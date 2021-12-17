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https://arabic.sputniknews.com/20211217/صحيفة-تكشف-راتب-حمد-الله-مع-الاتحاد-في-الساعة-1054275881.html
صحيفة تكشف راتب حمد الله مع الاتحاد في الساعة
صحيفة تكشف راتب حمد الله مع الاتحاد في الساعة
كشف تقرير صحفي عن الراتب الذي يتقاضاه، النجم المغربي عبد الرازق حمد الله مع الاتحاد السعودي، خلال 18 شهرًا، وهي مدة العقد. 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T15:01+0000
2021-12-17T15:01+0000
أخبار السعودية اليوم
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جاء ذلك بعدما أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، التعاقد مع النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمد الله.وذكر التقرير الذي نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن حمد الله، سوف يحصل على 10 ملايين ريال من الاتحاد، وهو ما يعادل 6 ملايين و700 ألف ريال، في السنة، وهو ما يعني أنه كان يحصل على راتب سنوي أعلى بـ3 أضعاف، مما سيحصل عليه مع الاتحاد.ويحصل حمد الله مع الاتحاد السعودي على 6 ملايين و700 ألف ريال، في السنة، و558 ألف ريال في الشهر، وفي الأسبوع: 139 ألف ريال، وفي اليوم: 19 ألفًا و800 ريال، وفي الساعة: 827 ريالًا.
https://arabic.sputniknews.com/20201213/عبدالرزاق-حمدالله-في-عين-العاصفة-نحس-الركلات-يلحق-مهاجم-النصر-السعودي-1047500034.html
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أخبار السعودية اليوم

صحيفة تكشف راتب حمد الله مع الاتحاد في الساعة

15:01 GMT 17.12.2021
© AP Photo / AZIZ SHAHمشجعو فريق الاتحاد السعودي لكرة القدم
مشجعو فريق الاتحاد السعودي لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© AP Photo / AZIZ SHAH
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كشف تقرير صحفي عن الراتب الذي يتقاضاه، النجم المغربي عبد الرازق حمد الله مع الاتحاد السعودي، خلال 18 شهرًا، وهي مدة العقد.
جاء ذلك بعدما أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، التعاقد مع النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمد الله.
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وذكر التقرير الذي نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن حمد الله، سوف يحصل على 10 ملايين ريال من الاتحاد، وهو ما يعادل 6 ملايين و700 ألف ريال، في السنة، وهو ما يعني أنه كان يحصل على راتب سنوي أعلى بـ3 أضعاف، مما سيحصل عليه مع الاتحاد.
ويحصل حمد الله مع الاتحاد السعودي على 6 ملايين و700 ألف ريال، في السنة، و558 ألف ريال في الشهر، وفي الأسبوع: 139 ألف ريال، وفي اليوم: 19 ألفًا و800 ريال، وفي الساعة: 827 ريالًا.
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