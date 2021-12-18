انسحاب 3 لاعبين عرب من "أساطير العالم" بسبب مشاركة إسرائيلي

وقالت "السومرية نيوز" إن الثلاثي الجزائري رابح ماجر ورفيق صايفي ورفيق حليش انسحبوا من المباراة التي أقيمت على استاد الثمامة، بسبب تواجد الإسرائيلي أفرام غرانت، المدرب السابق لنادي "تشلسي".وشهدت المباراة مواجهة بين فريقي نجوم العالم ونجوم العرب والذي شكل صفوفه عدة نجوم بينهم العمانيان علي الحبسي وعماد الحوسني، والسعوديان سامي الجابر ونواف التمياط، والمصري وائل جمعة، والمغربي حسين خرجة، والعراقي يونس محمود، والسوري فراس الخطيب.ولعب فريق نجوم العالم تحت قيادة اللاعب الإسرائيلي السابق أفرام غرانت، وبمشاركة كل من خوان بابلو، كافو، تيم كاهيل، مارسيل ديزاييه، يوري دجيركوف، لويس هيرنانديز، كريستيان كاريمبو، خافيير ماسكيرانو، لوثر ماتيوس، نونو غوميز، أندريا بيرلو، يايا توريه، باسكال زوبربوهلر، أمادو سامورا.وانتهت المباراة بفوز فريق نجوم العرب على نظيره نجوم العالم بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 5-5، لتبتسم في النهاية إلى أساطير العرب.وأدار المباراة تحكيميا أسطورتا التحكيم، الإيطالي بيير لويجي كولينا والسويسري ماسيمو بوساكا، اللذان حضرا إلى قطر منذ بداية بطولة كأس العرب لمراقبة مردود الحكام الأجانب المكلفين بإدارة المنافسات بالبطولة.
قرر ثلاثة نجوم كرة قدم عرب سابقين الانسحاب من مباراة "أساطير العالم" التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، على هامش منافسات كأس العرب، بسبب مشاركة مدرب إسرائيلي.
وقالت "السومرية نيوز" إن الثلاثي الجزائري رابح ماجر ورفيق صايفي ورفيق حليش انسحبوا من المباراة التي أقيمت على استاد الثمامة، بسبب تواجد الإسرائيلي أفرام غرانت، المدرب السابق لنادي "تشلسي".
وشهدت المباراة مواجهة بين فريقي نجوم العالم ونجوم العرب والذي شكل صفوفه عدة نجوم بينهم العمانيان علي الحبسي وعماد الحوسني، والسعوديان سامي الجابر ونواف التمياط، والمصري وائل جمعة، والمغربي حسين خرجة، والعراقي يونس محمود، والسوري فراس الخطيب.
ولعب فريق نجوم العالم تحت قيادة اللاعب الإسرائيلي السابق أفرام غرانت، وبمشاركة كل من خوان بابلو، كافو، تيم كاهيل، مارسيل ديزاييه، يوري دجيركوف، لويس هيرنانديز، كريستيان كاريمبو، خافيير ماسكيرانو، لوثر ماتيوس، نونو غوميز، أندريا بيرلو، يايا توريه، باسكال زوبربوهلر، أمادو سامورا.
وانتهت المباراة بفوز فريق نجوم العرب على نظيره نجوم العالم بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 5-5، لتبتسم في النهاية إلى أساطير العرب.
وأدار المباراة تحكيميا أسطورتا التحكيم، الإيطالي بيير لويجي كولينا والسويسري ماسيمو بوساكا، اللذان حضرا إلى قطر منذ بداية بطولة كأس العرب لمراقبة مردود الحكام الأجانب المكلفين بإدارة المنافسات بالبطولة.