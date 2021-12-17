طالبان تطالب الأمم المتحدة بإعطاء حكومتها الحق في اختيار ممثل أفغانستان لدى المنظمة

وقال شاهين عبر صفحته الشخصية على "تويتر"، إن "مصداقية الأمم المتحدة مبنية على الحيادية أطلب منها إثبات حياديتها بتسليم منصب ممثل أفغانستان لدى الأمم المتحدة إلى الحكومة الحالية في أفغانستان، التي تتمتع بالسيادة والسلطة على كامل أراضي البلاد".وأشار المتحدث إلى أن القواعد يجب أن "تسود على التفضيلات السياسية"، وإلا فإن نزاهة المنظمة ستكون "موضع شك".وفي وقت سابق، ذكرت بعثة أفغانستان لدى الأمم المتحدة، أن المبعوث المستشار، ناصر أحمد فائق، تم تعيينه كممثل مؤقت للبلاد في المنظمة، بدلاً من الممثل الدائم السابق، غولام إيزاكزاي.وبعثت طالبان (منظمة تخضع لعقوبات أممية على خلفية النشاط الإرهابي) رسالة إلى الأمم المتحدة، مؤخرا، ذكرت فيها أن الممثل الدائم لأفغانستان، المعين من قبل الحكومة السابقة، غولام إيزاكزاي، لم يعد يمثل البلاد في المنظمة.وأعلنت تعيين ممثل جديد لأفغانستان لدى الأمم المتحدة، هو سهيل شاهين.وبعد وصول طالبان إلى السلطة، انتقدها إيزاكزاي، في الأمم المتحدة؛ وقال على وجه الخصوص، إن الحكومة التي شكلتها طالبان، لم تكن شاملة، واتهمها بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.وكانت طالبان كثفت، منذ أوائل أغسطس/آب، هجومها ضد القوات الحكومية الأفغانية؛ ثم دخلت العاصمة كابول يوم 15 أغسطس، وأعلنت في اليوم التالي انتهاء الحرب.وأعلنت طالبان، في أوائل سبتمبر/أيلول الماضي، عن تشكيل حكومة مؤقتة لأفغانستان، من شخصيات موالية لها أو متحالفة معها.
دعا المتحدث باسم طالبان، سهيل شاهين، اليوم الجمعة، الأمم المتحدة لنقل منصب المندوب الدائم لأفغانستان، إلى السلطات الحالية في البلاد، لافتا إلى أن ذلك سيثبت "نزاهة" المنظمة الدولية.
وقال شاهين عبر صفحته الشخصية على "تويتر"، إن "مصداقية الأمم المتحدة مبنية على الحيادية أطلب منها إثبات حياديتها بتسليم منصب ممثل أفغانستان لدى الأمم المتحدة إلى الحكومة الحالية في أفغانستان، التي تتمتع بالسيادة والسلطة على كامل أراضي البلاد".
1/2 UN is an August World Body and its credibility lies in its neutrality. I request it to prove its neutrality by giving the seat of Afghanistan at UN to the current government in Afghanistan which has sovereignty and writ all over the country.
وأشار المتحدث إلى أن القواعد يجب أن "تسود على التفضيلات السياسية"، وإلا فإن نزاهة المنظمة ستكون "موضع شك".
وفي وقت سابق، ذكرت بعثة أفغانستان لدى الأمم المتحدة، أن المبعوث المستشار، ناصر أحمد فائق، تم تعيينه كممثل مؤقت للبلاد في المنظمة، بدلاً من الممثل الدائم السابق، غولام إيزاكزاي.
وبعثت طالبان (منظمة تخضع لعقوبات أممية على خلفية النشاط الإرهابي) رسالة إلى الأمم المتحدة، مؤخرا، ذكرت فيها أن الممثل الدائم لأفغانستان، المعين من قبل الحكومة السابقة، غولام إيزاكزاي، لم يعد يمثل البلاد في المنظمة.