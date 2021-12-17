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آبي أحمد يغرد بعد لقاء أردوغان: علاقات تاريخية
آبي أحمد يغرد بعد لقاء أردوغان: علاقات تاريخية
علق رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، عن اللقاء الذي جمعه بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ‏في مدينة اسطنبول، اليوم الجمعة، على هامش القمة الثالثة للشراكة بين... 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T16:39+0000
2021-12-17T16:39+0000
العالم
أخبار إثيوبيا
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وكتب أحمد عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: " لقد اجتمعت ووفدي مع الرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم في لقاء ثنائي على هامش قمة الشراكة بين تركيا وأفريقيا.وأضاف: "لطالما كانت العلاقات التاريخية بين بلدينا متجذرة في الاحترام المتبادل، وتستمر شراكتنا على أساس المشاركة البناءة".وأرفق آبي أحمد مع تغريدته صورا من لقاءه اليوم الجمعة مع الرئيس التركي.ونشر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عبر حسابه على موقع "تويتر" مقطع مصور من اجتماع له مع الشباب الأفارقة في المكتبة الوطنية الرئاسية، بمناسبة انعقاد قمة الشراكة التركية الأفريقية الثالثة.وغرد أردوغان عن اللقاء: "إنني سعيد جدا بصدق هؤلاء الشباب، الذين سيكونون ممثلين فخريين لتركيا عند عودتهم إلى بلادهم".ووصل رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الجمعة، إلى مدينة اسطنبول التركية للمشاركة في قمة الشراكة التركية الأفريقية بنسختها الثالثة.
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العالم, أخبار إثيوبيا

آبي أحمد يغرد بعد لقاء أردوغان: علاقات تاريخية

16:39 GMT 17.12.2021
© AP Photo / Lee Jin-manرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد
© AP Photo / Lee Jin-man
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علق رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، عن اللقاء الذي جمعه بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ‏في مدينة اسطنبول، اليوم الجمعة، على هامش القمة الثالثة للشراكة بين تركيا وأفريقيا.‏
وكتب أحمد عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: " لقد اجتمعت ووفدي مع الرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم في لقاء ثنائي على هامش قمة الشراكة بين تركيا وأفريقيا.
وأضاف: "لطالما كانت العلاقات التاريخية بين بلدينا متجذرة في الاحترام المتبادل، وتستمر شراكتنا على أساس المشاركة البناءة".
وأرفق آبي أحمد مع تغريدته صورا من لقاءه اليوم الجمعة مع الرئيس التركي.
ونشر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عبر حسابه على موقع "تويتر" مقطع مصور من اجتماع له مع الشباب الأفارقة في المكتبة الوطنية الرئاسية، بمناسبة انعقاد قمة الشراكة التركية الأفريقية الثالثة.
وغرد أردوغان عن اللقاء: "إنني سعيد جدا بصدق هؤلاء الشباب، الذين سيكونون ممثلين فخريين لتركيا عند عودتهم إلى بلادهم".
ووصل رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الجمعة، إلى مدينة اسطنبول التركية للمشاركة في قمة الشراكة التركية الأفريقية بنسختها الثالثة.
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