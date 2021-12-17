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https://arabic.sputniknews.com/20211217/روسيا-تسجل-أدنى-حصيلة-إصابات-يومية-بكورونا-منذ-8-أكتوبر-1054263274.html
روسيا تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ 8 أكتوبر
روسيا تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ 8 أكتوبر
أعلن مقر مكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا، اليوم الجمعة، تسجيل أقل عدد إصابات بفيروس كورونا منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بواقع 27743 إصابة بفيروس كورونا... 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T10:22+0000
2021-12-17T10:22+0000
روسيا
آخر أخبار كورونا في روسيا
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وقال المقر في بيان: "خلال اليوم الماضي في روسيا، تم تأكيد 27743 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 85 إقليماً".وأضاف "توزيع الإصابات كالتالي: موسكو 2755، سانت بطرسبورغ 1984 ومقاطعة موسكو 1452".وأضاف المقر "تم تسجيل 1080 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 295104 منذ بدء الجائحة".جدير بالذكر أن روسيا سجلت يوم السبت الماضي أعلى معدل وفيات يومية بكوفيد-19 وذلك بإحصاء 1241 حالة وفاة.وكانت نائب رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا، أعلنت أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا في البلاد بلغ 76.4 مليون شخص، واستكمل 70.4 مليونا منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية، وبلغ بذلك مستوى المناعة الاجتماعية في روسيا 57.7 في المائة.
https://arabic.sputniknews.com/20211128/روسيا-تسجل-انخفاضا-ملحوظا-في-حصيلة-إصابات-ووفيات-كوفيد-19-اليومية-1053350790.html
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روسيا, آخر أخبار كورونا في روسيا

روسيا تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ 8 أكتوبر

10:22 GMT 17.12.2021
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عودة عمل مطار شيريميتيفو في موسكو، مع الحفاظ على الإجراءات الوقائية لمنع انتشار «كورونا»، روسيا 6 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
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أعلن مقر مكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا، اليوم الجمعة، تسجيل أقل عدد إصابات بفيروس كورونا منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بواقع 27743 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في روسيا ليصل إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 10159389 حالة.
وقال المقر في بيان: "خلال اليوم الماضي في روسيا، تم تأكيد 27743 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 85 إقليماً".

وأضاف "توزيع الإصابات كالتالي: موسكو 2755، سانت بطرسبورغ 1984 ومقاطعة موسكو 1452".

وأضاف المقر "تم تسجيل 1080 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 295104 منذ بدء الجائحة".

جدير بالذكر أن روسيا سجلت يوم السبت الماضي أعلى معدل وفيات يومية بكوفيد-19 وذلك بإحصاء 1241 حالة وفاة.

وكانت نائب رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا، أعلنت أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا في البلاد بلغ 76.4 مليون شخص، واستكمل 70.4 مليونا منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية، وبلغ بذلك مستوى المناعة الاجتماعية في روسيا 57.7 في المائة.
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