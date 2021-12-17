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https://arabic.sputniknews.com/20211217/موسكو-تقترح-على-واشنطن-الاتفاق-على-مبدأ-عدم-نشوب-حرب-نووية--1054265528.html
موسكو تقترح على واشنطن الاتفاق على مبدأ عدم نشوب حرب نووية
موسكو تقترح على واشنطن الاتفاق على مبدأ عدم نشوب حرب نووية
اقترحت روسيا في مشروع الاتفاق على الضمانات الأمنية مع الولايات المتحدة الاتفاق على مبدأ عدم نشوب حرب نووية، مشيرة في مسودة الاتفاق إلى أنه لا يوجد منتصر في مثل... 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T11:45+0000
2021-12-17T11:45+0000
روسيا
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وجاء في مشروع الاتفاق المقدم من روسيا للولايات المتحدة: "السعي لتجنب أي مواجهة عسكرية ونزاع مسلح بين الطرفين، وإدراك أن الصدام العسكري المباشر بينهما يمكن أن يؤدي إلى استخدام الأسلحة النووية، مما سيكون له عواقب بعيدة المدى، والتأكيد على أنه لا يوجد منتصر في الحرب النووية، ولا ينبغي إطلاقها مطلقًا، بالإضافة إلى إدراك الحاجة إلى بذل الجهود لمنع خطر مثل هذه الحرب بين الدول التي تمتلك أسلحة نووية".وأضاف مشروع الاتفاق: "عدم إجراء الطرفين مناورات وتدريبات للقوات العامة، بما في ذلك تطوير سيناريوهات باستخدام الأسلحة النووية".
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موسكو تقترح على واشنطن الاتفاق على مبدأ عدم نشوب حرب نووية

11:45 GMT 17.12.2021
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الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© Sputnik . Alexei Maishev
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اقترحت روسيا في مشروع الاتفاق على الضمانات الأمنية مع الولايات المتحدة الاتفاق على مبدأ عدم نشوب حرب نووية، مشيرة في مسودة الاتفاق إلى أنه لا يوجد منتصر في مثل هذا النوع من الحروب.
وجاء في مشروع الاتفاق المقدم من روسيا للولايات المتحدة: "السعي لتجنب أي مواجهة عسكرية ونزاع مسلح بين الطرفين، وإدراك أن الصدام العسكري المباشر بينهما يمكن أن يؤدي إلى استخدام الأسلحة النووية، مما سيكون له عواقب بعيدة المدى، والتأكيد على أنه لا يوجد منتصر في الحرب النووية، ولا ينبغي إطلاقها مطلقًا، بالإضافة إلى إدراك الحاجة إلى بذل الجهود لمنع خطر مثل هذه الحرب بين الدول التي تمتلك أسلحة نووية".

وجاء أيضا: "يمتنع الطرفان عن إعداد العسكريين والمدنيين من الدول التي لا تمتلك سلاحا نوويا وتدريبهم على استخدام تلك الأسلحة".

وأضاف مشروع الاتفاق: "عدم إجراء الطرفين مناورات وتدريبات للقوات العامة، بما في ذلك تطوير سيناريوهات باستخدام الأسلحة النووية".
مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن، جيك سوليفان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
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