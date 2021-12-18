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https://arabic.sputniknews.com/20211218/دراسة-بريطانية-تربط-آلاف-الوفيات-في-الصين-باستهلاك-اللحوم-1054287725.html
دراسة بريطانية تربط آلاف الوفيات في الصين باستهلاك اللحوم
دراسة بريطانية تربط آلاف الوفيات في الصين باستهلاك اللحوم
وجد علماء من جامعة إكستر البريطانية وجامعة هونغ كونغ الحكومية أن الاستهلاك الهائل للحوم يؤدي إلى تلوث الهواء، ونتيجة لذلك يوجد 75 ألف حالة وفاة مبكرة كل عام في... 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T06:07+0000
2021-12-18T06:07+0000
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وجد العلماء أن إنتاج اللحوم في الصين زاد بنسبة 433% بين عامي 1980 و2010، من 15 إلى 80 مليون طن، ويُعزى جزء صغير فقط من هذه الزيادة إلى عدد السكان، وتعزى الزيادة البالغة 60 مليون طن إلى تغيير في النظام الغذائي.فتضاعفت انبعاثات الأمونيا خلال نفس الفترة، مع زيادة بنسبة 63% مدفوعة بزيادة استهلاك اللحوم، جاء ذلك في مقال نشر في مجلة "Nature Food".بناءً على هذه البيانات، قدر الباحثون أن 5% من الوفيات في الصين تُعزى إلى الجسيمات الموجودة في الهواء بسبب تربية الحيوانات.ووجدت الدراسة أنه إذا كان النظام الغذائي الصيني يحتوي على لحوم أقل، فسيقلل ذلك من انبعاثات الأمونيا ويقلل من الآثار الضارة لتلوث الهواء على صحة جميع السكان.
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دراسة بريطانية تربط آلاف الوفيات في الصين باستهلاك اللحوم

06:07 GMT 18.12.2021
© Sputnik . Eugene Novozhenina / الذهاب إلى بنك الصورلحوم
لحوم - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© Sputnik . Eugene Novozhenina
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وجد علماء من جامعة إكستر البريطانية وجامعة هونغ كونغ الحكومية أن الاستهلاك الهائل للحوم يؤدي إلى تلوث الهواء، ونتيجة لذلك يوجد 75 ألف حالة وفاة مبكرة كل عام في الصين وحدها.
وجد العلماء أن إنتاج اللحوم في الصين زاد بنسبة 433% بين عامي 1980 و2010، من 15 إلى 80 مليون طن، ويُعزى جزء صغير فقط من هذه الزيادة إلى عدد السكان، وتعزى الزيادة البالغة 60 مليون طن إلى تغيير في النظام الغذائي.
فتضاعفت انبعاثات الأمونيا خلال نفس الفترة، مع زيادة بنسبة 63% مدفوعة بزيادة استهلاك اللحوم، جاء ذلك في مقال نشر في مجلة "Nature Food".
بناءً على هذه البيانات، قدر الباحثون أن 5% من الوفيات في الصين تُعزى إلى الجسيمات الموجودة في الهواء بسبب تربية الحيوانات.
ووجدت الدراسة أنه إذا كان النظام الغذائي الصيني يحتوي على لحوم أقل، فسيقلل ذلك من انبعاثات الأمونيا ويقلل من الآثار الضارة لتلوث الهواء على صحة جميع السكان.
أقصى مدة لتخزين اللحوم والدواجن في الثلاجة والفريزر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2021
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