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https://arabic.sputniknews.com/20211206/وكالة-الجيش-الإسرائيلي-يحاصر-بلدة-فلسطينية-في-الضفة-الغربية-1053613901.html
وكالة: الجيش الإسرائيلي يحاصر بلدة فلسطينية في الضفة الغربية
وكالة: الجيش الإسرائيلي يحاصر بلدة فلسطينية في الضفة الغربية
حاصرت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بلدة يعبد الفلسطينية جنوبي مدينة جنين شمالي الضفة الغربية. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T09:44+0000
2021-12-06T09:44+0000
2021-12-06T09:44+0000
دولة فلسطين
أخبار الجيش الإسرائيلي
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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أغلقت المداخل المؤدية إلى البلدة.وقال رئيس بلدية يعبد سامر أبو بكر إن القوات الإسرائيلية أقامت حواجز عسكرية على جميع مداخل يعبد، وكذلك على الطرق الفرعية والترابية المؤدية لها.وأوضح أن القوات الإسرائيلية قامت بتوقيف المركبات وتفتيشها، ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج من البلدة، مشيرا إلى أنها قامت كذلك باحتجاز عدد من الشبان واستجوبتهم.وبين أن قوات الجيش الإسرائيلي نشرت فرق مشاة بين كروم الزيتون، وأقامت مجموعة من الحواجز في محيط القرى المجاورة لبلدة يعبد.ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية، فإن بلدة يعبد تتعرض منذ فترة لاقتحامات متواصلة من قبل القوات الإسرائيلية ومداهمة لعشرات المنازل، واعتقالات.
https://arabic.sputniknews.com/20211201/صحيفة-عبرية-تكشف-عن-تقنية-يستخدمها-الجيش-الإسرائيلي-للتعرف-على-الفلسطينيين--1053449822.html
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دولة فلسطين, أخبار الجيش الإسرائيلي
وكالة: الجيش الإسرائيلي يحاصر بلدة فلسطينية في الضفة الغربية
حاصرت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بلدة يعبد الفلسطينية جنوبي مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.
وذكرت
وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)
أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أغلقت المداخل المؤدية إلى البلدة.
وقال رئيس بلدية يعبد سامر أبو بكر إن القوات الإسرائيلية أقامت حواجز عسكرية على جميع مداخل يعبد، وكذلك على الطرق الفرعية والترابية المؤدية لها.
وأوضح أن القوات الإسرائيلية قامت بتوقيف المركبات وتفتيشها، ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج من البلدة، مشيرا إلى أنها قامت كذلك باحتجاز عدد من الشبان واستجوبتهم.
وبين أن قوات
الجيش الإسرائيلي
نشرت فرق مشاة بين كروم الزيتون، وأقامت مجموعة من الحواجز في محيط القرى المجاورة لبلدة يعبد.
ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية، فإن بلدة يعبد تتعرض منذ فترة لاقتحامات متواصلة من قبل القوات الإسرائيلية ومداهمة لعشرات المنازل، واعتقالات.