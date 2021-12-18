تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
كأس العرب 2021
تقام في قطر الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول بطولة كأس العرب في نسختها العاشرة بعد انقطاع 9 سنوات، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
https://arabic.sputniknews.com/20211218/انسحاب-3-لاعبين-عرب-من-أساطير-العالم-بسبب-مشاركة-إسرائيلي-1054299637.html
انسحاب 3 لاعبين عرب من "أساطير العالم" بسبب مشاركة إسرائيلي
انسحاب 3 لاعبين عرب من "أساطير العالم" بسبب مشاركة إسرائيلي
قرر ثلاثة نجوم كرة قدم عرب سابقين الانسحاب من مباراة "أساطير العالم" التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، على هامش منافسات كأس العرب، بسبب مشاركة مدرب... 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T11:57+0000
2021-12-18T11:57+0000
كأس العرب 2021
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1e/1053401805_0:166:1600:1066_1920x0_80_0_0_762e3cf05ef4f8f0699a72d31a90d08d.jpg
وقالت "السومرية نيوز" إن الثلاثي الجزائري رابح ماجر ورفيق صايفي ورفيق حليش انسحبوا من المباراة التي أقيمت على استاد الثمامة، بسبب تواجد الإسرائيلي أفرام غرانت، المدرب السابق لنادي "تشلسي".وشهدت المباراة مواجهة بين فريقي نجوم العالم ونجوم العرب والذي شكل صفوفه عدة نجوم بينهم العمانيان علي الحبسي وعماد الحوسني، والسعوديان سامي الجابر ونواف التمياط، والمصري وائل جمعة، والمغربي حسين خرجة، والعراقي يونس محمود، والسوري فراس الخطيب.ولعب فريق نجوم العالم تحت قيادة اللاعب الإسرائيلي السابق أفرام غرانت، وبمشاركة كل من خوان بابلو، كافو، تيم كاهيل، مارسيل ديزاييه، يوري دجيركوف، لويس هيرنانديز، كريستيان كاريمبو، خافيير ماسكيرانو، لوثر ماتيوس، نونو غوميز، أندريا بيرلو، يايا توريه، باسكال زوبربوهلر، أمادو سامورا.وانتهت المباراة بفوز فريق نجوم العرب على نظيره نجوم العالم بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 5-5، لتبتسم في النهاية إلى أساطير العرب.وأدار المباراة تحكيميا أسطورتا التحكيم، الإيطالي بيير لويجي كولينا والسويسري ماسيمو بوساكا، اللذان حضرا إلى قطر منذ بداية بطولة كأس العرب لمراقبة مردود الحكام الأجانب المكلفين بإدارة المنافسات بالبطولة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1e/1053401805_161:0:1582:1066_1920x0_80_0_0_10ed0c6dd215fe50c75f27232c230e73.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة

انسحاب 3 لاعبين عرب من "أساطير العالم" بسبب مشاركة إسرائيلي

11:57 GMT 18.12.2021
© Sputnik"استاد البيت" يحتضن افتتاح "كأس العرب" في قطر
استاد البيت يحتضن افتتاح كأس العرب في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© Sputnik
تابعنا عبر
قرر ثلاثة نجوم كرة قدم عرب سابقين الانسحاب من مباراة "أساطير العالم" التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، على هامش منافسات كأس العرب، بسبب مشاركة مدرب إسرائيلي.
وقالت "السومرية نيوز" إن الثلاثي الجزائري رابح ماجر ورفيق صايفي ورفيق حليش انسحبوا من المباراة التي أقيمت على استاد الثمامة، بسبب تواجد الإسرائيلي أفرام غرانت، المدرب السابق لنادي "تشلسي".
وشهدت المباراة مواجهة بين فريقي نجوم العالم ونجوم العرب والذي شكل صفوفه عدة نجوم بينهم العمانيان علي الحبسي وعماد الحوسني، والسعوديان سامي الجابر ونواف التمياط، والمصري وائل جمعة، والمغربي حسين خرجة، والعراقي يونس محمود، والسوري فراس الخطيب.
ولعب فريق نجوم العالم تحت قيادة اللاعب الإسرائيلي السابق أفرام غرانت، وبمشاركة كل من خوان بابلو، كافو، تيم كاهيل، مارسيل ديزاييه، يوري دجيركوف، لويس هيرنانديز، كريستيان كاريمبو، خافيير ماسكيرانو، لوثر ماتيوس، نونو غوميز، أندريا بيرلو، يايا توريه، باسكال زوبربوهلر، أمادو سامورا.
وانتهت المباراة بفوز فريق نجوم العرب على نظيره نجوم العالم بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 5-5، لتبتسم في النهاية إلى أساطير العرب.
وأدار المباراة تحكيميا أسطورتا التحكيم، الإيطالي بيير لويجي كولينا والسويسري ماسيمو بوساكا، اللذان حضرا إلى قطر منذ بداية بطولة كأس العرب لمراقبة مردود الحكام الأجانب المكلفين بإدارة المنافسات بالبطولة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيضربات الترجيح.. مباراة منتخب مصر وقطر في كأس العرب09:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:39 GMTأمريكا تخرج 90 صهريجا مليئا بالنفط المسروق من سوريا إلى العراق
12:35 GMTلوسيل يحتضن نهائيا استثنائيا.. كافو يتحدث لـ"سبوتنيك" عن اعتماد البرازيل النهج الأوروبي في اللعب
12:27 GMTدرة زروق تكشف سبب حذفها تدوينة تهنئة لمنتخب تونس بالفوز على مصر
12:19 GMTتطوير "رقعة ذكية" تمنع التعرق في الملابس... صور
12:17 GMTالقوات الإثيوبية تسيطر على عدة مدن تسيطر عليها جبهة تيغراي بشكل كامل
12:03 GMTإيطاليا تتعرض لزلزال بقوة 4.4 ولا أنباء عن خسائر
12:01 GMTرئيس المجلس الرئاسي الليبي يؤكد طموح بلاده للعب دور في تطوير العلاقات التركية الأفريقية
11:57 GMTانسحاب 3 لاعبين عرب من "أساطير العالم" بسبب مشاركة إسرائيلي
11:56 GMT"قصيدة بخط والدها من سجنه"... رغد صدام حسين توجه رسالة إلى دولة خليجية
11:52 GMTالداخلية الكويتية تصدر بيانا يخص الوافدين
11:51 GMTروسيا تطور صاروخا موجها جديدا للطائرات المسيرة والمروحية
11:47 GMTرئيس الوزراء الصومالي يقيل لجنة فض المنازعات الانتخابية بدعوى فقد الحياد
11:38 GMTالملوية البوابية... بكتيريا تهاجم الجهاز الهضمي وتسبب آلاما مبرحة
11:37 GMT"أنصار الله" تسيطر على مواقع في بلدة حدودية مع السعودية إثر مواجهات مع الجيش اليمني
11:33 GMTموقع يكشف بخطوات بسيطة معلومات "فريدة" عن حياتك الخاصة
11:30 GMTروسيا ترصد أكثر من 27 ألف إصابة جديدة بكورونا ومجموع الحالات يتجاوز 10 ملايين
11:24 GMTإخلاء مستودع تابع لـ"أمازون" في نيو مكسيكو بعد تهديدات بوجود قنبلة
11:12 GMTقائد إيراني: الجيش يراقب كل تحركات دول الجوار
10:58 GMTوفاة الطيار الخاص للملك حسين بن طلال والشيخ زايد آل نهيان
10:56 GMTمنظمة الصحة العالمية: أوميكرون في 89 دولة وعدد الحالات يتضاعف