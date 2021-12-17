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كأس العرب 2021
تقام في قطر الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول بطولة كأس العرب في نسختها العاشرة بعد انقطاع 9 سنوات، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
https://arabic.sputniknews.com/20211217/وكيل-أعمال-يوسف-بلايلي-يكشف-سبب-فسخ-عقده-مع-نادي-قطر-1054261646.html
وكيل أعمال يوسف بلايلي يكشف سبب فسخ عقده مع نادي قطر
وكيل أعمال يوسف بلايلي يكشف سبب فسخ عقده مع نادي قطر
قال والد اللاعب الجزائري يوسف بلايلي ومدير أعماله، إن فسخ العقد قرار اتُخذ بموافقة الطرفين (إدارة النادي واللاعب). 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T09:51+0000
2021-12-17T09:51+0000
كأس العرب 2021
مجتمع
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ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية تصريحات للمناجير عبد الحفيظ بلايلي قوله إنه يخطّط إلى نقل بلايلي إلى نادٍ أوروبي كبير، قبل انطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون في التاسع من يناير المقبل.ونجح بلايلي (29 عاما) في قيادة الخضر للتتويج بكأس الأمم الأفريقية في مصر صيف 2019، وكذلك التأهل لنهائي كأس العرب المقام حاليا في قطر.واختتم وكيل اللاعب بأن "إبداع بلايلي ليس وليد اللحظة، ويخطط للانتقال لنادي مناسب لقدراته الفنية العالية".وكان نادي قطر القطري، أعلن يوم الخميس، رسميا فسخ تعاقده مع نجم المنتخب الجزائر يوسف بلايلي.وقال النادي في بيان إن "إدارة النادي اتفقت مع المحترف الجزائري يوسف بلايلي على فسخ العقد بالتراضي".وأضافت أن "فسخ العقد جاء بعد مشاورات بين اللاعب والنادي"، متمنين له كل التوفيق والنجاح في مشواره القادم.وربطت بعض الجماهير بين فسخ التعاقد وبين الهدف الذي أحرزه بلايلي في منتخب قطر، ليقصيه من بطولة كأس العرب، لكن هذا ليس صحيحا.
https://arabic.sputniknews.com/20211216/نادي-قطر-يعلن-رسميا-فسخ-تعاقده-مع-يوسف-بلايلي-1054250911.html
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مجتمع, رياضة

وكيل أعمال يوسف بلايلي يكشف سبب فسخ عقده مع نادي قطر

09:51 GMT 17.12.2021
© REUTERS / Reuters News Picture Service - RNPSمنتخب الجزائر
منتخب الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© REUTERS / Reuters News Picture Service - RNPS
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قال والد اللاعب الجزائري يوسف بلايلي ومدير أعماله، إن فسخ العقد قرار اتُخذ بموافقة الطرفين (إدارة النادي واللاعب).
ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية تصريحات للمناجير عبد الحفيظ بلايلي قوله إنه يخطّط إلى نقل بلايلي إلى نادٍ أوروبي كبير، قبل انطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون في التاسع من يناير المقبل.
يوسف البلايلي بعد إحرازه هدف فوز منتخب الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
نادي قطر يعلن رسميا فسخ تعاقده مع يوسف بلايلي
أمس, 21:15 GMT
ونجح بلايلي (29 عاما) في قيادة الخضر للتتويج بكأس الأمم الأفريقية في مصر صيف 2019، وكذلك التأهل لنهائي كأس العرب المقام حاليا في قطر.
واختتم وكيل اللاعب بأن "إبداع بلايلي ليس وليد اللحظة، ويخطط للانتقال لنادي مناسب لقدراته الفنية العالية".
وكان نادي قطر القطري، أعلن يوم الخميس، رسميا فسخ تعاقده مع نجم المنتخب الجزائر يوسف بلايلي.
وقال النادي في بيان إن "إدارة النادي اتفقت مع المحترف الجزائري يوسف بلايلي على فسخ العقد بالتراضي".
وأضافت أن "فسخ العقد جاء بعد مشاورات بين اللاعب والنادي"، متمنين له كل التوفيق والنجاح في مشواره القادم.
وربطت بعض الجماهير بين فسخ التعاقد وبين الهدف الذي أحرزه بلايلي في منتخب قطر، ليقصيه من بطولة كأس العرب، لكن هذا ليس صحيحا.
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