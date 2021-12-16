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https://arabic.sputniknews.com/20211216/مصر-رفع-درجة-التأهب-القصوى-في-الإسكندرية-بسبب-الأمطار-الغزيرة-1054242964.html
مصر... رفع درجة التأهب القصوى في الإسكندرية بسبب الأمطار الغزيرة
مصر... رفع درجة التأهب القصوى في الإسكندرية بسبب الأمطار الغزيرة
أعلنت محافظة الإسكندرية، شمالي مصر، اليوم الخميس، رفع درجة التأهب القصوى بسبب الأمطار الغزيرة. 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T15:46+0000
2021-12-16T15:46+0000
2021-12-16T15:46+0000
أخبار مصر الآن
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وجاء قرار السلطات في المحافظة، بعد تعرض سواحلها، اليوم، لهطول أمطار غزيرة، صاحبها انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ مع نشاط للرياح، بحسب موقع "بوابة الأهرام".وشهدت المحافظة سقوط الأمطار الغزيرة، بعد حالة من الاستقرار النسبي، شهدتها المدينة صباح اليوم في ثالث أيام نوة الفيضة الصغرى.ومن جانبها دفعت شركة الصرف الصحي بسيارات الكسح لسحب المياه المتراكمة في المناطق الساخنة.يشار إلى إعلان محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة، اليوم، للطلاب والمعلمين، بسبب توقعات هيئة الأرصاد من تعرض المدينة الطقس السيئ.وأعلنت الأجهزة التنفيذية في المحافظة رفع درجة التأهب والاستعداد القصوى وحالة الطوارئ، للتعامل مع حالة الطقس المضطرب.يذكر أن نوة الفيضة الصغرى هي إحدى نوات الشتاء العنيفة التي تضرب محافظة الإسكندرية، وتستمر لمدة 5 أيام وتأتي من الاتجاه الشمالي الشرقي وتكون ممطرة غالبا.
https://arabic.sputniknews.com/20211213/الأرصاد-المصرية-تعلن-طقس-الثلاثاء-درجة-الحرارة-تصل-إلى-7-في-بعض-المناطق-1053907566.html
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أخبار مصر الآن
مصر... رفع درجة التأهب القصوى في الإسكندرية بسبب الأمطار الغزيرة
أعلنت محافظة الإسكندرية، شمالي مصر، اليوم الخميس، رفع درجة التأهب القصوى بسبب الأمطار الغزيرة.
وجاء قرار السلطات في المحافظة، بعد تعرض سواحلها، اليوم، لهطول أمطار غزيرة، صاحبها انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ مع نشاط للرياح، بحسب موقع "بوابة الأهرام".
وشهدت المحافظة سقوط الأمطار الغزيرة، بعد حالة من الاستقرار النسبي، شهدتها المدينة صباح اليوم في ثالث أيام نوة الفيضة الصغرى.
ومن جانبها دفعت شركة الصرف الصحي بسيارات الكسح لسحب المياه المتراكمة في المناطق الساخنة.
يشار إلى إعلان
محافظ الإسكندرية
تعطيل الدراسة، اليوم، للطلاب والمعلمين، بسبب توقعات هيئة الأرصاد من تعرض المدينة الطقس السيئ.
وأعلنت الأجهزة التنفيذية في المحافظة رفع درجة التأهب والاستعداد القصوى وحالة الطوارئ، للتعامل مع حالة الطقس المضطرب.
يذكر أن نوة الفيضة الصغرى هي إحدى نوات الشتاء العنيفة التي تضرب محافظة الإسكندرية، وتستمر لمدة 5 أيام وتأتي من الاتجاه الشمالي الشرقي وتكون ممطرة غالبا.