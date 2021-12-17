تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211217/الولايات-المتحدة-ودول-صيغة-بوخارست-9-تدعو-روسيا-لخفض-التصعيد-في-الأزمة-الأوكرانية-1054253529.html
الولايات المتحدة ودول "صيغة بوخارست 9" تدعو روسيا لخفض التصعيد في الأزمة الأوكرانية
الولايات المتحدة ودول "صيغة بوخارست 9" تدعو روسيا لخفض التصعيد في الأزمة الأوكرانية
دعا مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، وزملائه بدول صيغة بوخارست "بي9 "، عقب مناقشات هاتفية، روسيا لاتخاذ خطوات فورية لخفض التصعيد في الأزمة... 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T05:08+0000
2021-12-17T05:08+0000
روسيا
أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/09/1047453533_0:0:3127:1759_1920x0_80_0_0_935ed7948c7ba249fd99639c5fefdc0f.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وبحسب بيان للبيت الأبيض:"اطلع سوليفان زملائه (بدول صيغة بوخارست 9) عن الاتصالات الأخيرة التي أجراها مع المسؤولين الروس، فضلا عن ذلك تشاور معهم بشأن القضايا المهمة للأمن عبر المحيط الأطلسي".وأشار البيان إلى آن "سوليفان وزملاؤه شددوا على ضرورة أن تتخذ روسيا خطوات فورية لتهدئة الوضع على حدودها مع أوكرانيا.." .و"بي9" هي مبادرة أطلقها رئيسا رومانيا وبولندا، للانضمام لمجموعة الدول الأوروبية على الحافة الشرقية لحلف الناتو- وتضم بلغاريا وجمهورية التشيك وإستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا. وعُقدت القمة الأولى لـ"بي9" في بوخارست في عام 2015.وساءت العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها أمريكا والاتحاد الأوروبي، على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث تتهم بروكسل وواشنطن، روسيا، بالتدخل في النزاع بشرق أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو، غير مرة، مؤكدة أنها ليست طرفا في النزاع الأوكراني.وأمريكا والاتحاد الأوروبي يتهمان، روسيا، بالتحضير لغزو أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو، في عدة مناسبات، مشددة على أن هذه الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف الناتو على حدود روسيا.وأشارت الخارجية الروسية إلى أن تصريحات الغرب بشأن "العدوان الروسي" وإمكانية مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها ضده، مضحكة وخطيرة في نفس الوقت.ونفت روسيا، أكثر من مرة، ما تم تداوله في وسائل الإعلام الغربية بشأن قيام روسيا باستقدام قواتها إلى الحدود مع أوكرانيا، في وقت وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ما قيل بأن بلاده تستعد لغزو أوكرانيا بأنها "تصريحات مقلقة".
https://arabic.sputniknews.com/20211217/قادة-الاتحاد-الأوروبي-يتفقون-على-تمديد-العقوبات-ضد-روسيا-1054252992.html
أوكرانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/09/1047453533_396:0:3127:2048_1920x0_80_0_0_9a03349e67a95e7cec3abc14333fa6c3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أوكرانيا

الولايات المتحدة ودول "صيغة بوخارست 9" تدعو روسيا لخفض التصعيد في الأزمة الأوكرانية

05:08 GMT 17.12.2021
© REUTERS / JOSHUA ROBERTSمستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن، جيك سوليفان
مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن، جيك سوليفان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© REUTERS / JOSHUA ROBERTS
تابعنا عبر
دعا مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، وزملائه بدول صيغة بوخارست "بي9 "، عقب مناقشات هاتفية، روسيا لاتخاذ خطوات فورية لخفض التصعيد في الأزمة الأوكرانية.
واشنطن - سبوتنيك. وبحسب بيان للبيت الأبيض:"اطلع سوليفان زملائه (بدول صيغة بوخارست 9) عن الاتصالات الأخيرة التي أجراها مع المسؤولين الروس، فضلا عن ذلك تشاور معهم بشأن القضايا المهمة للأمن عبر المحيط الأطلسي".
وأشار البيان إلى آن "سوليفان وزملاؤه شددوا على ضرورة أن تتخذ روسيا خطوات فورية لتهدئة الوضع على حدودها مع أوكرانيا.." .
علم روسيا والاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تمديد العقوبات ضد روسيا
02:21 GMT
و"بي9" هي مبادرة أطلقها رئيسا رومانيا وبولندا، للانضمام لمجموعة الدول الأوروبية على الحافة الشرقية لحلف الناتو- وتضم بلغاريا وجمهورية التشيك وإستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا. وعُقدت القمة الأولى لـ"بي9" في بوخارست في عام 2015.
وساءت العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها أمريكا والاتحاد الأوروبي، على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث تتهم بروكسل وواشنطن، روسيا، بالتدخل في النزاع بشرق أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو، غير مرة، مؤكدة أنها ليست طرفا في النزاع الأوكراني.
وأمريكا والاتحاد الأوروبي يتهمان، روسيا، بالتحضير لغزو أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو، في عدة مناسبات، مشددة على أن هذه الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف الناتو على حدود روسيا.
وأشارت الخارجية الروسية إلى أن تصريحات الغرب بشأن "العدوان الروسي" وإمكانية مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها ضده، مضحكة وخطيرة في نفس الوقت.
ونفت روسيا، أكثر من مرة، ما تم تداوله في وسائل الإعلام الغربية بشأن قيام روسيا باستقدام قواتها إلى الحدود مع أوكرانيا، في وقت وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ما قيل بأن بلاده تستعد لغزو أوكرانيا بأنها "تصريحات مقلقة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
05:17 GMTالصين: الولايات المتحدة تنتهك قواعد التجارة العالمية
05:08 GMTالولايات المتحدة ودول "صيغة بوخارست 9" تدعو روسيا لخفض التصعيد في الأزمة الأوكرانية
03:14 GMT27 قتيلا في حريق بمبنى في مدينة أوساكا اليابانية
03:02 GMTالمحجوب: إنتهاء التوترات التي شهدها الجنوب الليبي
02:21 GMTقادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تمديد العقوبات ضد روسيا
01:43 GMTوزير خارجية إيران يؤكد حضروه أولمبياد بكين ونظيره الصيني يشيد بجهود طهران في محادثات فيينا
01:11 GMTالبيت الأبيض: بايدن يوقع قانونا لرفع سقف الدين العام بقيمة 2.5 تريليون دولار
00:29 GMTالحوثي: موقف المندوب الروسي في جلسة مجلس الأمن كان مسؤولا وينبئ عن تشخيص حقيقي للواقع
أمسالجيش اليمني يعلن مقتل 10 مسلحين من "أنصار الله" في غارة للتحالف غرب تعز
أمس"الناتو" يعرب عن استعداده لإجراءات بناء الثقة مع روسيا
أمسقوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية تعتزم إطلاق أكثر من 10 صواريخ في 2022
أمسوكالة: أطراف اتفاق إيران النووي تجتمع لتأجيل المحادثات
أمسستيفاني وليامز تكشف تفاصيل لقائها مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في سرت
أمسلماذا يخشى الغرب فصل روسيا عن نظام الدفع العالمي "سويفت".. فوضى عالمية وخسائر هائلة
أمسمرشح رئاسي يدعو الشعب الليبي الى التصدي لـ"قوى" تحاول تأجيل الانتخابات ويحذر من الفوضى
أمسبوريس جونسون يناقش مع سلطان عمان اتفاقية التجارة الحرة الجديدة بين بريطانيا ومجلس ‏التعاون الخليجي
أمسنادي قطر يعلن رسميا فسخ تعاقده مع يوسف بلايلي
أمسعلماء يكتشفون مسارا في الدماغ مرتبطا بالتطور الجنسي والخصوبة
أمسكورونا يضرب بعنف الدوري الإنجليزي وتأجيل متتال للمبارايات... ماذا يحدث؟
أمسغوتيريش: زيارتي الأخيرة لهذا العام ستكون إلى لبنان