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https://arabic.sputniknews.com/20211217/أحدث-أفلام-الرجل-العنكبوت-يحقق-إنجازا-تاريخيا-منذ-بداية-كورونا-1054284994.html
أحدث أفلام "الرجل العنكبوت" يحقق إنجازا تاريخيا منذ بداية كورونا
أحدث أفلام "الرجل العنكبوت" يحقق إنجازا تاريخيا منذ بداية كورونا
تمكن الجزء الجديد من مغامرات البطل الخارق "سبايدر مان" أو "الرجل العنكبوت" بعنوان "‏No ‎Way Home‏" من تحقيق إنجاز تاريخي منذ بداية ظهور جائحة فيروس "كورونا"... 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T21:38+0000
2021-12-17T21:38+0000
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وحقق الفيلم 50 مليون دولار إيرادات في شباك التذاكر داخل أمريكا، في أول يوم عرض له أمس الخميس، ليكون ثالث أضخم افتتاحية في تاريخ السينما، من بعد فيلم "أفنجرز" بعنوان "Endgame" الذي حقق 60 مليون دولار، وأحد أجزاء سلسلة أفلام "حرب النجوم" بعنوان "The Force Awakens"، الذي جمع 57 مليون دولار في أول يوم عرض له، بحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.ويتوقع محللو شباك التذاكر أن يكون "Spider-man: No Way Home" في طريقه لكي يكون أول فيلم تتجاوز إيراداته 100 مليون دولار خلال جائحة "كورونا"، وأن يحقق 200 مليون دولار في نهاية الأسبوع.ونجح الفيلم في حشد الجماهير من جديد للذهاب إلى دور العرض السينمائية، حتى مع انتشار متحور "أوميكرون" الجديد.وفيلم "Spider-man: No Way Home" هو ثالث أجزاء سلسلة جديدة من أفلام "الرجل العنكبوت"، يلعب بطولتها الممثل البريطاني، توم هولاند، وزندايا، ويواجه في أحداثه العديد من أعدائه البارزين، مثل "العفريت الأخضر" و"دكتور أخطبوط" و"إلكترو".وقوبل الفيلم بشكل إيجابي من جانب النقاد، ووصفوه بأنه "احتفال بشعبية سبايدر مان".
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مجتمع, منوعات

أحدث أفلام "الرجل العنكبوت" يحقق إنجازا تاريخيا منذ بداية كورونا

21:38 GMT 17.12.2021
© REUTERS / MARIO ANZUONIالعرض الخاص لفيلم "Spider-Man: No Way Home" في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، أمريكا، 13 ديسمبر/ كانون الأول 2021
العرض الخاص لفيلم Spider-Man: No Way Home في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، أمريكا، 13 ديسمبر/ كانون الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© REUTERS / MARIO ANZUONI
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تمكن الجزء الجديد من مغامرات البطل الخارق "سبايدر مان" أو "الرجل العنكبوت" بعنوان "‏No ‎Way Home‏" من تحقيق إنجاز تاريخي منذ بداية ظهور جائحة فيروس "كورونا" المستجد العام الماضي.‏
وحقق الفيلم 50 مليون دولار إيرادات في شباك التذاكر داخل أمريكا، في أول يوم عرض له أمس الخميس، ليكون ثالث أضخم افتتاحية في تاريخ السينما، من بعد فيلم "أفنجرز" بعنوان "Endgame" الذي حقق 60 مليون دولار، وأحد أجزاء سلسلة أفلام "حرب النجوم" بعنوان "The Force Awakens"، الذي جمع 57 مليون دولار في أول يوم عرض له، بحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.
ويتوقع محللو شباك التذاكر أن يكون "Spider-man: No Way Home" في طريقه لكي يكون أول فيلم تتجاوز إيراداته 100 مليون دولار خلال جائحة "كورونا"، وأن يحقق 200 مليون دولار في نهاية الأسبوع.
ونجح الفيلم في حشد الجماهير من جديد للذهاب إلى دور العرض السينمائية، حتى مع انتشار متحور "أوميكرون" الجديد.
وفيلم "Spider-man: No Way Home" هو ثالث أجزاء سلسلة جديدة من أفلام "الرجل العنكبوت"، يلعب بطولتها الممثل البريطاني، توم هولاند، وزندايا، ويواجه في أحداثه العديد من أعدائه البارزين، مثل "العفريت الأخضر" و"دكتور أخطبوط" و"إلكترو".
وقوبل الفيلم بشكل إيجابي من جانب النقاد، ووصفوه بأنه "احتفال بشعبية سبايدر مان".
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