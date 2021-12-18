تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211218/جنرال-إسرائيلي-نواجه-حربا-يومية-تضر-بالأمن-القومي-للبلاد-1054319912.html
جنرال إسرائيلي: نواجه حربا يومية تضر بالأمن القومي للبلاد
جنرال إسرائيلي: نواجه حربا يومية تضر بالأمن القومي للبلاد
أنهى الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مناورات عسكرية من نوع خاص، بمشاركة نظيره الأمريكي. 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T20:45+0000
2021-12-18T20:45+0000
أمريكا
عالم
هاكرز
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103554/07/1035540733_0:50:5184:2966_1920x0_80_0_0_223507a6e72c7e9983e50f594e240dfa.jpg
ونشر الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، تغريدة جديدة، أكد من خلالها أنه أنهى، اليوم، في الولايات المتحدة الأمريكية، تمرين الدفاع السيبراني لنظام الدفاع السيبراني للجيش، بالاشتراك والتنسيق مع القيادة الإلكترونية "قيادة السايبر" الأمريكية.وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن مثل هذه الشراكة والتنسيق في هذا المجال مع الجانب الأمريكي مهمة، وتحمل معان كثيرة وعميقة ومؤثرة في الوقت نفسه.وبدورها، أوضحت القناة العبرية السابعة أن هذا التمرين هو السادس من نوعه بين الطرفين، الإسرائيلي والأمريكي، ويعزا الهدف منه إلى الاستعداد لأي تهديدات سيبرانية، بدعوى أن "الفضاء الإلكتروني" بات يمثل حربا عالمية يومية، من نوع آخر.ونقلت القناة على لسان الجنرال ليؤر كارميلي، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الجيش الإسرائيلي أن "الفضاء الإلكتروني يتطور إلى حرب عالمية يومية، تمثل خطرا وتهديدا على الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة والمدنية.يشار إلى أن إسرائيل ترى في "الحرب السيبرانية" حالة من "المعركة بين الحروب"، خاصة مع نجاح إيران في إحداث اختراقات مختلفة داخل إسرائيل، وباتت بينهما حرب سيبرانية.
أمريكا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103554/07/1035540733_582:0:4602:3015_1920x0_80_0_0_2f2a5c633ab03847619bb97b811b06ad.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أمريكا, عالم, هاكرز, إسرائيل

جنرال إسرائيلي: نواجه حربا يومية تضر بالأمن القومي للبلاد

20:45 GMT 18.12.2021
© AFP 2021 / JACK GUEZ المقاتلات الإسرائيلية "إف-16"
المقاتلات الإسرائيلية إف-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© AFP 2021 / JACK GUEZ
تابعنا عبر
أنهى الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مناورات عسكرية من نوع خاص، بمشاركة نظيره الأمريكي.
ونشر الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، تغريدة جديدة، أكد من خلالها أنه أنهى، اليوم، في الولايات المتحدة الأمريكية، تمرين الدفاع السيبراني لنظام الدفاع السيبراني للجيش، بالاشتراك والتنسيق مع القيادة الإلكترونية "قيادة السايبر" الأمريكية.
وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن مثل هذه الشراكة والتنسيق في هذا المجال مع الجانب الأمريكي مهمة، وتحمل معان كثيرة وعميقة ومؤثرة في الوقت نفسه.
وبدورها، أوضحت القناة العبرية السابعة أن هذا التمرين هو السادس من نوعه بين الطرفين، الإسرائيلي والأمريكي، ويعزا الهدف منه إلى الاستعداد لأي تهديدات سيبرانية، بدعوى أن "الفضاء الإلكتروني" بات يمثل حربا عالمية يومية، من نوع آخر.
ونقلت القناة على لسان الجنرال ليؤر كارميلي، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الجيش الإسرائيلي أن "الفضاء الإلكتروني يتطور إلى حرب عالمية يومية، تمثل خطرا وتهديدا على الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة والمدنية.
يشار إلى أن إسرائيل ترى في "الحرب السيبرانية" حالة من "المعركة بين الحروب"، خاصة مع نجاح إيران في إحداث اختراقات مختلفة داخل إسرائيل، وباتت بينهما حرب سيبرانية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
21:43 GMTموسى أبو مرزوق: مقاومتنا الیوم أشبه بجیش منظم
21:42 GMTعلماء بريطانيون يؤكدون إصابة مئات الآلاف بمتحور أوميكرون في المملكة المتحدة
21:39 GMTكييف: لا خطط بعد لنشر قوات أجنبية في أوكرانيا
21:36 GMTمقتل أحد عناصر الحشد الشعبي في هجوم لـ "داعش" شمالي العراق
21:25 GMTحمدوك: جميع مبادرات التوافق الوطني تعثرت
21:17 GMTمصر ترفض بيان ألمانيا بشأن محاكمة متهمين أمام القضاء المصري
21:11 GMT 3 ظواهر قاسية... الأرصاد المصرية تحذر من طقس الأحد
21:05 GMTمسؤولون بالحكومة الإسرائيلية: إذا استمر ارتفاع الإصابات فلا مفر من الإغلاق
20:56 GMTقيس سعيد يوجه رسالة إلى أمير قطر بعد اختتام بطولة كأس العرب
20:55 GMTدراسة: مستخلص من بذرة فاكهة يثبط الشيخوخة "بتحييد" المسبب الرئيسي
20:47 GMTرئيس وزراء قطر يوجه رسالة إلى منتخب الجزائر بعد فوزه بكأس العرب
20:45 GMTجنرال إسرائيلي: نواجه حربا يومية تضر بالأمن القومي للبلاد
20:25 GMTهولندا تفرض الإغلاق الشامل على خلفية تفشي "أوميكرون"
20:17 GMTتونس... تنديد بمصادرة حق التظاهر ومطالب بمحاسبة المتسببين في أزمة العشرية الأخيرة
20:14 GMTمنع سقوط لبنان.. ما دلالات تصريحات ميقاتي بشأن موقف المجتمع الدولي ولماذا تأخر الدعم؟
20:07 GMT4 أعراض على الساق قد تنذر ببترها بسبب الكوليسترول
19:58 GMTمنسق لجان المقاومة السودانية لـ "سبوتنيك": تظاهرات الغد ستكون "فاصلة"
19:47 GMTبعد ترحيب حماس... هل تقود مبادرة الجبهة الشعبية لإنجاز المصالحة الفلسطينية؟
19:46 GMTالصحة المصرية لـ"سبوتنيك": لدينا استراتيجية للتعامل مع سلالة "أوميكرون".. والحالات المكتشفة "مستقرة"
19:42 GMTالخارجية الروسية: حلف الناتو لن يتجاهل مقترحاتنا بشأن الضمانات الأمنية