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https://arabic.sputniknews.com/20211218/ترامب-يثير-غضب-اليهود-في-أمريكا-بسبب-تصريحاته-عنهم-يكفي-هذا-1054307730.html
ترامب يثير غضب اليهود في أمريكا بسبب تصريحاته عنهم... "يكفي هذا"
ترامب يثير غضب اليهود في أمريكا بسبب تصريحاته عنهم... "يكفي هذا"
قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن "الشعب اليهودي في أمريكا إما لا يحب إسرائيل أو لا ‏يهتم بشأنها".‏ 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T14:44+0000
2021-12-18T14:44+0000
العالم
دونالد ترامب
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وأشار ترامب في مقابلة مع الصحفي الإسرائيلي، باراك رافيد: "هناك أناس يهود في هذا البلد لم يعودوا يحبون إسرائيل".وتم عرض مقتطفات من مقابلة دونالد ترامب في حلقة جديدة من البودكاست "unholy" على الإنترنت، أمس الجمعة.وصرح ترامب في المقابلة أنه عندما نشأ في مدينة نيويورك، كان والده فريد، وهو مطور عقاري سكني، قريبا جدا من العديد من اليهود.وتابع أن "العديد من أصدقاء والده اليهود في أمريكا الذين كانوا يملكون حبا كبيرا لإسرائيل قد تبدد على مر السنين".وأضاف: "يجب أن أكون صادقا، إنه أمر خطير للغاية يحدث".كما استخدم الرئيس الأمريكي السابق في المقابلة المجازات المعادية للسامية الشائعة حول تمتع اليهود بسلطة على الكونغرس الأمريكي وفي وسائل الإعلام، بالإضافة إلى اقتراحه أن يصوت جميع اليهود لحزب سياسي واحد.وقال ترامب: "لقد جرت العادة أن يكون لإسرائيل سلطة مطلقة على الكونغرس، واليوم أعتقد أن الأمر عكس ذلك تماما".وأردف: "وأعتقد أن (الرئيس السابق باراك) أوباما وجو بايدن فعلوا ذلك ومع ذلك، في الانتخابات، ما زالوا يحصدون الكثير من الأصوات من الشعب اليهودي. وهو ما يخبرك أن الشعب اليهودي في أمريكا، وأنا قلت ذلك منذ فترة طويلة، إما لا يحبون إسرائيل أو لا يهتمون بها".واستشهد ترامب بصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، التي أشار إلى أنها "تكره إسرائيل، رغم أن من يمتلكوها هم عائلة سولزبيرغر اليهودية"، بحسب قوله.وقوبلت تصريحات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في مقابلته بهجوم من قبل المنظمات على وسائل التواصل الاجتماعي.وغردت اللجنة اليهودية الأمريكية عبر حسابها على موقع "تويتر": "لماذا يؤجج السيد ترامب مرة أخرى الصور النمطية الخطيرة عن اليهود؟"، بحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.وتابعت: "إن دعمه السابق لإسرائيل لا يمنحه ترخيصا للاتجار في المجازات المشعة المعادية للسامية، أو يروج لاستنتاجات لا أساس لها من الصحة حول العلاقات غير القابلة للكسر التي تربط اليهود الأمريكيين بإسرائيل. يكفي هذا!".يشار إلى أن ابنة ترامب، إيفانكا ترامب، تحولت إلى الديانة اليهودية بعد زواجها من جاريد كوشنر.
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العالم, دونالد ترامب

ترامب يثير غضب اليهود في أمريكا بسبب تصريحاته عنهم... "يكفي هذا"

14:44 GMT 18.12.2021
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس دونالد ترامب يزور "الحائط الغربي" في القدس، 22 مايو/ آيار 2017
الرئيس دونالد ترامب يزور الحائط الغربي في القدس، 22 مايو/ آيار 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
الرئيس دونالد ترامب يزور "الحائط الغربي" في القدس، 22 مايو/ آيار 2017
© AP Photo / Evan Vucci
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قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن "الشعب اليهودي في أمريكا إما لا يحب إسرائيل أو لا ‏يهتم بشأنها".‏
وأشار ترامب في مقابلة مع الصحفي الإسرائيلي، باراك رافيد: "هناك أناس يهود في هذا البلد لم يعودوا يحبون إسرائيل".
وأضاف: "أقول لك، إن المسيحيين الإنجيليين يحبون إسرائيل أكثر من اليهود في هذا البلد".
وتم عرض مقتطفات من مقابلة دونالد ترامب في حلقة جديدة من البودكاست "unholy" على الإنترنت، أمس الجمعة.
وصرح ترامب في المقابلة أنه عندما نشأ في مدينة نيويورك، كان والده فريد، وهو مطور عقاري سكني، قريبا جدا من العديد من اليهود.
وتابع أن "العديد من أصدقاء والده اليهود في أمريكا الذين كانوا يملكون حبا كبيرا لإسرائيل قد تبدد على مر السنين".
وأضاف: "يجب أن أكون صادقا، إنه أمر خطير للغاية يحدث".
كما استخدم الرئيس الأمريكي السابق في المقابلة المجازات المعادية للسامية الشائعة حول تمتع اليهود بسلطة على الكونغرس الأمريكي وفي وسائل الإعلام، بالإضافة إلى اقتراحه أن يصوت جميع اليهود لحزب سياسي واحد.
وقال ترامب: "لقد جرت العادة أن يكون لإسرائيل سلطة مطلقة على الكونغرس، واليوم أعتقد أن الأمر عكس ذلك تماما".
وأردف: "وأعتقد أن (الرئيس السابق باراك) أوباما وجو بايدن فعلوا ذلك ومع ذلك، في الانتخابات، ما زالوا يحصدون الكثير من الأصوات من الشعب اليهودي. وهو ما يخبرك أن الشعب اليهودي في أمريكا، وأنا قلت ذلك منذ فترة طويلة، إما لا يحبون إسرائيل أو لا يهتمون بها".
واستشهد ترامب بصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، التي أشار إلى أنها "تكره إسرائيل، رغم أن من يمتلكوها هم عائلة سولزبيرغر اليهودية"، بحسب قوله.
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وقوبلت تصريحات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في مقابلته بهجوم من قبل المنظمات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وغردت اللجنة اليهودية الأمريكية عبر حسابها على موقع "تويتر": "لماذا يؤجج السيد ترامب مرة أخرى الصور النمطية الخطيرة عن اليهود؟"، بحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.
وتابعت: "إن دعمه السابق لإسرائيل لا يمنحه ترخيصا للاتجار في المجازات المشعة المعادية للسامية، أو يروج لاستنتاجات لا أساس لها من الصحة حول العلاقات غير القابلة للكسر التي تربط اليهود الأمريكيين بإسرائيل. يكفي هذا!".
يشار إلى أن ابنة ترامب، إيفانكا ترامب، تحولت إلى الديانة اليهودية بعد زواجها من جاريد كوشنر.
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