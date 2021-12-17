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https://arabic.sputniknews.com/20211217/اكتشاف-أول-دودة-في-العالم-بـ1306-أرجل-تعيش-على-عمق-60-مترا-صور-وفيديو--1054268778.html
اكتشاف أول دودة في العالم بـ1306 أرجل تعيش على عمق 60 مترا... صور وفيديو
اكتشاف أول دودة في العالم بـ1306 أرجل تعيش على عمق 60 مترا... صور وفيديو
اكتشف فريق من العلماء في أستراليا نوعا جديدا من الديدان تصنف من فئة الديدان الألفية أو (ألفية الأرجل أو ذوات الألف رجل) تعيش فقط في أعماق الأرض مزودة بـ1306... 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T12:55+0000
2021-12-17T12:55+0000
مجتمع
علوم
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المثير للدهشة هو أن هذه الدودة تعيش فقط في أعماق الأرض، أي أسفل سطح الأرض بحوالي 200 قدم تقريبا (60 مترا) وهو عمق كبير جدا.وأطلق العلماء على هذه الدودة الفريدة والغامضة التي لم تعرف من قبل اسم "Eumillipes persephone"، نسبة إلى الإلهة اليونانية وملكة العالم السفلي (بيرسيفوني).وبحسب مجلة "nationalgeographic" إن هذه الدودة لا تملك أعين بسبب بقائها طول حياتها أسفل الأرض، وتستحق "تاجا" لأنها تمتلك أكثر عدد ارجل على الإطلاق بين الحيوانات الحية أو المنقرضة.أول دودة ألفية حقيقة في العالمونوه العلماء بقيادة برونو بوزاتو من جامعة ماكواري الأسترالية، إلى أن العينة المكتشفة والأولى من هذا التنوع هي لأنثى يبلغ طولها أقل من أربع بوصات، لكنها تغلبت بسهولة على حامل الرقم القياسي العالمي السابق لأكثر عدد أرجل وهي دود " Illacme plenipes"، وهو دودة ألفية التي تعيش بالقرب من وادي السيليكون في كاليفورنيا ولها 750 رجلا.وعلى الرغم من أن العلماء أطلقوا على الديدان ذات الأرجل الكثيرة لقب الألفية إلا أن هذه الدودة المكتشفة هي الوحيدة التي تستحق هذا اللقب، بحسيب مجلة "Scientific Reports" العلمية التي نشرت دراسة عن الدودة المكتشفة، لأن عدد أرجلها تخطى الألف، أما الديدان السابقة فقد منحت هذا اللقب مجازيا وكان أكثر عدد أرجل مسجل هو 750 فقط.ويتابع الباحث "لذلك من المحتمل أن يكون هناك فرد (من الديدان) لديه المزيد من الحلقات والمزيد من الأرجل، وهذا نوع من الصعب بالنسبة لي أن أفكر فيه".
https://arabic.sputniknews.com/20211216/ظهور-جزيرة-قمامة-في-المحيط-الهادئ-أكبر-من-فرنسا-بـسكان-جدد-صور-وفيديو--1054227650.html
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مجتمع, علوم

اكتشاف أول دودة في العالم بـ1306 أرجل تعيش على عمق 60 مترا... صور وفيديو

12:55 GMT 17.12.2021
© Photo / pixabay/5504178صورة رسومية لدودة أرض خيالية
صورة رسومية لدودة أرض خيالية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© Photo / pixabay/5504178
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اكتشف فريق من العلماء في أستراليا نوعا جديدا من الديدان تصنف من فئة الديدان الألفية أو (ألفية الأرجل أو ذوات الألف رجل) تعيش فقط في أعماق الأرض مزودة بـ1306 أرجل.
المثير للدهشة هو أن هذه الدودة تعيش فقط في أعماق الأرض، أي أسفل سطح الأرض بحوالي 200 قدم تقريبا (60 مترا) وهو عمق كبير جدا.
وأطلق العلماء على هذه الدودة الفريدة والغامضة التي لم تعرف من قبل اسم "Eumillipes persephone"، نسبة إلى الإلهة اليونانية وملكة العالم السفلي (بيرسيفوني).
وبحسب مجلة "nationalgeographic" إن هذه الدودة لا تملك أعين بسبب بقائها طول حياتها أسفل الأرض، وتستحق "تاجا" لأنها تمتلك أكثر عدد ارجل على الإطلاق بين الحيوانات الحية أو المنقرضة.
كوكب الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
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أمس, 14:07 GMT

أول دودة ألفية حقيقة في العالم

ونوه العلماء بقيادة برونو بوزاتو من جامعة ماكواري الأسترالية، إلى أن العينة المكتشفة والأولى من هذا التنوع هي لأنثى يبلغ طولها أقل من أربع بوصات، لكنها تغلبت بسهولة على حامل الرقم القياسي العالمي السابق لأكثر عدد أرجل وهي دود " Illacme plenipes"، وهو دودة ألفية التي تعيش بالقرب من وادي السيليكون في كاليفورنيا ولها 750 رجلا.
وعلى الرغم من أن العلماء أطلقوا على الديدان ذات الأرجل الكثيرة لقب الألفية إلا أن هذه الدودة المكتشفة هي الوحيدة التي تستحق هذا اللقب، بحسيب مجلة "Scientific Reports" العلمية التي نشرت دراسة عن الدودة المكتشفة، لأن عدد أرجلها تخطى الألف، أما الديدان السابقة فقد منحت هذا اللقب مجازيا وكان أكثر عدد أرجل مسجل هو 750 فقط.

"العديد من أنواع الديدان الألفية تبدأ حياتها بثمانية أرجل فقط، ولكن عندما تتخلص من جلدها وتضيف شرائح أو حلقات جديدة إلى جسمها، يمكنها الاستمرار في تطوير المزيد من الأرجل"

العالم بول ماريك
قائد الدراسة الجديدة وخبير الديدان الألفية في معهد فيرجينيا بوليتكنيك وجامعة فرجينيا
ويتابع الباحث "لذلك من المحتمل أن يكون هناك فرد (من الديدان) لديه المزيد من الحلقات والمزيد من الأرجل، وهذا نوع من الصعب بالنسبة لي أن أفكر فيه".
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