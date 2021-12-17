https://arabic.sputniknews.com/20211217/روسيا-تسجل-أدنى-حصيلة-إصابات-يومية-بكورونا-منذ-8-أكتوبر-1054263274.html

روسيا تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ 8 أكتوبر

روسيا تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ 8 أكتوبر

أعلن مقر مكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا، اليوم الجمعة، تسجيل أقل عدد إصابات بفيروس كورونا منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بواقع 27743 إصابة بفيروس كورونا... 17.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-17T10:22+0000

2021-12-17T10:22+0000

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روسيا

آخر أخبار كورونا في روسيا

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وقال المقر في بيان: "خلال اليوم الماضي في روسيا، تم تأكيد 27743 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 85 إقليماً".وأضاف "توزيع الإصابات كالتالي: موسكو 2755، سانت بطرسبورغ 1984 ومقاطعة موسكو 1452".وأضاف المقر "تم تسجيل 1080 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 295104 منذ بدء الجائحة".جدير بالذكر أن روسيا سجلت يوم السبت الماضي أعلى معدل وفيات يومية بكوفيد-19 وذلك بإحصاء 1241 حالة وفاة.وكانت نائب رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا، أعلنت أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا في البلاد بلغ 76.4 مليون شخص، واستكمل 70.4 مليونا منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية، وبلغ بذلك مستوى المناعة الاجتماعية في روسيا 57.7 في المائة.

https://arabic.sputniknews.com/20211128/روسيا-تسجل-انخفاضا-ملحوظا-في-حصيلة-إصابات-ووفيات-كوفيد-19-اليومية-1053350790.html

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روسيا, آخر أخبار كورونا في روسيا