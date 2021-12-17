https://arabic.sputniknews.com/20211217/مصر-رسائل-إلى-المواطنين-لتلقي-الجرعة-الثالثة-من-لقاح-كورونا-فيديو-1054266045.html

مصر... رسائل إلى المواطنين لتلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا... فيديو

مصر... رسائل إلى المواطنين لتلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا... فيديو

أعلنت وزارة الصحة المصرية، أنها ستبدأ في إرسال رسائل للمواطنين للحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا. 17.12.2021, سبوتنيك عربي

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وزارة الصحة المصرية

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وقال المتحدث باسم الصحة المصرية الدكتور حسام عبدالغفار في تصريحات تليفزيونية مساء الخميس، إنه اعتبارًا من يوم السبت المقبل 18 ديسمبر الجاري، سيتلقى المواطنون الذين مر على تلقيهم الجرعة الثانية 6 أشهر، رسائل من الوزارة للحصول على الجرعة الثالثة المنشطة. وأضاف أن تلقى الجرعة الثالثة من اللقاح سيكون في نفس المكان الذي تلقى فيه الجرعتين السابقتين، مشيرا إلى أنه لا غير مطلوب من المواطنين التسجيل.ولفت إلى أن الشخص الذي سيحصل على الجرعة المعززة سيحصل على بطاقة جديدة تفيد بحصوله عل الجرعة الثالثة.وكانت الحكومة المصرية قد وافقت في وقت سابق على منح جرعة ثالثة معززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لمن مضى 6 أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية.وسيتم إعطاء الجرعة الثالثة المعززة من لقاحات كورونا لـ 4 فئات تعد الأكثر عرضة لخطر العدوى بالفيروس وهم: (مرضى نقص المناعة الأولية ، ومن يخضعون للعلاجات المثبطة للمناعة، وكبار السن، والأكثر عرضة للإصابة كالعاملين في القطاع الطبي).وسيتم إرسال رسائل لهذه الفئة المستهدفة من واقع قاعدة البيانات المتاحة، لتحديد توقيت ومكان تلقي اللقاح.وستكون الجرعة المعززة (الثالثة) من نفس نوع اللقاح الذي حصل عليه المواطن في الجرعتين الأولى والثاني إذا كانت متوفرة، وقد تكون من لقاح آخر لأن الهدف منها هو رفع استجابة الجهاز المناعي للتعامل مع الفيروس، بحسب وزارة الصحة المصرية.

https://arabic.sputniknews.com/20211216/الحكومة-المصرية-توافق-على-منح-جرعة-ثالثة-من-لقاح-كورونا-لهذه-الفئات-1054225359.html

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