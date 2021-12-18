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أردوغان يكشف عن حجم التبادل التجاري بين تركيا والقارة الأفريقية
أردوغان يكشف عن حجم التبادل التجاري بين تركيا والقارة الأفريقية
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن العلاقات مع القارة الأفريقية وصلت إلى مستويات لم يكن من الممكن تصورها قبل 16 عاما، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين... 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T09:14+0000
2021-12-18T09:14+0000
العالم
تركيا
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وقال أردوغان، في كلمة على هامش عقد القمة الثالثة للشراكة التركية الأفريقية، اليوم السبت إن "حجم التبادل التجاري مع القارة الأفريقية تجاوز 23.5 مليار دولار خلال العام الماضي"، مضيفا "واثق أننا سنرتقي بحجم تبادلنا التجاري مع أفريقيا إلى 50 مليار دولار أولا ثم إلى 75 مليار دولار عبر جهودنا المشتركة".وتابع أن "العلاقات مع القارة الأفريقية وصلت إلى مستويات متقدمة لم يكن من الممكن تصورها منذ 16 عاما".وأكد أن "تركيا تعتزم إرسال 15 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا للدول الأفريقية خلال الفترة المقبلة".
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أردوغان يكشف عن حجم التبادل التجاري بين تركيا والقارة الأفريقية

09:14 GMT 18.12.2021
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
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أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن العلاقات مع القارة الأفريقية وصلت إلى مستويات لم يكن من الممكن تصورها قبل 16 عاما، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والدول الأفريقية تجاوز 25.3 مليار في 2020.
وقال أردوغان، في كلمة على هامش عقد القمة الثالثة للشراكة التركية الأفريقية، اليوم السبت إن "حجم التبادل التجاري مع القارة الأفريقية تجاوز 23.5 مليار دولار خلال العام الماضي"، مضيفا "واثق أننا سنرتقي بحجم تبادلنا التجاري مع أفريقيا إلى 50 مليار دولار أولا ثم إلى 75 مليار دولار عبر جهودنا المشتركة".

وتابع أن "العلاقات مع القارة الأفريقية وصلت إلى مستويات متقدمة لم يكن من الممكن تصورها منذ 16 عاما".

وأكد أن "تركيا تعتزم إرسال 15 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا للدول الأفريقية خلال الفترة المقبلة".
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