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ولاية أمريكية تنشر قوات الحرس الوطني مع تكدس المستشفيات بمرضى كورونا
ولاية أمريكية تنشر قوات الحرس الوطني مع تكدس المستشفيات بمرضى كورونا
قررت ولاية أوهايو الأمريكية نشر أكثر من 1000 عضو من الحرس الوطني، لدعم المستشفيات المحلية ومواقع الاختبار التي تواجه عددا متزايدا من حالات الإصابة بفيروس... 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T21:02+0000
2021-12-17T21:02+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
فيروس كورونا
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واشنطن- سبوتنيك. وقال مكتب الحاكم في بيان اليوم الجمعة: "حشد الحاكم مايك ديواين 1050 من أفراد الحرس الوطني في ولاية أوهايو للمساعدة في تخفيف إجهاد الطواقم الطبية الناجم عن العدد المتزايد من مرضى كوفيد في المستشفيات".وأوضح البيان أن نحو 150 من إجمالي أفراد الحرس الوطني الذين تم حشدهم، هم من المتخصصين الطبيين المدربين تدريبا عاليا، وسوف يساعدون في تلبية ما أسماه "الاحتياجات الحرجة" في المستشفيات ومواقع الاختبار.وأضاف أن 900 من أفراد الحرس الوطني الآخرين سيساعدون في نقل المرضى، والتدبير المنزلي، وخدمات الطعام. من المتوقع نشر المجموعة المختارة من أعضاء الحرس الوطني يوم الاثنين.وأوضح الحاكم في البيان أن القرار اتخذ بسبب زيادة حالات الدخول إلى المستشفيات، ما دفع المنشآت الطبية لتأجيل العمليات الجراحية الاختيارية ونقل المرضى إلى مستشفيات أخرى وفرض معايير للزيارة وتنفيذ معايير رعاية الأزمات.أفادت سلطات أوهايو أن أكثر من 4700 مقيم، أو 20% من جميع مرضى المستشفيات، مصابون بفيروس كورونا، وفقا للبيانات الرسمية.
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, فيروس كورونا, أوميكرون

ولاية أمريكية تنشر قوات الحرس الوطني مع تكدس المستشفيات بمرضى كورونا

21:02 GMT 17.12.2021
© Sputnik . Stringer  / الذهاب إلى بنك الصورتوافد قوات الحرس الوطني إلى مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن، قبل مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن رئيسا للبلاد
توافد قوات الحرس الوطني إلى مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن، قبل مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن رئيسا للبلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© Sputnik . Stringer
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قررت ولاية أوهايو الأمريكية نشر أكثر من 1000 عضو من الحرس الوطني، لدعم المستشفيات المحلية ومواقع الاختبار التي تواجه عددا متزايدا من حالات الإصابة بفيروس كورونا.
واشنطن- سبوتنيك. وقال مكتب الحاكم في بيان اليوم الجمعة: "حشد الحاكم مايك ديواين 1050 من أفراد الحرس الوطني في ولاية أوهايو للمساعدة في تخفيف إجهاد الطواقم الطبية الناجم عن العدد المتزايد من مرضى كوفيد في المستشفيات".
وأوضح البيان أن نحو 150 من إجمالي أفراد الحرس الوطني الذين تم حشدهم، هم من المتخصصين الطبيين المدربين تدريبا عاليا، وسوف يساعدون في تلبية ما أسماه "الاحتياجات الحرجة" في المستشفيات ومواقع الاختبار.
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وأضاف أن 900 من أفراد الحرس الوطني الآخرين سيساعدون في نقل المرضى، والتدبير المنزلي، وخدمات الطعام. من المتوقع نشر المجموعة المختارة من أعضاء الحرس الوطني يوم الاثنين.
وأوضح الحاكم في البيان أن القرار اتخذ بسبب زيادة حالات الدخول إلى المستشفيات، ما دفع المنشآت الطبية لتأجيل العمليات الجراحية الاختيارية ونقل المرضى إلى مستشفيات أخرى وفرض معايير للزيارة وتنفيذ معايير رعاية الأزمات.
أفادت سلطات أوهايو أن أكثر من 4700 مقيم، أو 20% من جميع مرضى المستشفيات، مصابون بفيروس كورونا، وفقا للبيانات الرسمية.
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