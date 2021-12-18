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"أنصار الله" تسيطر على مواقع في بلدة حدودية مع السعودية إثر مواجهات مع الجيش اليمني
"أنصار الله" تسيطر على مواقع في بلدة حدودية مع السعودية إثر مواجهات مع الجيش اليمني
أحرزت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم السبت، تقدماً واسعاً في معارك مع الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية. 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T11:37+0000
2021-12-18T11:37+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر عسكري يمني لوكالة سبوتنيك، إن جماعة أنصار الله، تمكنت إثر هجوم واسع، من السيطرة على غالبية منطقة اليتمة الاستراتيجية في مديرية خب والشعف شرق الجوف، بما فيها سوق المنطقة وكافة المرتفعات المحيطة بها.وأضاف أن تقدم جماعة أنصار الله، وسيطرتها على غالبية اليتمة الحدودية مع السعودية والتي ترتبط بحدود مع محافظة صعدة، كما تتوسط الطريق الدولي الذي يصل الجوف بمنفذ البقع البري مع السعودية، تحقق عقب الجماعة على سلسلتين جبليتين استراتيجيتين هما قشعان وحبش اللتان كانتا تؤمنان المنطقة.وتتيح سيطرة الجماعة على كامل منطقة اليتمة لها تحييد عمليات ألوية حرس الحدود التي تضم المنطقة مركز عملياتها.وتحتل مديرية خب والشعف بمساحة 32 ألف كم مربع نسبة نحو 70 بالمئة من مساحة الجوف الإجمالية التي تقدر بـ 39.495 ألف كيلومتر مربع وتتوزع على 12 مديرية تسيطر أنصار الله على غالبيتها باستثناء بعض المناطق.وتسعى "أنصار الله" إلى السيطرة على مديرية خب والشعف بهدف عزل محافظة مأرب عن محافظة الجوف، ضمن حملتها العسكرية للسيطرة على مدينة مأرب.وتشهد محافظة الجوف، منذ سيطرة جماعة أنصار الله في الأول من مارس/آذار العام الماضي، على مدينة الحَزم مركز المحافظة بما فيها مبنى المجمع الحكومي ومقر قيادة المنطقة العسكرية السادسة، معارك كرٍ وفر تسعى خلالها قوات الحكومة المعترف بها دولياً، إلى التقدم واستعادة المدينة الاستراتيجية، في ظل مقاومة عنيفة من مقاتلي الجماعة.
https://arabic.sputniknews.com/20211217/التحالف-العربي-يعلن-تدمير-منصة-إطلاق-طائرات-مُسيرة-لـ-أنصار-الله-1054271332.html
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العالم العربي, اليمن

"أنصار الله" تسيطر على مواقع في بلدة حدودية مع السعودية إثر مواجهات مع الجيش اليمني

11:37 GMT 18.12.2021
© REUTERS / HANDOUTمقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021.
مقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© REUTERS / HANDOUT
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أحرزت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم السبت، تقدماً واسعاً في معارك مع الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.
القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر عسكري يمني لوكالة سبوتنيك، إن جماعة أنصار الله، تمكنت إثر هجوم واسع، من السيطرة على غالبية منطقة اليتمة الاستراتيجية في مديرية خب والشعف شرق الجوف، بما فيها سوق المنطقة وكافة المرتفعات المحيطة بها.

وأضاف أن تقدم جماعة أنصار الله، وسيطرتها على غالبية اليتمة الحدودية مع السعودية والتي ترتبط بحدود مع محافظة صعدة، كما تتوسط الطريق الدولي الذي يصل الجوف بمنفذ البقع البري مع السعودية، تحقق عقب الجماعة على سلسلتين جبليتين استراتيجيتين هما قشعان وحبش اللتان كانتا تؤمنان المنطقة.
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أمس, 13:26 GMT

وتتيح سيطرة الجماعة على كامل منطقة اليتمة لها تحييد عمليات ألوية حرس الحدود التي تضم المنطقة مركز عملياتها.

وتحتل مديرية خب والشعف بمساحة 32 ألف كم مربع نسبة نحو 70 بالمئة من مساحة الجوف الإجمالية التي تقدر بـ 39.495 ألف كيلومتر مربع وتتوزع على 12 مديرية تسيطر أنصار الله على غالبيتها باستثناء بعض المناطق.

وتسعى "أنصار الله" إلى السيطرة على مديرية خب والشعف بهدف عزل محافظة مأرب عن محافظة الجوف، ضمن حملتها العسكرية للسيطرة على مدينة مأرب.

وتشهد محافظة الجوف، منذ سيطرة جماعة أنصار الله في الأول من مارس/آذار العام الماضي، على مدينة الحَزم مركز المحافظة بما فيها مبنى المجمع الحكومي ومقر قيادة المنطقة العسكرية السادسة، معارك كرٍ وفر تسعى خلالها قوات الحكومة المعترف بها دولياً، إلى التقدم واستعادة المدينة الاستراتيجية، في ظل مقاومة عنيفة من مقاتلي الجماعة.
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