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سويسرا تسلم رجل الأعمال الروسي فلاديسلاف كليوشين إلى الولايات المتحدة
سويسرا تسلم رجل الأعمال الروسي فلاديسلاف كليوشين إلى الولايات المتحدة
قالت وزارة العدل السويسرية، إن "سويسرا سلمت رجل الأعمال الروسي فلاديسلاف كليوشين إلى الولايات المتحدة اليوم السبت". 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T22:31+0000
2021-12-18T22:43+0000
الولايات المتحدة
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وأضافت الوزارة في بيان، أن ضباط شرطة أمريكيين تسلموه في زوريخ ورافقوه في الرحلة المتجهة إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه اتهامات بممارسة معاملات غير قانونية في الأسهم.وقالت الوزارة إن كليوشين متهم بممارسة معاملات في الأسهم بطريقة غير قانونية بقيمة عشرات الملايين من الدولارات مع عدد من المتواطئين.يمتلك رجل الأعمال (إم13)، وهي شركة روسية تقدم خدمات في مجال رصد وسائل الإعلام، بالإضافة إلى خدمات في مجال أمن الإنترنت.ورفضت المحكمة الاتحادية السويسرية الطعن، الذي قدمه كليوشين على قرار التسليم في العاشر من ديسمبر/كانون الأول.كان السكرتير الصحفي للسفارة الروسية لدى برن فلاديمير خوخلوف، أكد أن كليوشين تقدم بشكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لتوقيف تسليمه إلى الولايات المتحدة.وأرسلت السفارة الروسية إلى مكتب العدل الفيدرالي السويسري تذكره بأن كلوشين ينتظر صدور قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
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الولايات المتحدة

سويسرا تسلم رجل الأعمال الروسي فلاديسلاف كليوشين إلى الولايات المتحدة

22:31 GMT 18.12.2021 (تم التحديث: 22:43 GMT 18.12.2021)
© Fotolia / Gino Santa Mariaمحكمة
محكمة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© Fotolia / Gino Santa Maria
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قالت وزارة العدل السويسرية، إن "سويسرا سلمت رجل الأعمال الروسي فلاديسلاف كليوشين إلى الولايات المتحدة اليوم السبت".
وأضافت الوزارة في بيان، أن ضباط شرطة أمريكيين تسلموه في زوريخ ورافقوه في الرحلة المتجهة إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه اتهامات بممارسة معاملات غير قانونية في الأسهم.
تم القبض على كليوشين في سويسرا في مارس/آذار، بناء على طلب من السلطات الأمريكية التي طلبت رسميا تسليمه لها في أبريل/نيسان.
وقالت الوزارة إن كليوشين متهم بممارسة معاملات في الأسهم بطريقة غير قانونية بقيمة عشرات الملايين من الدولارات مع عدد من المتواطئين.
يمتلك رجل الأعمال (إم13)، وهي شركة روسية تقدم خدمات في مجال رصد وسائل الإعلام، بالإضافة إلى خدمات في مجال أمن الإنترنت.
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ورفضت المحكمة الاتحادية السويسرية الطعن، الذي قدمه كليوشين على قرار التسليم في العاشر من ديسمبر/كانون الأول.
كان السكرتير الصحفي للسفارة الروسية لدى برن فلاديمير خوخلوف، أكد أن كليوشين تقدم بشكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لتوقيف تسليمه إلى الولايات المتحدة.
وأرسلت السفارة الروسية إلى مكتب العدل الفيدرالي السويسري تذكره بأن كلوشين ينتظر صدور قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
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