كرئيس تنفيذي، فشلت أحيانًا في الحفاظ على قيم ماكدونالدز والوفاء ببعض مسؤولياتي كقائد للشركة، أعتذر لزملائي السابقين في العمل، ومجلس الإدارة، وأصحاب الامتياز والموردين في الشركة للقيام بذلك".

https://arabic.sputniknews.com/20211024/أغلى-وجبة-ماكدونالدز-في-العالم-تباع-في-دولة-عربية-1050517179.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

علاقات جنسية, ماكدونالدز