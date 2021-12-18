جنرال إسرائيلي: نواجه حربا يومية تضر بالأمن القومي للبلاد

ونشر الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، تغريدة جديدة، أكد من خلالها أنه أنهى، اليوم، في الولايات المتحدة الأمريكية، تمرين الدفاع السيبراني لنظام الدفاع السيبراني للجيش، بالاشتراك والتنسيق مع القيادة الإلكترونية "قيادة السايبر" الأمريكية.وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن مثل هذه الشراكة والتنسيق في هذا المجال مع الجانب الأمريكي مهمة، وتحمل معان كثيرة وعميقة ومؤثرة في الوقت نفسه.وبدورها، أوضحت القناة العبرية السابعة أن هذا التمرين هو السادس من نوعه بين الطرفين، الإسرائيلي والأمريكي، ويعزا الهدف منه إلى الاستعداد لأي تهديدات سيبرانية، بدعوى أن "الفضاء الإلكتروني" بات يمثل حربا عالمية يومية، من نوع آخر.ونقلت القناة على لسان الجنرال ليؤر كارميلي، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الجيش الإسرائيلي أن "الفضاء الإلكتروني يتطور إلى حرب عالمية يومية، تمثل خطرا وتهديدا على الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة والمدنية.يشار إلى أن إسرائيل ترى في "الحرب السيبرانية" حالة من "المعركة بين الحروب"، خاصة مع نجاح إيران في إحداث اختراقات مختلفة داخل إسرائيل، وباتت بينهما حرب سيبرانية.
أنهى الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مناورات عسكرية من نوع خاص، بمشاركة نظيره الأمريكي.
ونشر الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، تغريدة جديدة، أكد من خلالها أنه أنهى، اليوم، في الولايات المتحدة الأمريكية، تمرين الدفاع السيبراني لنظام الدفاع السيبراني للجيش، بالاشتراك والتنسيق مع القيادة الإلكترونية "قيادة السايبر" الأمريكية.
הסתיים תרגיל הסייבר ההגנתי ״סייברדום״ של מערך ההגנה בסייבר בצה״ל בשיתוף פיקוד הסייבר האמריקאי בארצות הברית.
وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن مثل هذه الشراكة والتنسيق في هذا المجال مع الجانب الأمريكي مهمة، وتحمل معان كثيرة وعميقة ومؤثرة في الوقت نفسه.
وبدورها، أوضحت القناة العبرية السابعة أن هذا التمرين هو السادس من نوعه بين الطرفين، الإسرائيلي والأمريكي، ويعزا الهدف منه إلى الاستعداد لأي تهديدات سيبرانية، بدعوى أن "الفضاء الإلكتروني" بات يمثل حربا عالمية يومية، من نوع آخر.
ونقلت القناة على لسان الجنرال ليؤر كارميلي، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الجيش الإسرائيلي أن "الفضاء الإلكتروني يتطور إلى حرب عالمية يومية، تمثل خطرا وتهديدا على الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة والمدنية.