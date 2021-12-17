صحيفة تكشف راتب حمد الله مع الاتحاد في الساعة

جاء ذلك بعدما أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، التعاقد مع النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمد الله.وذكر التقرير الذي نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن حمد الله، سوف يحصل على 10 ملايين ريال من الاتحاد، وهو ما يعادل 6 ملايين و700 ألف ريال، في السنة، وهو ما يعني أنه كان يحصل على راتب سنوي أعلى بـ3 أضعاف، مما سيحصل عليه مع الاتحاد.ويحصل حمد الله مع الاتحاد السعودي على 6 ملايين و700 ألف ريال، في السنة، و558 ألف ريال في الشهر، وفي الأسبوع: 139 ألف ريال، وفي اليوم: 19 ألفًا و800 ريال، وفي الساعة: 827 ريالًا.
وذكر التقرير الذي نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن حمد الله، سوف يحصل على 10 ملايين ريال من الاتحاد، وهو ما يعادل 6 ملايين و700 ألف ريال، في السنة، وهو ما يعني أنه كان يحصل على راتب سنوي أعلى بـ3 أضعاف، مما سيحصل عليه مع الاتحاد.
ويحصل حمد الله مع الاتحاد السعودي على 6 ملايين و700 ألف ريال، في السنة، و558 ألف ريال في الشهر، وفي الأسبوع: 139 ألف ريال، وفي اليوم: 19 ألفًا و800 ريال، وفي الساعة: 827 ريالًا.