https://arabic.sputniknews.com/20211217/اليابان-تطالب-فايزر-بـتسريع-إرسال-اللقاحات-للتعامل-مع-أوميكرون-1054272264.html

اليابان تطالب فايزر بتسريع إرسال اللقاحات للتعامل مع أوميكرون

اليابان تطالب فايزر بتسريع إرسال اللقاحات للتعامل مع أوميكرون

طالبت اليابان شركة فايزر-بيونتك بضرورة تسريع إرسال الجرعات المعززة، من أجل التعامل مع متحور كورونا الجديد "أوميكرون". 17.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-17T13:42+0000

2021-12-17T13:42+0000

2021-12-17T13:48+0000

فيروس كورونا

سلالة كورونا الجديدة

أوميكرون

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ووفقا لرويترز فإن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا تحدث اليوم الجمعة مع الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، ألبرت بورلا، والذي يعتبر أكبر مورد للقاحات كوفيد في البلاد وسط تقارير إعلامية بأنه سيسعى إلى تسريع برنامج الحقن المعزز.وأكد كبير المتحدثين باسم الحكومة هيروكازو ماتسونو المحادثات بين كيشيدا وبورلا، قائلا إن رئيس الوزراء سيشرح خطته في وقت لاحق مساء الجمعة.وقالت مصادر حكومية إن الحكومة تريد تسريع استيراد اللقاح وتقصير الوقت بين أول جرعتين واللقاح المعزز، من ثمانية أشهر إلى ستة أشهر.وعلى الرغم من انخفاض حالات الإصابة بكورونا بشكل كبير منذ موجة قاتلة في أغسطس، إلا أن هناك قلقًا متزايدًا بشأن متغير أوميكرون، والذي تم اكتشاف أكثر من 30 حالة منه في اليابان أثناء فحص المطار والحجر الصحي.وقد تعاقدت اليابان على تلقي 120 مليون جرعة من لقاح فايزر العام المقبل ولديها حوالي 16 مليونًا في المخزون اعتبارًا من هذا الشهر.وأمس الخميس، وافقت الحكومة رسميًا على لقاح كورونا الخاص بشركة موديرنا لبرنامجها المعزز، والذي غطى حتى الآن 0.1% فقط من السكان.وقد قامت اليابان بتلقيح ما يقرب من 80% من سكانها، وهو أعلى معدل بين اقتصادات مجموعة السبعة.قال وزير الصحة شيجيوكي جوتو الأسبوع الماضي إنه يجب إعطاء التعزيزات في أقرب وقت ممكن ، بدلاً من الثبات في تأخير ثمانية أشهر من أول جرعتين.

https://arabic.sputniknews.com/20211129/اليابان-تدرس-تشديد-الرقابة-على-حدودها-مع-موجة-انتشار-أوميكرون-1053377370.html

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فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون