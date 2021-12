https://arabic.sputniknews.com/20211217/أحدث-أفلام-الرجل-العنكبوت-يحقق-إنجازا-تاريخيا-منذ-بداية-كورونا-1054284994.html

أحدث أفلام "الرجل العنكبوت" يحقق إنجازا تاريخيا منذ بداية كورونا

أحدث أفلام "الرجل العنكبوت" يحقق إنجازا تاريخيا منذ بداية كورونا

تمكن الجزء الجديد من مغامرات البطل الخارق "سبايدر مان" أو "الرجل العنكبوت" بعنوان "‏No ‎Way Home‏" من تحقيق إنجاز تاريخي منذ بداية ظهور جائحة فيروس "كورونا"... 17.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-17T21:38+0000

2021-12-17T21:38+0000

2021-12-17T21:38+0000

مجتمع

منوعات

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1054284461_0:177:3073:1905_1920x0_80_0_0_6ac0edf4a3fc8a0f6b6d484a87e10df8.jpg

وحقق الفيلم 50 مليون دولار إيرادات في شباك التذاكر داخل أمريكا، في أول يوم عرض له أمس الخميس، ليكون ثالث أضخم افتتاحية في تاريخ السينما، من بعد فيلم "أفنجرز" بعنوان "Endgame" الذي حقق 60 مليون دولار، وأحد أجزاء سلسلة أفلام "حرب النجوم" بعنوان "The Force Awakens"، الذي جمع 57 مليون دولار في أول يوم عرض له، بحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.ويتوقع محللو شباك التذاكر أن يكون "Spider-man: No Way Home" في طريقه لكي يكون أول فيلم تتجاوز إيراداته 100 مليون دولار خلال جائحة "كورونا"، وأن يحقق 200 مليون دولار في نهاية الأسبوع.ونجح الفيلم في حشد الجماهير من جديد للذهاب إلى دور العرض السينمائية، حتى مع انتشار متحور "أوميكرون" الجديد.وفيلم "Spider-man: No Way Home" هو ثالث أجزاء سلسلة جديدة من أفلام "الرجل العنكبوت"، يلعب بطولتها الممثل البريطاني، توم هولاند، وزندايا، ويواجه في أحداثه العديد من أعدائه البارزين، مثل "العفريت الأخضر" و"دكتور أخطبوط" و"إلكترو".وقوبل الفيلم بشكل إيجابي من جانب النقاد، ووصفوه بأنه "احتفال بشعبية سبايدر مان".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع, منوعات