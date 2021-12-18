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إيران تطالب الترويكا الأوروبية بإظهار الجدية للدفع بالمفاوضات
إيران تطالب الترويكا الأوروبية بإظهار الجدية للدفع بالمفاوضات
طالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم السبت، الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في مجموعة (4+1)، إظهار الجدية والإرادة للدفع بمفاوضات... 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T19:40+0000
2021-12-18T19:40+0000
الاتفاق النووي
عالم
إيران
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ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، عن خطيب زادة مطالبته دول الترويكا الأوروبية إظهار الجدية للدفع في مفاوضات فيينا، بدل اللجوء عبثا إلى سياسة الإسقاط وألاعيبها البالية.وجاءت تصريحات المسؤول الإيراني تعليقا على تصريحات وصفها بـ"المغلوطة والأجواء الإعلامية المثارة من قبل دبلوماسيي الترويكا الأوروبية حول جدولة عودة الوفود المشاركة في الجولة الحالية من مفاوضات فيينا".وشدد خطيب زادة على أن بلاده لم تطلب وقف مفاوضات فيينا مع القوى الدولية حول الاتفاق النووي، مشددا أن قرار تعليقها مؤقتا اتُخذ بشكل جماعي بسبب عطلة عيد الميلاد.وقال خطيب زاده، في بيان تعليقا على تصريحات دبلوماسيين أوروبيين، إن إيران طلبت وقف المحادثات مؤقتا "على عكس ادعاء الجانب الغربي بأن إيران طالبت بوقف المحادثات، تدرك كل من الدول الغربية وأعضاء مجموعة 4 +1 تمامًا أن موعد وقف المفاوضات اتخذ بشكل جماعي، مع مراعاة عطلة عيد الميلاد والعام المسيحي الجديد".وأشار خطيب زاده إلى أن "هذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها الغرب إلى تشويه الحقائق وتسريب معلومات كاذبة"، مؤكدا أن "الدول الأوروبية الثلاث ربما سعت من خلال هذا الادعاء للتغطية على طلبهم للعودة مبكرا إلى عواصمهم ووقف جولة المفاوضات".
https://arabic.sputniknews.com/20211218/خبير-مصري-يتحدث-عن-تأثير-إيجابي-لبرنامج-إيران-النووي-على-جيرانها--1054308668.html
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الاتفاق النووي, عالم, إيران

إيران تطالب الترويكا الأوروبية بإظهار الجدية للدفع بالمفاوضات

19:40 GMT 18.12.2021
© AFP 2021 / HAMED MALEKPOURمفاعل نووي إيراني في منشأة فورد
مفاعل نووي إيراني في منشأة فورد - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© AFP 2021 / HAMED MALEKPOUR
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طالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم السبت، الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في مجموعة (4+1)، إظهار الجدية والإرادة للدفع بمفاوضات فيينا نحو الأمام.
ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، عن خطيب زادة مطالبته دول الترويكا الأوروبية إظهار الجدية للدفع في مفاوضات فيينا، بدل اللجوء عبثا إلى سياسة الإسقاط وألاعيبها البالية.
مفاعل نووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
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وجاءت تصريحات المسؤول الإيراني تعليقا على تصريحات وصفها بـ"المغلوطة والأجواء الإعلامية المثارة من قبل دبلوماسيي الترويكا الأوروبية حول جدولة عودة الوفود المشاركة في الجولة الحالية من مفاوضات فيينا".
وشدد خطيب زادة على أن بلاده لم تطلب وقف مفاوضات فيينا مع القوى الدولية حول الاتفاق النووي، مشددا أن قرار تعليقها مؤقتا اتُخذ بشكل جماعي بسبب عطلة عيد الميلاد.
وقال خطيب زاده، في بيان تعليقا على تصريحات دبلوماسيين أوروبيين، إن إيران طلبت وقف المحادثات مؤقتا "على عكس ادعاء الجانب الغربي بأن إيران طالبت بوقف المحادثات، تدرك كل من الدول الغربية وأعضاء مجموعة 4 +1 تمامًا أن موعد وقف المفاوضات اتخذ بشكل جماعي، مع مراعاة عطلة عيد الميلاد والعام المسيحي الجديد".
وأشار خطيب زاده إلى أن "هذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها الغرب إلى تشويه الحقائق وتسريب معلومات كاذبة"، مؤكدا أن "الدول الأوروبية الثلاث ربما سعت من خلال هذا الادعاء للتغطية على طلبهم للعودة مبكرا إلى عواصمهم ووقف جولة المفاوضات".
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