مقتل مستوطن إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين جراء إطلاق نار شمالي الضفة الغربية

القدس - سبوتنيك. وقالت نجمة داود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلي)، في بيان، اليوم الخميس، إنه "قتل مستوطن إسرائيلي، وأصيب 2 آخرين، جراء تعرضهم لإطلاق نار، في مستوطنة حومش شمالي الضفة الغربية".وقال مسعفون من نجمة داود الحمراء، إنه "عندما وصلنا إلى مكان الحادث، رأينا السيارة بالقرب من البوابة الخلفية للمستوطنة.. وفي المقعد الخلفي كان يجلس شابا في العشرينات فاقدا للوعي مصابا بطلقات نارية في جسده.. وبمساعدة طبيب من جيش الدفاع الإسرائيلي بالقوة، قدمنا له العلاج الطبي لكن أعلن عن وفاته لاحقا".وأضافوا أنه "سائق المركبة وراكب آخر كانا على وعي تام بعد إصابتهما بجروح طفيفة من الزجاج المكسور.. وقدمنا لهما العلاج الطبي العاجل في الميدان وتم نقلهما إلى المستشفى عندها".يذكر أن مواجهات اندلعت بين الشباب الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية خلال اقتحامها مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية وقد أطلق جنود الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع.
قُتل مستوطن إسرائيلي، وأصيب اثنين آخرين، جراء تعرضهم لإطلاق نار، في مستوطنة حومش شمالي الضفة الغربية.
القدس - سبوتنيك. وقالت نجمة داود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلي)، في بيان، اليوم الخميس، إنه "قتل مستوطن إسرائيلي، وأصيب 2 آخرين، جراء تعرضهم لإطلاق نار، في مستوطنة حومش شمالي الضفة الغربية".
وقال مسعفون من نجمة داود الحمراء، إنه "عندما وصلنا إلى مكان الحادث، رأينا السيارة بالقرب من البوابة الخلفية للمستوطنة.. وفي المقعد الخلفي كان يجلس شابا في العشرينات فاقدا للوعي مصابا بطلقات نارية في جسده.. وبمساعدة طبيب من جيش الدفاع الإسرائيلي بالقوة، قدمنا له العلاج الطبي لكن أعلن عن وفاته لاحقا".
وأضافوا أنه "سائق المركبة وراكب آخر كانا على وعي تام بعد إصابتهما بجروح طفيفة من الزجاج المكسور.. وقدمنا لهما العلاج الطبي العاجل في الميدان وتم نقلهما إلى المستشفى عندها".