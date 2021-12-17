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https://arabic.sputniknews.com/20211217/دراسة-لقاح-شهير-يزيد-خطر-الإصابة-بالتهاب-العضلة-القلبية-أكثر-من-فايزر-بـ4-أضعاف-1054275321.html
دراسة: لقاح شهير يزيد خطر الإصابة بالتهاب العضلة القلبية... أكثر من فايزر بـ4 أضعاف
دراسة: لقاح شهير يزيد خطر الإصابة بالتهاب العضلة القلبية... أكثر من فايزر بـ4 أضعاف
خلصت دراسة حديثة إلى أن أحد اللقاحات الشهيرة المضادة لفيروس كورونا يمكن أن يتسبب في التهاب عضلة القلب بنسبة تصل إلى 4 أضعاف لقاح فايرز-بيونتيك. 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T15:10+0000
2021-12-17T15:10+0000
عضلة القلب
فيروس كورونا
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الدراسة، التي شارك فيها ما يقرب من 85% من الدنماركيين أي 4.9 مليون فرد، تبلغ أعمارهم 12 عاما أو أكثر، بحثت في الصلة بين لقاحات كورونا المستندة إلى mRNA والتهاب القلب، المعروف أيضا باسم التهاب عضلة القلب، بحسب "رويترز".وسبق أن أشارت دراسات أجريت في إسرائيل والولايات المتحدة إلى زيادة خطر الإصابة بالتهاب القلب بعد التلقيح بلقاحات mRNA التي طورتها شركة فايرز-بيونتيك وموديرنا.وفقا للدراسة التي أجراها باحثون من معهد ستاتينز سيروم في الدنمارك فإن التطعيم بلقاح موديرنا ارتبط بزيادة كبيرة في خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب في السكان الدنماركيين.وقالت الدراسة: "بشكل عام، كان معدل التهاب عضلة القلب أعلى بثلاثة أضعاف إلى أربعة أضعاف بالنسبة للتلقيح بموديرنا مقارنة بـ فايرز-بيونتيك".ومع ذلك، فإن الخطر العام للإصابة بالتهاب القلب من اللقاحين، وكلاهما يعتمد على تقنية mRNA، كان منخفضا.وجد الباحثون حالة إصابة واحدة فقط بالتهاب عضلة القلب من بين 71،400 تم تطعيمهم باستخدام فايرز-بيونتيك وحالة واحدة لكل 23،800 تم تطعيمهم باستخدام موديرنا. وقالت الدراسة إن معظم الحالات كانت خفيفة.وقالت الدراسة إن لقاح فايرز-بيونتيك كان مرتبطا فقط بزيادة خطر الإصابة بالتهاب القلب بين النساء.وقال مؤلف الدراسة أندرس هفيد في بيان: "النتائج التي توصلنا إليها لا تلقي بظلالها بشكل عام على الفوائد العديدة التي تأتي من التطعيم".وتعتمد لقاحات "فايزر" و"مودرنا" على تقنية mRNA (الحمض النووي الريبي المرسال) التجريبية، والتي لم يتم استخدامها على نطاق واسع قبل جائحة كورونا، يستخدمون نسخة من جزيء يسمى "messenger RNA" لإنتاج استجابة مناعية.وتعتمد هذه التقنية على شكل تم هندسته وراثيا من من الحمض النووي الريبي المرسال لإعطاء خلاياك تعليمات حول كيفية صنع بروتين S الموجود على سطح فيروس كورونا.بعد تلقي اللقاح، تشرع الخلايا في صنع أجزاء البروتين وإظهارها على سطحها، ما يحفز الجسم على تكوين الأجسام المضادة، التي تحارب الفيروس حال الإصابة به.
https://arabic.sputniknews.com/20211020/دراسة-تكشف-مزايا-لقاح-ناقلات-الفيروس-الغدي-البشري---1050487532.html
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عضلة القلب, فيروس كورونا

دراسة: لقاح شهير يزيد خطر الإصابة بالتهاب العضلة القلبية... أكثر من فايزر بـ4 أضعاف

15:10 GMT 17.12.2021
© DADO RUVICلقاح موديرنا
لقاح موديرنا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© DADO RUVIC
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خلصت دراسة حديثة إلى أن أحد اللقاحات الشهيرة المضادة لفيروس كورونا يمكن أن يتسبب في التهاب عضلة القلب بنسبة تصل إلى 4 أضعاف لقاح فايرز-بيونتيك.
الدراسة، التي شارك فيها ما يقرب من 85% من الدنماركيين أي 4.9 مليون فرد، تبلغ أعمارهم 12 عاما أو أكثر، بحثت في الصلة بين لقاحات كورونا المستندة إلى mRNA والتهاب القلب، المعروف أيضا باسم التهاب عضلة القلب، بحسب "رويترز".
وسبق أن أشارت دراسات أجريت في إسرائيل والولايات المتحدة إلى زيادة خطر الإصابة بالتهاب القلب بعد التلقيح بلقاحات mRNA التي طورتها شركة فايرز-بيونتيك وموديرنا.
وفقا للدراسة التي أجراها باحثون من معهد ستاتينز سيروم في الدنمارك فإن التطعيم بلقاح موديرنا ارتبط بزيادة كبيرة في خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب في السكان الدنماركيين.
التطعيم ضد كوفيد 19، فيروس كورونا، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2021
دراسة تكشف مزايا لقاح ناقلات الفيروس الغدي البشري
20 أكتوبر, 11:02 GMT
وقالت الدراسة: "بشكل عام، كان معدل التهاب عضلة القلب أعلى بثلاثة أضعاف إلى أربعة أضعاف بالنسبة للتلقيح بموديرنا مقارنة بـ فايرز-بيونتيك".
ومع ذلك، فإن الخطر العام للإصابة بالتهاب القلب من اللقاحين، وكلاهما يعتمد على تقنية mRNA، كان منخفضا.
وجد الباحثون حالة إصابة واحدة فقط بالتهاب عضلة القلب من بين 71،400 تم تطعيمهم باستخدام فايرز-بيونتيك وحالة واحدة لكل 23،800 تم تطعيمهم باستخدام موديرنا. وقالت الدراسة إن معظم الحالات كانت خفيفة.
وقالت الدراسة إن لقاح فايرز-بيونتيك كان مرتبطا فقط بزيادة خطر الإصابة بالتهاب القلب بين النساء.
وقال مؤلف الدراسة أندرس هفيد في بيان: "النتائج التي توصلنا إليها لا تلقي بظلالها بشكل عام على الفوائد العديدة التي تأتي من التطعيم".
وتعتمد لقاحات "فايزر" و"مودرنا" على تقنية mRNA (الحمض النووي الريبي المرسال) التجريبية، والتي لم يتم استخدامها على نطاق واسع قبل جائحة كورونا، يستخدمون نسخة من جزيء يسمى "messenger RNA" لإنتاج استجابة مناعية.
وتعتمد هذه التقنية على شكل تم هندسته وراثيا من من الحمض النووي الريبي المرسال لإعطاء خلاياك تعليمات حول كيفية صنع بروتين S الموجود على سطح فيروس كورونا.
بعد تلقي اللقاح، تشرع الخلايا في صنع أجزاء البروتين وإظهارها على سطحها، ما يحفز الجسم على تكوين الأجسام المضادة، التي تحارب الفيروس حال الإصابة به.
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