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https://arabic.sputniknews.com/20211217/مسيرة-معارضة-لقيس-سعيد-في-شارع-الحبيب-بورقيبة-في-الذكرى-الـ11-للثورة-التونسية-صور-1054267592.html
مسيرة معارضة لقيس سعيد في شارع الحبيب بورقيبة في الذكرى الـ11 للثورة التونسية... صور
مسيرة معارضة لقيس سعيد في شارع الحبيب بورقيبة في الذكرى الـ11 للثورة التونسية... صور
انطلقت صباح اليوم الجمعة بشارع الحبيب بورقية بالعاصمة تونس، تزامنا مع الذكرى الـ11 للثورة، مسيرة احتجاجية معارضة للرئيس التونسي قيس سعيد ورافضة لقرراته... 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T12:29+0000
2021-12-17T12:29+0000
أخبار تونس اليوم
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وحسب مراسلة "سبوتنيك" في تونس، تأتي هذه المسيرة بدعوة من عدد من الأحزاب على غرار "الحزب الجمهوري" و"التكتل" و"التيار الديمقراطي"، و"حركة النهضة" فضلا عن مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب".وشهدت المسيرة تمركزا أمنيا مكثفا حيث انقسم شارع الحبيب بورقيبة بين جهة معارضة للرئيس وقراراته وجهة ثانية تضم أنصار الرئيس قيس سعيد.يذكر أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، كان قد أعلن الاثنين الماضي، عن تنظيم استفتاء وطني في تونس يوم 25 يوليو/ تموز المقبل، على أن تجرى انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.وأكد قيس سعيد، في خطاب ألقاه للشعب التونسي، استمرار تعليق وتجميد البرلمان حتى تنظيم انتخابات جديدة، مشيرا إلى أن الانتخابات التشريعية ستجري في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022 وفقا لقانون انتخابي جديد.كما أعلن تنظيم استفتاء شعبي إلكتروني بداية يناير/ كانون الثاني 2022 حتى يتمكن الشعب من التعبير عن إرادته، والانتهاء من الاستشارات الشعبية في 20 من مارس/ آذار المقبل، على أن يتم عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية على الاستفتاء في 25 يوليو المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20211214/استفتاء-شعبي-لتغيير-النظام-وانتخابات-برلمانية-مبكرة-سياسيون-تونسيون-يرفضون-قرارات-الرئيس-1053936986.html
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أخبار تونس اليوم

مسيرة معارضة لقيس سعيد في شارع الحبيب بورقيبة في الذكرى الـ11 للثورة التونسية... صور

12:29 GMT 17.12.2021
© Sputnik . MARIAM GEDIRمسيرة معارضة لقيس سعيد في شارع الحبيب بورقيبة في الذكرى الـ11 للثورة التونسية
مسيرة معارضة لقيس سعيد في شارع الحبيب بورقيبة في الذكرى الـ11 للثورة التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© Sputnik . MARIAM GEDIR
تابعنا عبر
انطلقت صباح اليوم الجمعة بشارع الحبيب بورقية بالعاصمة تونس، تزامنا مع الذكرى الـ11 للثورة، مسيرة احتجاجية معارضة للرئيس التونسي قيس سعيد ورافضة لقرراته الاستثنائية التي أقرها في 25 من يوليو/تموز الماضي والتي اعتبروها انقلابا على الشرعية.
وحسب مراسلة "سبوتنيك" في تونس، تأتي هذه المسيرة بدعوة من عدد من الأحزاب على غرار "الحزب الجمهوري" و"التكتل" و"التيار الديمقراطي"، و"حركة النهضة" فضلا عن مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب".
© Sputnik . MARIAM GEDIRمسيرة معارضة لقيس سعيد في شارع الحبيب بورقيبة في الذكرى الـ11 للثورة التونسية
مسيرة معارضة لقيس سعيد في شارع الحبيب بورقيبة في الذكرى الـ11 للثورة التونسية - سبوتنيك عربي
1/9
© Sputnik . MARIAM GEDIR
مسيرة معارضة لقيس سعيد في شارع الحبيب بورقيبة في الذكرى الـ11 للثورة التونسية
© Sputnik . MARIAM GEDIRمسيرة معارضة لقيس سعيد في شارع الحبيب بورقيبة في الذكرى الـ11 للثورة التونسية
مسيرة معارضة لقيس سعيد في شارع الحبيب بورقيبة في الذكرى الـ11 للثورة التونسية - سبوتنيك عربي
2/9
© Sputnik . MARIAM GEDIR
مسيرة معارضة لقيس سعيد في شارع الحبيب بورقيبة في الذكرى الـ11 للثورة التونسية
© Sputnik . MARIAM GEDIRمسيرة معارضة لقيس سعيد في شارع الحبيب بورقيبة في الذكرى الـ11 للثورة التونسية
مسيرة معارضة لقيس سعيد في شارع الحبيب بورقيبة في الذكرى الـ11 للثورة التونسية - سبوتنيك عربي
3/9
© Sputnik . MARIAM GEDIR
مسيرة معارضة لقيس سعيد في شارع الحبيب بورقيبة في الذكرى الـ11 للثورة التونسية
© Sputnik . MARIAM GEDIRمسيرة معارضة لقيس سعيد في شارع الحبيب بورقيبة في الذكرى الـ11 للثورة التونسية
مسيرة معارضة لقيس سعيد في شارع الحبيب بورقيبة في الذكرى الـ11 للثورة التونسية - سبوتنيك عربي
4/9
© Sputnik . MARIAM GEDIR
مسيرة معارضة لقيس سعيد في شارع الحبيب بورقيبة في الذكرى الـ11 للثورة التونسية
© Sputnik . MARIAM GEDIRمسيرة معارضة لقيس سعيد في شارع الحبيب بورقيبة في الذكرى الـ11 للثورة التونسية
مسيرة معارضة لقيس سعيد في شارع الحبيب بورقيبة في الذكرى الـ11 للثورة التونسية - سبوتنيك عربي
5/9
© Sputnik . MARIAM GEDIR
مسيرة معارضة لقيس سعيد في شارع الحبيب بورقيبة في الذكرى الـ11 للثورة التونسية
© Sputnik . MARIAM GEDIRمسيرة معارضة لقيس سعيد في شارع الحبيب بورقيبة في الذكرى الـ11 للثورة التونسية
مسيرة معارضة لقيس سعيد في شارع الحبيب بورقيبة في الذكرى الـ11 للثورة التونسية - سبوتنيك عربي
6/9
© Sputnik . MARIAM GEDIR
مسيرة معارضة لقيس سعيد في شارع الحبيب بورقيبة في الذكرى الـ11 للثورة التونسية
© Sputnik . MARIAM GEDIRمسيرة معارضة لقيس سعيد في شارع الحبيب بورقيبة في الذكرى الـ11 للثورة التونسية
مسيرة معارضة لقيس سعيد في شارع الحبيب بورقيبة في الذكرى الـ11 للثورة التونسية - سبوتنيك عربي
7/9
© Sputnik . MARIAM GEDIR
مسيرة معارضة لقيس سعيد في شارع الحبيب بورقيبة في الذكرى الـ11 للثورة التونسية
© Sputnik . MARIAM GEDIRمسيرة معارضة لقيس سعيد في شارع الحبيب بورقيبة في الذكرى الـ11 للثورة التونسية
مسيرة معارضة لقيس سعيد في شارع الحبيب بورقيبة في الذكرى الـ11 للثورة التونسية - سبوتنيك عربي
8/9
© Sputnik . MARIAM GEDIR
مسيرة معارضة لقيس سعيد في شارع الحبيب بورقيبة في الذكرى الـ11 للثورة التونسية
© Sputnik . MARIAM GEDIRمسيرة معارضة لقيس سعيد في شارع الحبيب بورقيبة في الذكرى الـ11 للثورة التونسية
مسيرة معارضة لقيس سعيد في شارع الحبيب بورقيبة في الذكرى الـ11 للثورة التونسية - سبوتنيك عربي
9/9
© Sputnik . MARIAM GEDIR
مسيرة معارضة لقيس سعيد في شارع الحبيب بورقيبة في الذكرى الـ11 للثورة التونسية
1/9
© Sputnik . MARIAM GEDIR
مسيرة معارضة لقيس سعيد في شارع الحبيب بورقيبة في الذكرى الـ11 للثورة التونسية
2/9
© Sputnik . MARIAM GEDIR
مسيرة معارضة لقيس سعيد في شارع الحبيب بورقيبة في الذكرى الـ11 للثورة التونسية
3/9
© Sputnik . MARIAM GEDIR
مسيرة معارضة لقيس سعيد في شارع الحبيب بورقيبة في الذكرى الـ11 للثورة التونسية
4/9
© Sputnik . MARIAM GEDIR
مسيرة معارضة لقيس سعيد في شارع الحبيب بورقيبة في الذكرى الـ11 للثورة التونسية
5/9
© Sputnik . MARIAM GEDIR
مسيرة معارضة لقيس سعيد في شارع الحبيب بورقيبة في الذكرى الـ11 للثورة التونسية
6/9
© Sputnik . MARIAM GEDIR
مسيرة معارضة لقيس سعيد في شارع الحبيب بورقيبة في الذكرى الـ11 للثورة التونسية
7/9
© Sputnik . MARIAM GEDIR
مسيرة معارضة لقيس سعيد في شارع الحبيب بورقيبة في الذكرى الـ11 للثورة التونسية
8/9
© Sputnik . MARIAM GEDIR
مسيرة معارضة لقيس سعيد في شارع الحبيب بورقيبة في الذكرى الـ11 للثورة التونسية
9/9
© Sputnik . MARIAM GEDIR
مسيرة معارضة لقيس سعيد في شارع الحبيب بورقيبة في الذكرى الـ11 للثورة التونسية
وشهدت المسيرة تمركزا أمنيا مكثفا حيث انقسم شارع الحبيب بورقيبة بين جهة معارضة للرئيس وقراراته وجهة ثانية تضم أنصار الرئيس قيس سعيد.
يذكر أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، كان قد أعلن الاثنين الماضي، عن تنظيم استفتاء وطني في تونس يوم 25 يوليو/ تموز المقبل، على أن تجرى انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
الرئيس التونسي قيس سعيد في قطر 16 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
استفتاء شعبي لتغيير النظام وانتخابات برلمانية مبكرة... سياسيون تونسيون يرفضون قرارات الرئيس
14 ديسمبر, 16:22 GMT
وأكد قيس سعيد، في خطاب ألقاه للشعب التونسي، استمرار تعليق وتجميد البرلمان حتى تنظيم انتخابات جديدة، مشيرا إلى أن الانتخابات التشريعية ستجري في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022 وفقا لقانون انتخابي جديد.
كما أعلن تنظيم استفتاء شعبي إلكتروني بداية يناير/ كانون الثاني 2022 حتى يتمكن الشعب من التعبير عن إرادته، والانتهاء من الاستشارات الشعبية في 20 من مارس/ آذار المقبل، على أن يتم عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية على الاستفتاء في 25 يوليو المقبل.
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