https://arabic.sputniknews.com/20211218/شيخ-الأزهر-الأزمة-الجديدة-التي-تضرب-عالمنا-اليوم-هي-أزمة-البيئة-والمناخ-1054304412.html

شيخ الأزهر: الأزمة الجديدة التي تضرب عالمنا اليوم هي أزمة البيئة والمناخ

شيخ الأزهر: الأزمة الجديدة التي تضرب عالمنا اليوم هي أزمة البيئة والمناخ

أكد الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، أنَّ الأزمة الجديدة التي تضرب عالمنا اليوم هي أزمة البيئة والمناخ. 18.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-18T13:32+0000

2021-12-18T13:32+0000

2021-12-18T13:32+0000

تغير المناخ

شيخ الأزهر

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وحسب تصريحات نقلتها جريدة الأهرام الحكومية، قال الطيب إن أخطار الازمة الجديدة "من ارتفاع درجات الحرارة، واندلاع الحرائق في الغابات، وسقوط الثلوج في البحار والمحيطات، وانقراض كثير من أنواع الحيوان والنبات، كل ذلك بدأت تظهر بوادره واضحة للعيان، وبصورة مزعجة".ولفت إلى أن هذه الأخطار "حملت المسئولين في الشرق والغرب على إطلاق صيحات الخطر، وعقد المؤتمرات العالمية من أجل التصدي لأسباب هذه الكارثة، والعمل الجاد على منعها وتجريم مرتكبيها.".وقال: "الذي يهمني تسجيله في هذا المقام هو أوَّلًا: ما نقرأه عن إجماع الفلاسفة أو شبه إجماعهم على أن المسئول عن هذه الكوارث هو "الإنسان"، وعُنفه في التعامل اللاأخلاقي مع الطبيعة وكائناتها الإنسانيَّة وغير الإنسانيَّة، وتسخيرها لمصلحتِه ومنفعته الخاصة سواء كان هذا الإنسان أفرادًا أو شركات أو دولًا ذات بأس لا تنظر إلَّا لما تحت قدميها".وقال: "القرآن الكريم لفت أنظارنا، ومنذ خمسة عشر قرنًا من الزمان، إلى أنَّ بعض النَّاس سيفسدون في البر والبحر وأن الله سيذيقهم من جنسِ إفسادهم لعلهم ينتهون عن إفسادهم: "ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ"، معلقا: "وفي هذه الآية ما فيها من إعجازٍ وصف الواقع الذي يعيشه النَّاس اليوم وتصويره تصويرًا دقيقًا".وَشدد شيخ الأزهر على أن القرآن الكريم حذرنا من أنَّ "فتنة الفساد في الأرض إذا وقعت فإن كوارثها لا تقتصر على المتسببين وحدهم، وإنَّما تكرثهم وتكرث معهم من سكت على جرائمهم: "وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ".

https://arabic.sputniknews.com/20210817/خطوات-يمكن-أن-تخلص-العالم-من-أزمة-التغيرات-المناخية-فيديو-1049870850.html

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تغير المناخ, شيخ الأزهر