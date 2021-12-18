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https://arabic.sputniknews.com/20211218/إنستغرام-يحظر-حسابا-قديما-باسم-ميتافيرس-1054288134.html
إنستغرام يحظر حسابا قديما باسم "ميتافيرس"
إنستغرام يحظر حسابا قديما باسم "ميتافيرس"
قررت إدارة تطبيق مشاركة الصور الشهير "إنستغرام" حظر حساب عمره 10 سنوات يحمل اسم "ميتافيرس"، وهو الاسم الذي استوحت منه الشركة المالكة لإنستغرام اسمها الجديد... 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T06:35+0000
2021-12-18T06:35+0000
مجتمع
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وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إنه بعد 5 أيام من تغيير شركة فيسبوك اسمها إلى ميتا، اكتشفت فنانة أسترالية أن حسابها الذي يوثق ما يقرب من 10 سنوات من حياتها وعملها على إنستغرام، تم حظره لأن اسمه ميتافيرس.وأوضحت الصحيفة أن ثيا ماي بومان وهي فنانة أسترالية تعمل في مجال التكنولوجيا، أنشأت حساباً على تطبيق إنستغرام عام 2012 باسم ميتافيرس، واستخدمت نفس الاسم في مجال عملها.ووثقت الفنانة على حسابها حياتها بمدينة بريزبين التي درست فيها الفنون الجميلة، ورحلاتها إلى شنغهاي حيث أنشأت شركة الواقع المعزز التي تسمى Metaverse Makeovers.وتلقت بومان في الأيام التي سبقت الإعلان عن تغيير اسم الشركة رسائل من غرباء يعرضون شراء حسابها على إنستغرام، حيث كتب أحدهم على حسابها: لقد أصبحت مليونيرة الآن، فيما حذرها آخر من أن فيسبوك لن تشتري حسابها ولكنها ستأخذه منها.وفوجئت الفنانة في 2 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندما حاولت فتح حسابها بأنه تم تعطيله، كما ظهرت رسالة على الشاشة، تقول: لقد تم حظر حسابك بسبب التظاهر بأنك شخص آخر.لجأت بومان إلى محام لجعل إنستغرام يتحقق من هويتها، لكنها أيضاً لم تتوصل إلى حل، وبقي الوضع قائما حتى تواصلت صحيفة نيويورك تايمز مع شركة ميتا مطلع الشهر الجاري، أي بعد مرور شهر على مناشدة بومان من أجل استعادة حسابها، لسؤالها عن سبب إغلاقها للحساب.أفاد ناطق باسم إنستغرام، بأن الحساب تمت إزالته بشكل خاطئ بسبب انتحاله هوية شخص آخر، وأنه ستتم استعادته مرة أخرى، معرباً عن أسفه لحدوث هذا الخطأ، وبعد يومين عاد الحساب للعمل من جديد بالفعل.
https://arabic.sputniknews.com/20211122/حظر-حساب-رئيس-إنستغرام-على-التطبيق-1050774544.html
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مجتمع

إنستغرام يحظر حسابا قديما باسم "ميتافيرس"

06:35 GMT 18.12.2021
© AFP 2021 / LOIC VENANCEموقع "إنستغرام"
موقع إنستغرام - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© AFP 2021 / LOIC VENANCE
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قررت إدارة تطبيق مشاركة الصور الشهير "إنستغرام" حظر حساب عمره 10 سنوات يحمل اسم "ميتافيرس"، وهو الاسم الذي استوحت منه الشركة المالكة لإنستغرام اسمها الجديد "ميتا".
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إنه بعد 5 أيام من تغيير شركة فيسبوك اسمها إلى ميتا، اكتشفت فنانة أسترالية أن حسابها الذي يوثق ما يقرب من 10 سنوات من حياتها وعملها على إنستغرام، تم حظره لأن اسمه ميتافيرس.
وأوضحت الصحيفة أن ثيا ماي بومان وهي فنانة أسترالية تعمل في مجال التكنولوجيا، أنشأت حساباً على تطبيق إنستغرام عام 2012 باسم ميتافيرس، واستخدمت نفس الاسم في مجال عملها.
ووثقت الفنانة على حسابها حياتها بمدينة بريزبين التي درست فيها الفنون الجميلة، ورحلاتها إلى شنغهاي حيث أنشأت شركة الواقع المعزز التي تسمى Metaverse Makeovers.
إنستغرام - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
حظر حساب رئيس إنستغرام على التطبيق
22 نوفمبر, 12:51 GMT
وتلقت بومان في الأيام التي سبقت الإعلان عن تغيير اسم الشركة رسائل من غرباء يعرضون شراء حسابها على إنستغرام، حيث كتب أحدهم على حسابها: لقد أصبحت مليونيرة الآن، فيما حذرها آخر من أن فيسبوك لن تشتري حسابها ولكنها ستأخذه منها.
وفوجئت الفنانة في 2 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندما حاولت فتح حسابها بأنه تم تعطيله، كما ظهرت رسالة على الشاشة، تقول: لقد تم حظر حسابك بسبب التظاهر بأنك شخص آخر.
لجأت بومان إلى محام لجعل إنستغرام يتحقق من هويتها، لكنها أيضاً لم تتوصل إلى حل، وبقي الوضع قائما حتى تواصلت صحيفة نيويورك تايمز مع شركة ميتا مطلع الشهر الجاري، أي بعد مرور شهر على مناشدة بومان من أجل استعادة حسابها، لسؤالها عن سبب إغلاقها للحساب.
أفاد ناطق باسم إنستغرام، بأن الحساب تمت إزالته بشكل خاطئ بسبب انتحاله هوية شخص آخر، وأنه ستتم استعادته مرة أخرى، معرباً عن أسفه لحدوث هذا الخطأ، وبعد يومين عاد الحساب للعمل من جديد بالفعل.
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