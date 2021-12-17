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https://arabic.sputniknews.com/20211217/ترامب-غاضب-من-مسؤول-كشف-عن-تفاصيل-مظهره-المفزع-خلال-فترة-إصابته-بكورونا-1054277543.html
ترامب غاضب من مسؤول كشف عن تفاصيل مظهره "المفزع" خلال فترة إصابته بكورونا
ترامب غاضب من مسؤول كشف عن تفاصيل مظهره "المفزع" خلال فترة إصابته بكورونا
أعرب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن غضبه مما كشف عنه رئيس أركانه السابق، في ‏كتاب جديد طرحه بالأسواق.‏ 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T16:13+0000
2021-12-17T16:13+0000
العالم
دونالد ترامب
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وروى مارك ميدوز في كتابه "The Chief’s Chief" (رئيس الرئيس) عن تفاصيل مظهر ترامب خلال فترة إصابته بفيروس "كورونا" المستجد العام الماضي.وكتب ميدوز أن ترامب كان لديه "خطوطا حمراء" في عينيه، بينما كان "شعره كان في حالة من الفوضى"، وذلك أثناء رقوده في السرير في البيت الأبيض.وأضاف ميدوز أن ترامب في ذلك الوقت كان يرتدي "تي-شيرت"، مؤكدا أنه هذه كانت هي "المرة الأولى" التي يراه فيها مرتديا تلك الملابس، بعدما اعتاد على رؤيته وهو مرتدي قميص الغولف أو البذلة.وشكا ترامب إلى أحد المستشارين مما أفصح عنه رئيس أركانه، مارك ميدوز، في كتابه، عن مظهره خلال إصابته بـ(كوفيد-19)، وقال: "هذا الرجل يتحدث عما أبدو عليه، في غرفة نومي"، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.وكان ميدوز ذهب إلى غرفة نوم ترامب لإقناعه بالذهاب إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني، حيث يمكنه تلقي مزيد من العلاج من فيروس "كورونا" المستجد، لكن كان الرئيس الأمريكي السابق مترددا في الذهاب، لكنه وافق في النهاية، وفقا لما ورد في كتاب ميدوز.وأصيب ترامب بفيروس "كورونا" المستجد في 26 سبتمبر/ أيلول 2020، قبل 3 أيام من أول مناظرة رئاسية له ضد المرشح الديمقراطي آنذاك، جو بايدن، وفق كتاب مارك ميدوز، وهي المعلومة التي نفاها ترامب في بيان له أصدره في وقت سابق من الشهر الجاري.وقال ترامب في بيانه: "إن قصة إصابتي بفيروس كورونا قبل أو أثناء المناظرة الأولى هي أخبار كاذبة، وفي الواقع كشف اختبار أنه لم يكن لدي (كوفيد-19) قبل المناقشة".
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العالم, دونالد ترامب

ترامب غاضب من مسؤول كشف عن تفاصيل مظهره "المفزع" خلال فترة إصابته بكورونا

16:13 GMT 17.12.2021
© REUTERS / ERIN SCOTTالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعود إلى البيت الأبيض بعد العلاج من فيروس "كورونا" في البيت الأبيض بواشنطن، 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعود إلى البيت الأبيض بعد العلاج من فيروس كورونا في البيت الأبيض بواشنطن، 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعود إلى البيت الأبيض بعد العلاج من فيروس "كورونا" في البيت الأبيض بواشنطن، 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
© REUTERS / ERIN SCOTT
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أعرب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن غضبه مما كشف عنه رئيس أركانه السابق، في ‏كتاب جديد طرحه بالأسواق.‏
وروى مارك ميدوز في كتابه "The Chief’s Chief" (رئيس الرئيس) عن تفاصيل مظهر ترامب خلال فترة إصابته بفيروس "كورونا" المستجد العام الماضي.
وكتب ميدوز أن ترامب كان لديه "خطوطا حمراء" في عينيه، بينما كان "شعره كان في حالة من الفوضى"، وذلك أثناء رقوده في السرير في البيت الأبيض.
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وأضاف ميدوز أن ترامب في ذلك الوقت كان يرتدي "تي-شيرت"، مؤكدا أنه هذه كانت هي "المرة الأولى" التي يراه فيها مرتديا تلك الملابس، بعدما اعتاد على رؤيته وهو مرتدي قميص الغولف أو البذلة.
وشكا ترامب إلى أحد المستشارين مما أفصح عنه رئيس أركانه، مارك ميدوز، في كتابه، عن مظهره خلال إصابته بـ(كوفيد-19)، وقال: "هذا الرجل يتحدث عما أبدو عليه، في غرفة نومي"، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
وكان ميدوز ذهب إلى غرفة نوم ترامب لإقناعه بالذهاب إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني، حيث يمكنه تلقي مزيد من العلاج من فيروس "كورونا" المستجد، لكن كان الرئيس الأمريكي السابق مترددا في الذهاب، لكنه وافق في النهاية، وفقا لما ورد في كتاب ميدوز.
وأصيب ترامب بفيروس "كورونا" المستجد في 26 سبتمبر/ أيلول 2020، قبل 3 أيام من أول مناظرة رئاسية له ضد المرشح الديمقراطي آنذاك، جو بايدن، وفق كتاب مارك ميدوز، وهي المعلومة التي نفاها ترامب في بيان له أصدره في وقت سابق من الشهر الجاري.
وقال ترامب في بيانه: "إن قصة إصابتي بفيروس كورونا قبل أو أثناء المناظرة الأولى هي أخبار كاذبة، وفي الواقع كشف اختبار أنه لم يكن لدي (كوفيد-19) قبل المناقشة".
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