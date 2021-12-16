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https://arabic.sputniknews.com/20211216/ماكدونالدز-تعلن-تسوية-دعوى-قضائية-مع-مديرها-السابق-أعاد-بموجبها-105-ملايين-دولار-1054225909.html
"ماكدونالدز" تعلن تسوية دعوى قضائية مع مديرها السابق أعاد بموجبها 105 ملايين دولار
"ماكدونالدز" تعلن تسوية دعوى قضائية مع مديرها السابق أعاد بموجبها 105 ملايين دولار
أعلنت شركة "ماكدونالدز"، اليوم الخميس، توصلها لتسوية مع رئيسها السابق ستيف إيستربروك، بشأن دعوى قضائية كانت قد رفعتها ضده. 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T13:38+0000
2021-12-16T13:38+0000
علاقات جنسية
ماكدونالدز
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وحسب بيان للشركة نشرته "رويترز"، قالت إنها توصلت إلى تسوية مع الرئيس السابق ستيف إيستربروك لحل دعوى قضائية، زعمت فيها "ماكدونالدز" أنه تستّر وكذب بشأن علاقاته الجنسية مع موظفين.وأوضح البيان، أن إيستربروك أعاد أسهما وأموالًا تزيد قيمتها عن 105 ملايين دولار حصل عليها كتعويضات نهاية الخدمة في عام 2019، وذلك كجزء من التسوية.وكانت "ماكدونالدز" قد أقامت دعوى قضائية ضد إيستربروك في أغسطس/ آب من العام الماضي 2020، بعد تسعة أشهر من التوصل إلى اتفاق إنهاء الخدمة، مدعيةً أنه لم يقدم أبدًا للمديرين صورة كاملة عن علاقاته مع الموظفين.وأكدت أنها تعرف فقط بعلاقة توافقية واحدة غير جسدية مع موظفة، لكن معلومات مجهولة بعد عزله أدت إلى اكتشاف عشرات الصور الجنسية الصريحة لنساء، بما في ذلك ثلاثة من الموظفين بالشركة.وفي رده على الدعوى القضائية، ادعى إيستربروك أن ماكدونالدز لديها معلومات حول علاقاته على أنظمة الكمبيوتر الخاصة بها عندما تفاوضت بشأن حزمة إنهاء الخدمة الخاصة به.وقال رئيس مجلس إدارة "ماكدونالدز"، إنريكي هيرنانديز جونيور، في رسالة إلى الموظفين: "قرار اليوم يتجنب إجراءات قضائية مطولة وينتقل بنا إلى ما وراء فصل ينتمي إلى ماضينا".وقال إيستربروك في بيان "ماكدونالدز" نفسه: "خلال فترة عملي كرئيس تنفيذي، فشلت أحيانًا في الحفاظ على قيم ماكدونالدز والوفاء ببعض مسؤولياتي كقائد للشركة، أعتذر لزملائي السابقين في العمل، ومجلس الإدارة، وأصحاب الامتياز والموردين في الشركة للقيام بذلك".
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علاقات جنسية, ماكدونالدز

"ماكدونالدز" تعلن تسوية دعوى قضائية مع مديرها السابق أعاد بموجبها 105 ملايين دولار

13:38 GMT 16.12.2021
© flickr.com / _skynetماكدونالدز
ماكدونالدز - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
© flickr.com / _skynet
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أعلنت شركة "ماكدونالدز"، اليوم الخميس، توصلها لتسوية مع رئيسها السابق ستيف إيستربروك، بشأن دعوى قضائية كانت قد رفعتها ضده.
وحسب بيان للشركة نشرته "رويترز"، قالت إنها توصلت إلى تسوية مع الرئيس السابق ستيف إيستربروك لحل دعوى قضائية، زعمت فيها "ماكدونالدز" أنه تستّر وكذب بشأن علاقاته الجنسية مع موظفين.
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وأوضح البيان، أن إيستربروك أعاد أسهما وأموالًا تزيد قيمتها عن 105 ملايين دولار حصل عليها كتعويضات نهاية الخدمة في عام 2019، وذلك كجزء من التسوية.
وكانت "ماكدونالدز" قد أقامت دعوى قضائية ضد إيستربروك في أغسطس/ آب من العام الماضي 2020، بعد تسعة أشهر من التوصل إلى اتفاق إنهاء الخدمة، مدعيةً أنه لم يقدم أبدًا للمديرين صورة كاملة عن علاقاته مع الموظفين.
وأكدت أنها تعرف فقط بعلاقة توافقية واحدة غير جسدية مع موظفة، لكن معلومات مجهولة بعد عزله أدت إلى اكتشاف عشرات الصور الجنسية الصريحة لنساء، بما في ذلك ثلاثة من الموظفين بالشركة.
وفي رده على الدعوى القضائية، ادعى إيستربروك أن ماكدونالدز لديها معلومات حول علاقاته على أنظمة الكمبيوتر الخاصة بها عندما تفاوضت بشأن حزمة إنهاء الخدمة الخاصة به.
وقال رئيس مجلس إدارة "ماكدونالدز"، إنريكي هيرنانديز جونيور، في رسالة إلى الموظفين: "قرار اليوم يتجنب إجراءات قضائية مطولة وينتقل بنا إلى ما وراء فصل ينتمي إلى ماضينا".
وقال إيستربروك في بيان "ماكدونالدز" نفسه: "خلال فترة عملي كرئيس تنفيذي، فشلت أحيانًا في الحفاظ على قيم ماكدونالدز والوفاء ببعض مسؤولياتي كقائد للشركة، أعتذر لزملائي السابقين في العمل، ومجلس الإدارة، وأصحاب الامتياز والموردين في الشركة للقيام بذلك".
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