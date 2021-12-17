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https://arabic.sputniknews.com/20211217/رحلة-اختبارية-تؤكد-جاهزية-الطائرة-الروسية-الجديدة-إم-إس-21--للاستخدام-1054261897.html
رحلة اختبارية تؤكد جاهزية الطائرة الروسية الجديدة "إم إس-21" للاستخدام
رحلة اختبارية تؤكد جاهزية الطائرة الروسية الجديدة "إم إس-21" للاستخدام
أنجزت طائرة روسية جديدة من طراز "إم إس-21-300" رحلة جوية جديدة حين وصلت إلى مطار مدينة "إيركوتسك" في شطر روسيا الآسيوي قادمة من مطار "جوكوفسكي" أحد مطارات... 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T09:56+0000
2021-12-17T09:56+0000
روسيا
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وقال مصدر إعلامي يعمل لدى شركة "إيركوت" المصنعة لطائرة الركاب الجديدة لوكالة "سبوتنيك" بأن الرحلة كانت اختبارية وهدفت إلى التأكد من جاهزية الطائرة الجديدة وملاءمتها للاستخدام، واستقلها مصمموها.واقتنع مصممو طائرة "إم إس-21-300" خلال الرحلة التي قطعت فيها الطائرة أكثر من 4 آلاف كيلومتر محلقة في الجو، بأنها صالحة للاستخدام.وتتسع طائرة "إم إس-21-300" التي صُنعت للاستخدام لرحلات المسافات المتوسطة لـ163 إلى 211 مسافرا. ويُتوقع أن تصبح شركة "روسيا" أول شركة طيران تملك طائرات "إم إس-21-300".وكان رئيس وزراء روسيا، ميخائيل ميشوستين، قد أعرب أثناء قيامه بزيارة إلى مصنع الطائرات في مدينة إيركوتسك في الصيف الماضي عن اعتقاده بأن طائرة "إم إس-21-300" قادرة على منافسة طائرات إيرباص وبوينغ. ونوه إلى أن جميع مكونات طائرة "إم إس-21-300" من صنع محلي.
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رحلة اختبارية تؤكد جاهزية الطائرة الروسية الجديدة "إم إس-21" للاستخدام

09:56 GMT 17.12.2021
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أنجزت طائرة روسية جديدة من طراز "إم إس-21-300" رحلة جوية جديدة حين وصلت إلى مطار مدينة "إيركوتسك" في شطر روسيا الآسيوي قادمة من مطار "جوكوفسكي" أحد مطارات العاصمة موسكو.
وقال مصدر إعلامي يعمل لدى شركة "إيركوت" المصنعة لطائرة الركاب الجديدة لوكالة "سبوتنيك" بأن الرحلة كانت اختبارية وهدفت إلى التأكد من جاهزية الطائرة الجديدة وملاءمتها للاستخدام، واستقلها مصمموها.
واقتنع مصممو طائرة "إم إس-21-300" خلال الرحلة التي قطعت فيها الطائرة أكثر من 4 آلاف كيلومتر محلقة في الجو، بأنها صالحة للاستخدام.
وتتسع طائرة "إم إس-21-300" التي صُنعت للاستخدام لرحلات المسافات المتوسطة لـ163 إلى 211 مسافرا. ويُتوقع أن تصبح شركة "روسيا" أول شركة طيران تملك طائرات "إم إس-21-300".
وكان رئيس وزراء روسيا، ميخائيل ميشوستين، قد أعرب أثناء قيامه بزيارة إلى مصنع الطائرات في مدينة إيركوتسك في الصيف الماضي عن اعتقاده بأن طائرة "إم إس-21-300" قادرة على منافسة طائرات إيرباص وبوينغ. ونوه إلى أن جميع مكونات طائرة "إم إس-21-300" من صنع محلي.
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