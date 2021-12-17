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https://arabic.sputniknews.com/20211217/ارتفاع-حصيلة-الإصابات-المؤكدة-بـأوميكرون-في-إسرائيل-إلى-134-1054273834.html
ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بـ"أوميكرون" في إسرائيل إلى 134
ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بـ"أوميكرون" في إسرائيل إلى 134
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تسجيل 45 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون ما يرفع حصيلة المصابين إلى 134 حالة مؤكدة. 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T14:22+0000
2021-12-17T14:22+0000
إسرائيل
فيروس كورونا
أوميكرون
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ومن بين المصابين 86 قدموا مؤخرا من جنوب إفريقيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات والمجر وإيطاليا وناميبيا وتنزانيا وألمانيا والمغرب وإسبانيا وصربيا وبلجيكا وتركيا، وفق بيان للصحة الإسرائيلية.في حين كان 28 من المصابين على صلة بالعائدين من جنوب إفريقيا وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا، بينما تم التحقق من إصابة العدد الباقي في إسرائيل دون معرفة مصدر العدوى.وبحسب المعطيات، فإن 92 من بين المصابين الـ 134 بأوميكرون تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، أي تم تطعيمهم بالجرعة الثالثة أو الثانية خلال الأشهر القليلة الماضية.وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أدرجت الأربعاء الماضي 7 دول جديدة في القائمة الحمراء المحظور السفر إليها بسبب متغير أوميكرون، بينها دولة عربية.وهذه الدول هي أيرلندا والنرويج وإسبانيا وفنلندا وفرنسا والسويد والإمارات العربية المتحدة.وسيدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري (الليلة بين الأحد والاثنين) في منتصف الليل، رهنا بموافقة الحكومة ولجنة الدستور في الكنيست.ستضاف هذه الدول إلى البلدان الموجودة بالفعل في قائمة الدول الحمراء (أكثر من 50)، ومعظمها دول في القارة الأفريقية، إضافة إلى المملكة المتحدة والدنمارك.
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إسرائيل, فيروس كورونا, أوميكرون

ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بـ"أوميكرون" في إسرائيل إلى 134

14:22 GMT 17.12.2021
© AFP 2021 / JACK GUEZفيروس "كورونا" في إسرائيل
فيروس كورونا في إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© AFP 2021 / JACK GUEZ
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تسجيل 45 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون ما يرفع حصيلة المصابين إلى 134 حالة مؤكدة.
ومن بين المصابين 86 قدموا مؤخرا من جنوب إفريقيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات والمجر وإيطاليا وناميبيا وتنزانيا وألمانيا والمغرب وإسبانيا وصربيا وبلجيكا وتركيا، وفق بيان للصحة الإسرائيلية.
في حين كان 28 من المصابين على صلة بالعائدين من جنوب إفريقيا وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا، بينما تم التحقق من إصابة العدد الباقي في إسرائيل دون معرفة مصدر العدوى.
وبحسب المعطيات، فإن 92 من بين المصابين الـ 134 بأوميكرون تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، أي تم تطعيمهم بالجرعة الثالثة أو الثانية خلال الأشهر القليلة الماضية.
وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أدرجت الأربعاء الماضي 7 دول جديدة في القائمة الحمراء المحظور السفر إليها بسبب متغير أوميكرون، بينها دولة عربية.
وهذه الدول هي أيرلندا والنرويج وإسبانيا وفنلندا وفرنسا والسويد والإمارات العربية المتحدة.
وسيدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري (الليلة بين الأحد والاثنين) في منتصف الليل، رهنا بموافقة الحكومة ولجنة الدستور في الكنيست.
ستضاف هذه الدول إلى البلدان الموجودة بالفعل في قائمة الدول الحمراء (أكثر من 50)، ومعظمها دول في القارة الأفريقية، إضافة إلى المملكة المتحدة والدنمارك.
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