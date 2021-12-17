آبي أحمد يغرد بعد لقاء أردوغان: علاقات تاريخية
© AP Photo / Lee Jin-manرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد
© AP Photo / Lee Jin-man
علق رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، عن اللقاء الذي جمعه بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في مدينة اسطنبول، اليوم الجمعة، على هامش القمة الثالثة للشراكة بين تركيا وأفريقيا.
وكتب أحمد عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: " لقد اجتمعت ووفدي مع الرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم في لقاء ثنائي على هامش قمة الشراكة بين تركيا وأفريقيا.
وأضاف: "لطالما كانت العلاقات التاريخية بين بلدينا متجذرة في الاحترام المتبادل، وتستمر شراكتنا على أساس المشاركة البناءة".
وأرفق آبي أحمد مع تغريدته صورا من لقاءه اليوم الجمعة مع الرئيس التركي.
My delegation and I met with President @RTErdogan today in a bilateral meeting on the sidelines of the #TurkeyAfricaSummit. The historical relations between our two countries have always been rooted in mutual respect. Our partnership continues based on constructive engagement. pic.twitter.com/Z7XZvqQebS— Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) December 17, 2021
ونشر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عبر حسابه على موقع "تويتر" مقطع مصور من اجتماع له مع الشباب الأفارقة في المكتبة الوطنية الرئاسية، بمناسبة انعقاد قمة الشراكة التركية الأفريقية الثالثة.
وغرد أردوغان عن اللقاء: "إنني سعيد جدا بصدق هؤلاء الشباب، الذين سيكونون ممثلين فخريين لتركيا عند عودتهم إلى بلادهم".
3. Türkiye - Afrika Ortaklık Zirvesi vesilesiyle Afrikalı gençlerle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde bir buluşma gerçekleştirdim.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 17, 2021
Ülkelerine döndüklerinde Türkiye’nin fahri temsilcileri olacak bu gençlerimizin samimiyetinden büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. pic.twitter.com/cZFy8AnnpH
ووصل رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الجمعة، إلى مدينة اسطنبول التركية للمشاركة في قمة الشراكة التركية الأفريقية بنسختها الثالثة.