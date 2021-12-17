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https://arabic.sputniknews.com/20211217/باكستان-اجتماع-منظمة-التعاون-الإسلامي-الوزاري-لا-يشمل-الاعتراف-بحكومة-طالبان-1054264454.html
باكستان: اجتماع منظمة التعاون الإسلامي الوزاري لا يشمل الاعتراف بحكومة طالبان
باكستان: اجتماع منظمة التعاون الإسلامي الوزاري لا يشمل الاعتراف بحكومة طالبان
أعلن وزير الخارجية الباكستاني، اليوم الجمعة، شاه محمود قريشي، أن جدول أعمال الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي لا يشمل مسألة الاعتراف بحكومة طالبان... 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T11:10+0000
2021-12-17T11:10+0000
باكستان
طالبان
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موسكو - سبوتنيك. وقال قريشي للصحفيين: "المجتمع الدولي مستعد لدعم الأفغان لكن لديه بعض التحفظات منها ضرورة مراعاة حقوق الإنسان والضمان لسحق الشبكات المتطرفة"، مشيرا إلى أنه ينبغي لطالبان إزالة هذه التحفظات.وأكد قريشي على "ضرورة دعم المجتمع الدولي للأفغان وسط اندلاع أزمة إنسانية حادة، وهناك مخاوف أن 97 بالمئة من الأفغان قد يصلون إلى تحت خط الفقر في حلول منتصف عام 2022 المقبل".وأضاف أن "جلسة العمل لاجتماع وزراء خارجية المنظمة ستكون مغلقة بينما يخاطب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الجلسة الافتتاحية للاجتماع".وفي سياق متصل، أكدت المصادر في الخارجية الباكستانية مشاركة 27 وزيرا للخارجية في الاجتماع منهم وزراء خارجية المملكة العربية السعودية وإيران وتركيا وماليزيا وإندونيسيا ووزراء خارجية دول آسيا الوسطى، كما أن المشاركة الأميركية والروسية والصينية ستكون على مستوى مبعوثين خاصين لهذه الدول، ويتوقع أيضا مشاركة ألمانيا وكندا واليابان وأستراليا بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات الدولية المانحة.إلى ذلك قررت الحكومة الباكستانية تشديد إجراءات الأمن حول المطار الدولي للعاصمة إسلام آباد وطول الطريق المؤدي إلى المنطقة الحمراء ابتداء من المطار، وتجرى مشاورات بين مختلف الدوائر والوزارات المعنية حول ضرورة إغلاق خدمة الهواتف النقالة خلال يومي 18 – 19 ديسمبر/ كانون الأول ومراعاة إجازة خاصة في العاصمة يوم الاثنين الموافق 20 ديسمبر ليساعد ذلك في ترتيب مغادرة الضيوف.
https://arabic.sputniknews.com/20211217/الخارجية-الروسية-موسكو-لا-تنوي-بيع-الأسلحة-لـطالبان-وكل-ما-يقال-بهذا-الشأن-هراء-1054255213.html
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باكستان, طالبان

باكستان: اجتماع منظمة التعاون الإسلامي الوزاري لا يشمل الاعتراف بحكومة طالبان

11:10 GMT 17.12.2021
© REUTERS / West Asia News Agencyعناصر حركة "طالبان" في بروان، أفغانستان 23 سبتمبر 2021
عناصر حركة طالبان في بروان، أفغانستان 23 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© REUTERS / West Asia News Agency
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أعلن وزير الخارجية الباكستاني، اليوم الجمعة، شاه محمود قريشي، أن جدول أعمال الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي لا يشمل مسألة الاعتراف بحكومة طالبان (الخاضعة لعقوبات أممية بسبب الأنشطة الإرهابية).
موسكو - سبوتنيك. وقال قريشي للصحفيين: "المجتمع الدولي مستعد لدعم الأفغان لكن لديه بعض التحفظات منها ضرورة مراعاة حقوق الإنسان والضمان لسحق الشبكات المتطرفة"، مشيرا إلى أنه ينبغي لطالبان إزالة هذه التحفظات.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
الخارجية الروسية: موسكو لا تنوي بيع الأسلحة لـ"طالبان" وكل ما يقال بهذا الشأن هراء
06:39 GMT
وأكد قريشي على "ضرورة دعم المجتمع الدولي للأفغان وسط اندلاع أزمة إنسانية حادة، وهناك مخاوف أن 97 بالمئة من الأفغان قد يصلون إلى تحت خط الفقر في حلول منتصف عام 2022 المقبل".
وأضاف أن "جلسة العمل لاجتماع وزراء خارجية المنظمة ستكون مغلقة بينما يخاطب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الجلسة الافتتاحية للاجتماع".
وفي سياق متصل، أكدت المصادر في الخارجية الباكستانية مشاركة 27 وزيرا للخارجية في الاجتماع منهم وزراء خارجية المملكة العربية السعودية وإيران وتركيا وماليزيا وإندونيسيا ووزراء خارجية دول آسيا الوسطى، كما أن المشاركة الأميركية والروسية والصينية ستكون على مستوى مبعوثين خاصين لهذه الدول، ويتوقع أيضا مشاركة ألمانيا وكندا واليابان وأستراليا بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات الدولية المانحة.
إلى ذلك قررت الحكومة الباكستانية تشديد إجراءات الأمن حول المطار الدولي للعاصمة إسلام آباد وطول الطريق المؤدي إلى المنطقة الحمراء ابتداء من المطار، وتجرى مشاورات بين مختلف الدوائر والوزارات المعنية حول ضرورة إغلاق خدمة الهواتف النقالة خلال يومي 18 – 19 ديسمبر/ كانون الأول ومراعاة إجازة خاصة في العاصمة يوم الاثنين الموافق 20 ديسمبر ليساعد ذلك في ترتيب مغادرة الضيوف.
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