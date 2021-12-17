https://arabic.sputniknews.com/20211217/الولايات-المتحدة-ودول-صيغة-بوخارست-9-تدعو-روسيا-لخفض-التصعيد-في-الأزمة-الأوكرانية-1054253529.html

الولايات المتحدة ودول "صيغة بوخارست 9" تدعو روسيا لخفض التصعيد في الأزمة الأوكرانية

الولايات المتحدة ودول "صيغة بوخارست 9" تدعو روسيا لخفض التصعيد في الأزمة الأوكرانية

دعا مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، وزملائه بدول صيغة بوخارست "بي9 "، عقب مناقشات هاتفية، روسيا لاتخاذ خطوات فورية لخفض التصعيد في الأزمة... 17.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-17T05:08+0000

2021-12-17T05:08+0000

2021-12-17T05:08+0000

روسيا

أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/09/1047453533_0:0:3127:1759_1920x0_80_0_0_935ed7948c7ba249fd99639c5fefdc0f.jpg

واشنطن - سبوتنيك. وبحسب بيان للبيت الأبيض:"اطلع سوليفان زملائه (بدول صيغة بوخارست 9) عن الاتصالات الأخيرة التي أجراها مع المسؤولين الروس، فضلا عن ذلك تشاور معهم بشأن القضايا المهمة للأمن عبر المحيط الأطلسي".وأشار البيان إلى آن "سوليفان وزملاؤه شددوا على ضرورة أن تتخذ روسيا خطوات فورية لتهدئة الوضع على حدودها مع أوكرانيا.." .و"بي9" هي مبادرة أطلقها رئيسا رومانيا وبولندا، للانضمام لمجموعة الدول الأوروبية على الحافة الشرقية لحلف الناتو- وتضم بلغاريا وجمهورية التشيك وإستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا. وعُقدت القمة الأولى لـ"بي9" في بوخارست في عام 2015.وساءت العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها أمريكا والاتحاد الأوروبي، على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث تتهم بروكسل وواشنطن، روسيا، بالتدخل في النزاع بشرق أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو، غير مرة، مؤكدة أنها ليست طرفا في النزاع الأوكراني.وأمريكا والاتحاد الأوروبي يتهمان، روسيا، بالتحضير لغزو أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو، في عدة مناسبات، مشددة على أن هذه الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف الناتو على حدود روسيا.وأشارت الخارجية الروسية إلى أن تصريحات الغرب بشأن "العدوان الروسي" وإمكانية مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها ضده، مضحكة وخطيرة في نفس الوقت.ونفت روسيا، أكثر من مرة، ما تم تداوله في وسائل الإعلام الغربية بشأن قيام روسيا باستقدام قواتها إلى الحدود مع أوكرانيا، في وقت وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ما قيل بأن بلاده تستعد لغزو أوكرانيا بأنها "تصريحات مقلقة".

https://arabic.sputniknews.com/20211217/قادة-الاتحاد-الأوروبي-يتفقون-على-تمديد-العقوبات-ضد-روسيا-1054252992.html

أوكرانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, أوكرانيا